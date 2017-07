21 series y pelis que no te puedes perder este verano

El verano ya está aquí pero los estrenos en la industria del entretenimiento no cogen vacaciones. Entre la larga lista de series que llegan en la época estival y las películas de gran presupuesto que suelen llegar en estos meses no es fácil encontrar esos títulos que destaquen por encima del resto de oferta.

En esta lista hemos hecho una selección de televisión y cine que a nuestros ojos nos parece más que interesante, sea porque ya hemos tenido oportunidad de verlos o porque sus creadores, directores, material original o aspecto llamen especialmente la atención. Vamos allá con las sugerencias.

CINE

Colossal

La nueva película de Nacho Vigalondo ('Extraterrestre', 'Los Cronocrímenes') es una historia que mezcla la ciencia ficción del kaiju y la dramedia de personajes. Anne Hathaway interpreta a una mujer en un momento de transición y, como si salir de su agujero no fuera suficiente, parece que está extrañamente relacionada con un monstruo gigante que ha aparecido en Seúl. 'Colossal' se pudo ver en el festival de San Sebastián y se reveló como una original y divertida historia de madurez y empoderamiento que no te puedes perder.

Estreno en España: 30 de junio

Dunkerque

Christopher Nolan ('El Caballero Oscuro', 'Interstellar') se adentra por primera vez en su carrera en el género bélico (no fantástico) con este relato ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Se centra en la evacuación que tuvo lugar en Dunkerque (Francia) en 1940 ante el avance de las tropas nazis. Tom Hardy, Mark Rylkance y Kenneth Branagh destacan en el amplio reparto. Será interesante ver qué nos ofrece Nolan tanto argumental (él firma el guión) como visualmente en un título de estas características. Y Hans Zimmer, claro.

Estreno en España: 21 de julio

Llega de noche (It comes at night)

Joel Edgerton es el protagonista de este thriller psicológico, un padre que vive en una casa de madera junto a su esposa (Carmen Ejogo) y su hijo. Riley Keough (maravillosa en 'The Girlfriend Experience') también está en el reparto. Como en toda película de terror con "noche" y "venir" en su título, hay un peligro que acecha a esta familia, aunque al contrario de lo que sugiere la promoción oficial, parece que es un terror poco convencional. No extraña viniendo de Trey Edward Shults. Tras trabajar con Mallick en sus últimas películas, Shults firmó 'Krisha', una fabulosa y desasosegante ópera prima en la que destacaba por su lenguaje visual (y sonoro).

Estreno en España: 7 de julio

Verano 1993 (Estiu 1993)

Carla Simón se llevó el premio a la mejor ópera prima en la pasada Berlinale y encandiló a los críticos del Festival de Málaga con la historia de Frida, una niña de seis años que, tras la muerte de su madre, se enfrenta al primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva. La directora se inspira en su propia infancia para ofrecer un relato que promete ternura y optimismo.

Estreno en España: 30 de junio

Baby Driver

Edgar Wright tiene nueva película y eso siempre es buena noticia. El director de las divertidas 'Zombies Party', 'Scott Pilgrim' o 'Bienvenidos al fin del mundo' presenta en 'Baby Driver' una comedia de acción protagonizada por un joven especializado en conducir el coche de ladrones a la fuga. Un día conoce a la chica de sus sueños y decide abandonar la vida criminal, pero todo se complicará. En el reparto están Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm, Lily James o John Bernthal. De momento está gustando (aunque no apasionando) entre los críticos.

**Estreno en España: 7 de julio **

La Torre Oscura

El Hombre de Negro huía a través del desierto y El Pistolero iba en pos de él. Así arranca la saga de libros de Stephen King en la que se basa este título tan veraniego. El universo creado por el autor en 'La Torre Oscura' es una mezcla entre el western y la ciencia ficción; veremos si esta adaptación no desperdicia la mitología de las novelas en hacer un blockbuster de acción más.

Estreno en España: 18 de junio.

It (Eso)

Seguimos con Stephen King porque también tenemos pendiente otra adaptación cinematográfica de su obra, en este caso una de las más aclamadas internacionalmente, la amenaza del payaso más terrorífico del cine. Andrés Muschietti ('Mama') es el director de un guión que firman Cary Fukunaga (conocido sobre todo por 'True Detective') y Gary Dauberman ('Annabelle') y la mayor duda que suscita este proyecto es la decisión de separar la historia en dos partes. A principios de septiembre veremos la primera y por los trailers promete muy mucho.

Estreno en España: 8 de septiembre.

