Netflix transforma su método para medir audiencias: así cambiarán sus tops después del éxito de 'El juego del calamar'

Netflix ha hecho públicas las cifras de su tercer trimestre del año, con resultados muy positivos y superando las expectativas, sobre todo después del decepcionante trimestre anterior. En este trimestre ha sumado 4'4 millones de nuevos suscriptores, lo que le lleva a un total de 214 millones de clientes y supera en casi un millón las previsiones que se habían fijado de 3'5 millones.

A la zona del Pacífico tiene que agradecerle Netflix esa subida, ya que 2'2 millones de esos 3'5 proceden de allí. Se rebasan con mucho, así, los 1'5 millones que crecieron en el segundo trimestre y aunque no llegan a los 4 del primero, sí que cumplen mejor las expectativas, ya que para ese primer trimestre de año Netflix se había fijado un objetivo de 6 millones. Para el cuarto trimestre, las apuestas se disparan: 8 millones de suscriptores, una cifra en la que Netflix claramente confía gracias al éxito de series como 'El juego del calamar'.

'El juego del calamar' condiciona todo

Es ese enorme éxito el que propicia no solo una subida de los suscriptores, sino que el informe le presta una especial atención, confirmando que es su mayor éxito de la historia. 'El juego del calamar' llegó el 17 de septiembre y ha sido visto en sus primeras cuatro semanas por 142 millones de cuentas, alcanzando el número 1 en 94 países, incluyendo los Estados Unidos. Netflix confirma, por supuesto, que el lanzamiento de merchandising de la serie es inminente.

Es esto lo que le ha hecho entrar en el Top 10 histórico de la plataforma, a donde también llegan tanto 'La asistenta', la miniserie más vista de la plataforma hasta ahora, como la quinta temporada de 'La casa de papel'. El top queda así:

'El juego del calamar', 142 millones de reproducciones 'Los Bridgerton', 82 millones de reproducciones 'Lupin', 76 millones de reproducciones 'The Witcher', 76 millones de reproducciones 'La casa de papel' T5, 69 millones de reproducciones 'La asistenta', 67 millones de reproducciones 'Sexo/Vida', 67 millones de reproducciones 'Stranger Things' T3, 67 millones de reproducciones 'La casa de papel' T4, 65 millones de reproducciones 'Tiger King', 64 millones de reproducciones

Sin embargo, este top obedece a unos parámetros que en breve Netflix va a dejar de aplicar. A partir de ahora, la plataforma medirá sus programas según cantidad de horas reproducidas en vez de por número de reproducciones, basándose además en una variable que despertó críticas desde el primer momento en el que se hizo pública: una reproducción contaba como tal si se habían visto solo los dos primeros minutos iniciales de la serie o más.

Según el informe de Netflix, esta nueva política de medición es "un medidor bastante mejor del éxito en conjunto de nuestros títulos, así como de la satisfacción de nuestros miembros". También, añade la plataforma, "encaja con cómo otros servicios miden las audiencias y le da la debida importancia a los revisionados". Además, Netflix comunica que empezarán a "informar de métricas de forma más regular fuera de los informes de ingresos, para que nuestros clientes y la industria puedan percibir mejor nuestro éxito en el mundo del streaming".

Es decir, los tops cambiarían de forma considerable, como demuestra esta comparación hecha por la propia compañía en el informe:

El cuadro superior es un ejemplo de cómo quedarían los nuevos tops de lo más visto: sin duda las miniseries quedarían más afectadas por esta medida, ya que cuentan con menos horas que acumular de visionados en su haber. 'Lupin' sería la ausencia más notable del top, pero otras series que tienen un elevado componente viral y de revisionado, como las dos temporadas de 'Por 13 razones', ahora sí entrarían en la lista.

En cierto modo, este cambio en la política se puede reinterpretar como un efecto colateral del éxito de 'El juego del calamar' (que aún no entra en estos tops porque en este trimestre no ha cumplido su primer mes). Su potencial viral y el más que posible alto grado de revisionados de la serie es el que multiplica su número de horas más de lo habitual en una serie de una sola temporada, y es una peculiaridad que no se refleja un sistema como el antiguo.

No sabremos si Netflix ha tomado esta decisión motivada por el extraordinario empuje de la primera temporada de la serie o más bien viene de las constantes críticas que había suscitado la clara distorsión de las cifras que suponía el contar como "programa visto" el consumo de solo dos minutos En cualquier caso, es una buena idea que el sistema de medición, aunque venga proporcionado por la propia compañía, se acerque más a un consumo real por parte de los espectadores.