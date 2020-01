'Amazing Stories', de Spielberg, llega el 6 de marzo a Apple TV+: esto es todo lo que sabemos hasta el momento

Fue a mediados de octubre de 2017 cuando se empezó a hablar de que Apple y Spielberg iban a colaborar para resucitar 'Amazing Stories', la conocida serie de los años 80 emitida por la NBC en Estados Unidos. En la presentación de Apple TV+ del año pasado, Spielberg salió al escenario para hablar sobre esta serie y ahora ya sabemos cuándo se estrenará: los cinco episodios de 'Amazing Stories' llegarán a Apple TV+ el viernes, 6 de marzo.

'Amazing Stories' es una fuerte apuesta por el contenido propio por parte de Apple, que ya cuenta en su servicio de vídeo bajo demanda con series propias como 'See' o 'The Morning Show'. Por el momento, la compañía solo ha publicado una primera imagen, que es la que encabeza este artículo, algunos detalles sobre cómo está estructurada la serie y los directores de los episodios. Esto es todo lo que sabemos.

Cinco episodios, cinco historias, diferentes directores

Tráiler original de 'Amazing Stories'.

Como decíamos anteriormente, 'Amazing Stories' contará con cinco episodios, cada uno con una historia diferente, algo parecido a lo que sucede en 'Black Mirror' o 'Love, Death + Robots' de Netflix. Sabemos que el primer episodio se llamará 'The Rift' (a él pertenece la imagen de portada) y que los showrunners serán Eddy Kitsis y Adam Horowitz ('Pérdidos' y 'Once Upon a Time', por ejemplo). Los directos a cargo de los episodios son los siguientes:

Apple ha desvelado que 'The Rift', el primero de los cinco episodios, ha sido dirigido por Mark Mylod, que dirigió 'Juego de Tronos', 'Shameless' y 'Succession'. Algunos de los actores que veremos en el episodio son Kerry Lynne Bishé ('Argo'), Whitney Coleman ('Jurassic World', 'Capitán América'), Trisha Mashburn, Austin Stowell ('El puente de los espías', 'Whiplash'), Edward Burns ('Salvar al soldado Ryan') y Juliana Canfield ('Succession').

En el resto de episodios encontramos a actores como Dylan O'Brien ('El corredor del laberinto'), Victoria Pedretti ('You)', Josh Holloway ('Lost'), Sasha Alexander ('Shameless') y Robert Foster, que falleció el pasado 11 de octubre de 2019 y que conocemos de películas como 'El camino', de Netflix, siendo 'Amazing Stories' la última producción en la que ha participado.

Steven Spielberg será el productor ejecutivo de 'The Rift'.

La serie tiene a Steven Spielberg como productor ejecutivo, aunque ha estado acompañado de Eddy Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank, Justin Falvey, Chris Long, Don Kurt y David H. Goodman, así como de Universal Television y Amblin Television, que han sido las encargadas de la producción.

Esto es todo lo que se sabe hasta la fecha de la nueva producción de Apple, que como explicábamos antes, se trata de un reboot, una especie de reinterpretación, de 'Amazing Stories', la popular serie emitida entre 1985 y 1987, tanto que llegó a estar nominada a varios Premios Emmy. Sin embargo, dos años y 45 episodios después fue cancelada.

La serie original tuvo dos temporadas y 45 episodios

Algo curioso es que 'Amazing Stories', o 'Cuentos asombrosos', como se llamó en España, está de alguna forma inspirada en 'The Twilight Zone', cuyo desarrollo funcionaba más o menos igual: diferentes episodios, cada uno con una historia.

Esta fue emitida entre 1959 y 1964, pero en abril de 2019 Jordan Peele, Simon Kinberg y Marco Ramirez lanzaron un reboot cuya crítica ha sido mixta. En Rotten Tomatoes, la primera temporada tiene una valoración del 40% basada en 648 críticas de los usuarios, similar a la de Metacritic, que es de 4,2 puntos.