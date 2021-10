13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Halloween Kills', 'Invasión', Lovecraft para niños y mucho más

Del regreso de un auténtico mito de los psycho-killers a los cines a la nueva serie de invasiones de Apple TV+, pasando por dos reformulaciones insospechadas (en clave manga e infantil) de Lovecraft. El fin de semana tendrá sus cosas buenas y malas, pero estas 13 que te presentamos en nuestra agenda de planes para el fin de semana están entre las decididamente imprescindibles.

'Halloween Kills'

Vuelve, a tiempo para Halloween, el hierático Michael Myers en una continuación directa de aquella 'La noche de Halloween' de 2018 en la que se trajo de vuelta a Jamie Lee Curtis para que ajustara cuentas de una vez por todas con el asesino de la careta de William Shatner. Esta secuela, de la que ya se ha anunciado una tercera y última entrega, tiene lugar cuando Laurie Strode acude al hospital para tratarse las heridas del enfrentamiento (sí, como en la 'Halloween II' mítica de los ochenta).

Ya en cines

'Invasión'

A medio camino entre entre 'La guerra de los mundos' (una invasión violenta) y 'La llegada' (los intentos de comunicarnos con una inteligencia extraterrestre), 'Invasión' es la penúltima prueba de que Apple TV+ quiere jugar al negocio del streaming, pero siguiendo sus propias reglas. Cuidadísima en lo visual, con factura prácticamente cinematográfica a todos los niveles y un reparto coral en el que destaca Sam Neill, estrena hoy sus tres primeros episodios y viene con el sello de Simon Kinberg, productor de 'Marte' y guionista de buena parte de las películas de 'X-Men'.

Disponible en Apple TV+

'Infinite'

Una singular mezcla de acción superheroica de ramalazos mítico-espirituales y secuencias de acción estilo 'Matrix' en un batiburrillo francamente divertido dirigido por Antoine Fuqua ('El protector'). Además de brillantes secuencias de combate, esta exclusiva de Amazon Prime Video encuentra su guinda en un reparto encabezado por Mark Walhberg y Chiwetel Ejiofor, y completado por un ramillete de secundarios rebosantes de carisma.

Disponible en Amazon Prime Video

'Espontánea'

El improbable encuentro entre 'Scanners' de Cronenberg y una comedia romántica para adolescentes está en esta ácida gamberrada que reformula el 'carpe diem' más literal y descerebrado. Una joven (estupenda Katherine Langford) descubre que sus compañeros empiezan a estallar aparentemente sin razón, y sabiendo que puede ser la próxima, decide aprovechar hasta el último segundo de su vida, en una propuesta de Netflix llena de gore juvenil.

Disponible en Netflix

'The Bite'

Lo nuevo del matrimonio formado por Robert y Michelle King, entronca más que con su famosa 'The Good Fight', con aquella sensacional 'BrainDead' que combinaba sátira política y película de invasiones. Esta vez, dos vecinas confinadas durante la pandemia (Audra McDonald y Taylor Schilling) contemplan la aparición de una mutación del virus que convierte a sus vecinos en zombis.

Disponible en Movistar+ a partir del sábado 23

'Inscryption'

Camuflado como un macabro roguelite de cartas se esconde una propuesta extrañísima e inclasificable del creador de 'Pony Island' que, con toda justicia, se está convirtiendo en la sensación indie del momento. A su estupenda mecánica de mazos se suman elementos sorpresa de exploración y puzles para dar pie a uno de los juegos más comentados y celebrados de las últimas semanas.

Disponible para PC

'Resident Evil 4 VR'

Las versiones para realidad virtual de 'Resident Evil' tienen fama de ser experiencias de pánico al límite de lo soportable. 'Resident Evil 4' ponía más el acento en la acción, pero eso no quita para que esta versión de Oculust Quest 2 esté rebosante de emociones fuertes. Si has echado de menos que un grupo de asnos te griten "Vivir es morir", ahora puedes vivirlo en primerísima persona.

Disponible para PC

'Youtubers Life 2'

Rubius, Vegetta777 o WillyRex son algunos de los influencers reales que hacen su aparición en esta secuela del éxito de los simuladores de gestión para todos los públicos en el que hay que convertirse en youtuber de éxito. Grabar y editar ya no es un trabajo, cosa que sin duda recibirán con gran alborozo nuestros compañeros de Xataka Vídeo.

Disponible para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch

'The Dark Pictures: House of Ashes'

Los creadores de 'Until Dawn 'se suben al apetitoso carro del terror por episodios con un juego fuertemente condicionado por la narrativa y donde tendremos que ir tomando decisiones para sobrevivir en momentos puntuales. Ya es el tercero de la serie, y en esta ocasión Supermassive Games se adentran en la temática de los mitos ancestrales sumerios, todo de la mano de un personaje histórico real, el regente Naram-Sin.

Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch

'La llamada de Cthulhu' (Ya leo a H.P. Lovecraft)

Si tienes niños o niñas cerca y quieres inculcarles sus primeros saberes ancestrales sobre ritos paganos, con lecciones constructivas acerca de que no está muerto lo que puede yacer eternamente, no hay mejor libro que esta aproximación en verso (para niños perversos, que diría Roald Dahl) a 'La llamada de Cthulhu', el relato clásico de H.P. Lovecraft. No garantizamos que las criaturas no tengan que acabar haciendo tiradas de cordura, pero al menos estarán acompañadas de esta estupenda e ignonimiosa versión ilustrada por Lluis Farré. Atiende: "Una escultura inquietante / Por detrás y por delante / Entre hombre, pulpo y dragón / Me causa preocupación".

'La parábola de los talentos' (Octavia E. Butler)

Después de recuperar 'La parábola del sembrador', Capitán Swing afronta la edición en español de su secuela. La gran Octavia E. Butler, uno de los grandes nombres propios de la ciencia-ficción, está siendo recuperada poco a poco en los últimos meses en nuestro idioma, y aquí volvemos a encontrarnos con Lauren Olamina, superviviente en un mundo futuro distópico y devastado, y que ha establecido una pacífica comunidad basada en su fe recién fundada: Semilla Terrestre.

'El color que cayó del cielo' (Gou Tanabe)

Gou Tanabe sigue inmerso en su labor de adaptar todo lo que pueda de H.P. Lovecraft, y los resultados continúa siendo soberbios. Muy fiel a la letra original, pero al mismo tiempo capaz de inyectarle un sello personalísimo, el mangaka recrea la poderosa abstracción existencial del escritor de Providence insuflándole hiperrealismo y demencia visual. Uno de los grandes adaptadores del clásico de Providence.

'La ciencia ficción de Isaac Asimov' (Rodolfo Martínez)

Ahora que 'Fundación' ha vuelto a poner a Asimov en la palestra, es el mejor momento para recuperar este ensayo publicado hace unos años y que ahora se presenta en una segunda edición. Un libro que revisa toda la obra del creador de 'Yo, Robot' de modo exhaustivo y cronológicamente, desde sus relatos de juventud a su novela póstuma de la saga de la Fundación.