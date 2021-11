13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Eternals', 'Call of Duty - Vanguard', 'Blacksad' y mucho más

No todas las semanas estrenan una película de Marvel en cines. Pero si los seres casi omnipotentes no son lo tuyo tenemos juegos de baile, gatos detectives el regreso de Call of Duty y mucho más. Estos son los 13 planes de ocio imprescindible que hemos seleccionado para este fin de semana. Nuestro lema: el fin de semana, ocio multiplicado por 13.

'Eternals'

Precedida de una fría acogida en Estados Unidos, llega a nuestras pantallas la primera película de las nuevas fases del MCU con carga cósmica. Después de esa película-puente que fue 'Viuda Negra' y de una aventura de artes marciales con su punto de fantasía pero sin elementos de ciencia-ficción como 'Shang-Chi', 'Eternals' sigue ahondando en los grandes conceptos Marvel, con seres de poder casi infinito que quizás supongan el primer paso para la construcción de una nueva aventura galáctica como la que en las tres primeras fases tuvo a Thanos como villano.

Ya en cines

'Arcane. League of Legends'

El popularísimo MMORPG de Riot Games ya tiene adaptación animada en Netflix, y se centra en los personajes de Jinx y Vi y su enfrentamiento a su pesar. La serie ha sido producida por el propio estudio, y está desarrollado por los franceses Fortiche Productions, que se han encargado de producciones vinculadas a la franquicia como el videoclip POP/STARS de K/DA, el grupo virtual de K-Pop fuertemente vinculado a LOL.

A partir del domingo en Netflix

'Dr. Brain'

Apple TV+ celebra que llega a Corea del Sur con una serie procedente del país. Nos cuenta cómo un científico, tras una tragedia personal, experimenta con cerebros de gente muerta para extraer datos de ellos y averiguar qué sucedió realmente con su familia. Dirige el innovador Kim Jee-woon, director de un par de piezas de terror y suspense altamente inquietantes, 'Dos hermanas' y 'Encontré al diablo'.

Puedes verla en Apple TV+

'Finch'

Fin de semana de novedades potentes en Apple TV+, también con una película de ciencia-ficción de Tom Hanks que se saltó los cines y ha acabado estrenándose exclusivamente en la plataforma. Nos propone un post-apocalipsis amable, un 'Soy leyenda' sin violencia donde un científico en un mundo arrasado por las tormentas construye un robot para que cuide de su perro cuando él no esté.

Puedes verla en Apple TV+

'Historias para no dormir'

Amazon Prime Video actualiza en exclusiva algunas historias clásicas de la legendaria serie de Chicho Ibáñez Serrador que marcó a una generación de espectadores. Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz son los directores encargados de rehacer episodios memorables de la serie en blanco y negro, algunos tan icónicos como el del aterrador muñeco de ventrilocuo, 'Freddy'.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Call of Duty: Vanguard'

El juego de acción de la semana es, sin duda, la nueva entrega de la veterana saga de shooters de Activision, que Sledgehammer Games ha devuelto a la Segunda Guerra Mundial cuatro años después del último juego con esta ambientación, y con cambio de motor gráfico incluido. Stalingrado, la campaña del norte de África, Francia o el Pacífico serán algunos de los escenarios históricos en los que medirte en solitario, online o, cómo no, contra zombis.

Disponible para PS4, Xbox One, PS5, Series X/S y PC

'Just Dance 2022'

La nueva entrega de la serie de juegos de baile de Ubi Soft es sistemáticamente despreciada por los jugadores más hardcoretas, pero revienta una y otra vez las listas de ventas, sin competición en las preferencias de los party gamers más descontrolados. Este año, además, los visuales han dado un salto espectacular, con resultados estéticos tan interesantes como el vídeo animado íntegramente en stop motion.

Disponible para PS4, Xbox One, PS5, Series X/S, Switch y Stadia

'Tunche'

Este delicioso indie de mecánicas clásicas pero innovadora concepción (mezcla los beat'em-up en 2D con elementos de roguelike y posibilidad de multijugador para cuatro personas) tiene una estética vibrante y colorista dibujada a mano. Para progresar en él el jugador tendrá que dominar los misteriosos caminos del vudú.

Disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y P

'Aven Colony' gratis en Epic Games Store

El juego gratuito esta semana en la Epic Games Store es este estupendo título de estrategia galáctica para un jugador en el que hay que construir un nuevo hogar para la Humanidad en un planeta alienígena donde cohabitan climas muy distintos, de tundras a selvas. Las colonias se convertirán en ciudades y habrá que tener muy en cuenta variables como el oxígeno, las tormentas eléctricas, los tornados, los gases tóxicos y otros peligros. Además de la fauna y la flora, claro.

Disponible gratis para PC

'Invocaciones' (Neil Gaiman y Santiago Caruso)

Una selección de 17 relatos y poemas de Neil Gaiman exquisitamente ilustrados por Santiago Caruso y que tocan géneros tan distintos como el terror, la ciencia-ficción o los cuentos de hadas, pero siempre con el sello indiscutible del creador de 'Sandman'. Mundos alternativos y laberintos orníricos en un libro plagado de imaginación oscura, y que encuentran en las macabras ilustraciones de Caruso unas acompañantes idóneas.

'El explicador de cosas: Cosas difíciles explicadas con palabras fáciles' (Randall Munroe)

Divulgación en estado puro para un libro delicioso, orientado a los más pequeños, pero que será un auténtico viaje por el conocimiento humano para lectores de cualquier edad. Vertebrado en unos dibujos sintéticos pero encantadores y rebosante de humor, este libro lo explica literalmente todo, desde la estructura del espacio exterior a cómo funciona un microondas. Para que se entienda.

'Carcoma' (Layla Martínez)

Aparentemente, una historia de casas pseudoencantadas, pero en realidad, mucho más. Layla Martínez es una de las escritoras jóvenes más brillantes en nuestro idioma, y aquí despliega una historia fascinante sobre una casa y las historias de quienes la han habitado. Una casa perdida en el páramo donde se oyen voces y donde en el techo de la cocina aparecen santas.

'Blacksad 6. Todo cae - Primera parte' (Juan Díaz Canales y Juanjo Gua)

Vuelve el gato detective superventas 'Blacksad', un auténtico icono de la narrativa noir en un mundo poblado por animales antropomorfos. Esta vez, John Blacksad desciende a las entrañas de la ciudad en una aventura que combina teatro, periodismo y corrupción municipal, cuando recibe el encargo de proteger al líder del sindicato de trabajadores del metro, amenazado por la mafia de las comadrejas.