Okja

Al margen de la polémica que provocó su estreno en el Festival de Cannes, y el debate consecuente sobre si Netflix está matando el cine tradicional, la nueva película de Bong Joon-ho tiene muy buena pinta. No sólo ha gustado entre los que ya han podido verla sino que llega con estupendas credenciales. Joon-ho ya nos convenció y sorprendió con 'The Host', 'Mother' o 'Rompenieves', y la trama promete una mezcla de géneros de esas que tan bien se le da a los cineastas coreanos. Fábula, comedia, fantasía, acción, mensaje político-social... ¡de todo!

Estreno en España: 28 de junio en Netflix

Atómica (Atomic Blonde)

Charlize Theron es la protagonista de este título de acción y espías dirifido por David Leitch, un especialista conocido por sus coreografías en películas como 'Matrix' o 'Capitan América: Civil War' (entre muchísimas otras) y que sorprendió hace unos años con 'John Wick', un título de cine negro de acción con mucha personalidad. Aquí nos presenta una historia ambientada a finales de los 80, al borde de la caída del muro de Berlín. Una espía es enviada allí a una misión especial contra una red de espionaje de la ciudad. Además de Theron, el reparto incluye a James McAvoy y John Goodman. Entre Charlize repartiendo pana y el precedente de Leitch con la película de Keanu Reeves, 'Atomic Blonde' tiene mucho potencial.

Estreno en España: 4 de agosto

Una noche fuera de control ('Rough night')

Lucia Aniello sale de la peculiar 'Broad City' para dirigir su primera película, una comedia negra protagonizada por un grupo de amigas que estando en una despedida de soltera se meten en un embrollo cuando muere el stripper que contratan. El reparto de mujeres está liderado por Scarlett Johansson, Kate McKinnon y Demi Moore, pero también pasan por ahí comediantes fantásticas como Zoë Kravitz, Jillian Bell, Ilana Glazer, Ty Burrell... La película tiene pinta de desbarre total, una excusa para llenar el metraje de gags divertidos que permitan lucirse a sus actores.

Estreno en España: 21 de julio

SERIES

The Sinner

Adaptada de de la novela homónima de Petra Hemmesfahr, esa miniserie cuenta la historia de Cora (Jessica Biel) una joven madre con insomnio y un estado mental algo agitado. Un día en el lago con su marido (Christopher Abbot) e hijo acaba culminando en un sorprendente acto de violencia. Hay varios testigos y Cora confiesa, pero nada es lo que parece y la serie se adentra en los motivos que hacen que Cora estalle. Bill Pullman interpreta al detective que investiga el caso. Hemos podido ver el primer capítulo como parte de los screeners que hacen las distribuidoras para vender derechos de emisión y nos ha dejado buen regusto. Plantea un** drama psicológico interesante** y Jessica Biel está estupenda. Además, siempre es un plus que sea un evento de 8 episodios con historia cerrada.

Estreno en USA Network: 2 de agosto (NBC Universal está actualmente moviendo la serie en España)

Glow

Inspirada por el fenómeno ochentero de las Gorgeous Ladies of Wrestling, Jenji Kohan ('Orange is the New Black' ha ideado esta original y divertida comedia de diez episodios. Se centrará en una actriz (interpretada por Alison Brie) que no consigue papeles interesantes y que ve su última esperanza en un programa semanal sobre mujeres luchadoras. Liz Flahive (‘Homeland’) y Carly Mensch (‘Orange is the New Black’) serán las showrunners y productoras ejecutivas junto con Kohan. G.L.O.W empezó en 1986 como una liga profesional de lucha libre para mujeres y acabó siendo un programa sindicado hasta 1990.

Estreno global: 23 de junio en Netflix

Deep Water

Este drama australiano se inspira en hechos reales: unos crímenes de odio contra homosexuales que tuvieron lugar en los 80 y 90. Un joven es brutalmente asesinado en Bondi y los detectives encargados del caso empiezan a destapar y conectar una serie de muertes inexplicables, supuestos suicidios y desapariciones. Es una miniserie de 4 episodios que mantiene el suspense además de contar con un drama subyacente muy relevante.

Estreno en Sundance TV España: 2 de julio

The Defenders

No podía faltar esta serie que junta en la misma aventura a los superhéroes de Marvel de Netflix: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Los títulos individuales de cada uno de ellos han tenido un planteamiento muy dispar por lo que es difícil adivinar por qué pie cojearán estos defensores. Personalmente, si sigue la línea de Jessica Jones o de Daredevil (sobre todo en su trama con El Castigador), que cuenten con mi espada.

