La noche del 28 de septiembre de 1974, un joven escritor y su esposa llegaron a un hotel de Colorado que estaba a punto de cerrar por el invierno. No había otros huéspedes y los pasillos parecían interminables. Lo que sucedió durante aquellas horas acabaría convirtiéndose en una de las historias más rentables de la literatura de terror, aunque nadie podía imaginar hasta dónde llegaría el negocio.

Una pesadilla de 1974 de 400 millones. El 15 de mayo de 2025, el histórico Stanley Hotel de Estes Park, Colorado, protagonizó una operación financiera de casi 400 millones de dólares para cambiar de manos y financiar una ambiciosa transformación. La propiedad, famosa por haber inspirado El resplandor de Stephen King, pasó a manos de una entidad vinculada a la autoridad de financiación cultural y educativa de Colorado.

El objetivo era ampliar sus instalaciones y convertirlo en un gran destino turístico y cultural dedicado, entre otras cosas, al cine de terror. La ironía es que buena parte de su fama nació de una sola noche que King pasó allí 51 años antes.

Un hotel de lujo que se quedó sin huéspedes. El Stanley Hotel había abierto sus puertas el 4 de julio de 1909, impulsado por F. O. Stanley, empresario relacionado con los automóviles de vapor Stanley Steamer. Situado junto a las Montañas Rocosas, ofrecía lujo, aislamiento y vistas espectaculares, pero en septiembre de 1974 estaba preparando su cierre invernal.

Stephen King, que acababa de publicar Carrie, llegó con su esposa Tabitha y descubrió que eran los únicos huéspedes. Se instalaron en la habitación 217 y el escritor comenzó a recorrer unos pasillos desiertos que parecían diseñados para una historia de fantasmas.

La noche en que una manguera creó un monstruo. Mientras dormía, King tuvo una pesadilla en la que su hijo de tres años corría aterrorizado por los pasillos del hotel, perseguido por una manguera contra incendios. Despertó sobresaltado, encendió un cigarrillo y se sentó a contemplar las montañas desde la ventana.

Según explicó posteriormente en su web oficial, antes de terminar aquel cigarrillo ya tenía prácticamente concebida la estructura de la novela. Tres años después, en enero de 1977, publicó El resplandor, la historia de Jack Torrance, un escritor que acepta cuidar durante el invierno un hotel aislado mientras una presencia siniestra comienza a apoderarse de su familia.

Kubrick convirtió el hotel en inmortal. En 1980, Stanley Kubrick llevó El resplandor al cine con Jack Nicholson y Shelley Duvall, creando algunas de las imágenes más reconocibles del terror cinematográfico. Sin embargo, el Stanley Hotel no fue el escenario principal del rodaje: el director utilizó otros establecimientos y decorados, y cambió la habitación 217 de la novela por la 237.

King criticó duramente la adaptación porque consideraba que había eliminado buena parte de la evolución psicológica de Jack Torrance. Paradójicamente, aquella película que disgustó al escritor ayudó a convertir el hotel que lo había inspirado en un lugar de peregrinación para los aficionados al género.

El hotel descubrió que los fantasmas eran un negocio estupendo. Con el paso de los años, el Stanley Hotel dejó de limitarse a ofrecer alojamiento y comenzó a explotar su conexión con El resplandor. Organizó recorridos paranormales, visitas a sus instalaciones y festivales de cine de terror, mientras los huéspedes podían ver la película de Kubrick en sus habitaciones.

Según contó CBS News en 2014, solo durante 2012 unas 81.000 personas participaron en las visitas guiadas del establecimiento. La habitación 217 se convirtió en uno de sus grandes reclamos, alimentada además por una leyenda anterior a King: una explosión de gas ocurrida en 1911 que había dejado herida a una empleada del hotel. La ficción y el pasado real del edificio terminaron mezclándose en una maquinaria turística extraordinariamente eficaz.

De habitación maldita a museo del terror de Hollywood. La operación de mayo de 2025 permitirá ampliar el complejo, que ocupa unas 41 acres de terreno, equivalentes a 16,6 hectáreas. Según el anuncio oficial, el proyecto contempla 65 nuevas habitaciones, un centro de eventos de unos 6.000 metros cuadrados, un auditorio para 864 personas y un museo de cine de terror diseñado con la colaboración de Blumhouse Productions, responsable de franquicias como Paranormal Activity e Insidious.

También se prevén exposiciones renovadas periódicamente y actividades culturales durante todo el año. La operación incluye financiación pública y privada, entre ella hasta 46 millones de dólares procedentes de un programa estatal de promoción turística. La idea es convertir un hotel famoso por una novela en un centro permanente de entretenimiento.

Los 400 millones tienen truco. Porque la cifra de aproximadamente 395 millones de dólares no representa los beneficios obtenidos gracias a El resplandor, ni tampoco el presupuesto exclusivo del museo. Se trata de una emisión de bonos destinada a financiar la adquisición del complejo, refinanciar obligaciones anteriores y acometer las nuevas instalaciones. Por supuesto, gracias a su reconocimiento mundial por aquella pesadilla del escritor.

La operación ilustra hasta qué punto la leyenda creada alrededor del Stanley ha terminado formando parte de su valor comercial. Stephen King pasó allí una sola noche en 1974 y salió con la semilla de una novela que cambiaría su carrera. 51 años después, el hotel consiguió financiación cercana a los 400 millones para reinventarse alrededor de una identidad que aquella pesadilla ayudó a construir. Probablemente, pocas noches de insomnio han resultado tan productivas.

Imagen | Wally Gobetz, Renoman58

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