Estreno global en Netflix: 18 de agosto

Ozark

El matrimonio Byrde (Jason Bateman y Laura Linney) y sus hijos adolescentes son una aparente familiar normal. Pero no, Martí, padre de familia y asesor financiero, se dedica además a blanquear dinero para un cartel de droga de México. Cuando las cosas se complican, tendrá que alejar a su familia y esconderse en la región de Ozark en Missouri. Además de interpretar al protagonista, Bateman dirige algunos episodios de este drama que promete corrupción y supervivencia en un entorno llamativo.

Estreno global en Netflix: 21 de julio

Snowfall

Ambientado en Los Ángeles en 1983, la serie gira en torno a la primera epidemia de crack en la ciudad y su impacto en la cultura y la sociedad del lugar. La historia se contará a través de las vidas de varios personajes que acaban cruzándose: un joven camello, un luchador mexicano (que interpreta el español Sergio Peris. Mencheta), un agente de la CIA y la hija de un capo del crimen. Tras ser rechazado por Showtime, este proyecto fue rescatado por FX y tendrá, de momento, diez episodios.

Estreno en FX el 5 de julio, estreno en HBO España el 6 de julio

The Tick

Esta comedia sale de uno de los muchos pilotos que Amazon produce para luego testar entre sus suscriptores. Es el segundo revival de la serie homónima de Ben Edlund que se produce desde que la original se estrenase a mediados de los noventa. Edlund estuvo al frente de la serie de 2001 y vuelve a ser el creador de esta nueva entrega de la que él mismo escribió el piloto que tan bien funcionó en la plataforma de Amazon. Al contrario que los anteriores 'The Tick', esta historia de superhéroes será más dramática y menos satírica, ya que su creador decía que quería enfocarse más en el drama humano en lugar de hacer una comedia. Cuesta creerlo viendo las promos. Habrá que ver cómo encaja y se aprovecha del panorama actual superheróico un producción como ésta.

Estreno en Amazon Prime: 25 de agosto

Top of the Lake: China Girl

'Top of the Lake' nos hipnotizó a muchos con sus personajes femeninos y la impresionante e hipnótica factura visual. Esta segunda temporada parece que estará a la altura de estos factores y nos presenta al personaje de Elizabeth Moss investigando la muerte de una niña asiática sin identificar que ha sido encontrada en la playa. Además de Moss (ahora muy en la cresta de la ola gracias a la imprescindible 'The Handmaid's Tale') también destaca en el reparto Nicole Kidman. Jane Campion ('El Piano') vuelve a ser co-guionista y directora de uno de los dramas más interesantes del verano.

Estreno en Sundance TV en septiembre

Gypsy

Una terapeuta, interpretada por Naomi Watts, empieza a involucrarse demasiado en la vida de sus pacientes. Se describe como un thriller psicológico, y por lo que ha contado Watts su personaje tiene una crisis de identidad muy fuerte que canaliza a través de sus pacientes. Los taglines de la serie dicen cosas como "¿Quién eres cuando nadie mira?" o "Las peores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos", por lo que invita mucho a asomarse a una historia tan aparentemente reflexiva e íntima.

Estreno global: 30 de junio en Netflix

Mr. Mercedes

Mucho Stephen King hay en esta lista. Ya lo decíamos en este texto sobre el proyecto de 'Castle Rock' y el universo interconectado en la obra del autor: hay tantas adaptaciones actualmente que es difícil seguirles la pista. Después del fiasco que ha resultado ser 'The Mist', las esperanzas televisivas están puestas en 'Mr. Mercedes', que adapta una novela de esencia diferente a lo que suele conocerse de King. No hay elementos fantásticos sino que es un thriller policíaco que arranca con un incidente en una feria en el que un Mercedes se abalanza contra la multitud matando a 8 personas. Los protagonistas de la historia son un detective retirado y el psicópata que conducía el Mercedes (y que iba a interpretar Anton Yelchin antes de su trágica muerte). David E. Kelley ('El Abogado', 'Ally McBeal', Boston Legal') es el que ha desarrollado el proyecto.

Estreno en Audience Network: 9 de agosto

Episodes

No es una serie nueva, pero hace tanto que se emitió la última temporada que parece que sí. 'Episodes', el mockumental de Showtime protagonizado por Matt LeBlanc, por fin tiene fecha de estreno de la quinta y última temporada. LeBlanc hace una versión de sí mismo, un actor más acabado que otra cosa que sigue viviendo del cuento de 'Friends'. Intenta salir adelante con la ayuda de un matrimonio inglés que se muda a Hollywood a producir una versión americana de su serie de éxito. Esta comedia bebía mucho de 'Extras' y fue creciendo temporada a temporada, yéndose casi en lo mejor. Es un gran momento para ponerse al día.

Estreno en Showtime: 20 de agosto

