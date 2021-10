13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Ejército de los muertos', 'Marvel's Guardians of the Galaxy' y mucho más

En un fin de semana en el que tenemos juegos de Guardianes de la Galaxia y 'Age of Empires', precuela de 'Ejército de los muertos' y cómics de ciencia-ficción de los años cincuenta, lo único que podemos hacer es felicitarnos por tener un festivo a la vuelta de la esquina. Y encerrarnos a disfrutar de estas 13 propuestas de ocio de nuestra agenda semanal.

'El último duelo'

La última película de Ridley Scott cuenta, como suele ser habitual en sus últimas superproducciones, con un reparto estelar: Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y Jodie Comer se dan cita en una película basada en hechos reales y ambientada en el siglo XIV. En ella, dos amigos se convierten en rivales cuando la mujer de uno de ellos es acosada por el otro, lo que lleva a un enfrentamiento que solo puede saldarse con sangre.

Ya en cines

'Ejército de los ladrones'

Con una presencia zombi mucho más reducida, esta precuela casi inmediata de 'Amanecer de los muertos' de Zack Snyder coge uno de los personajes más interesantes de allí, el experto ladrón Dieter (Matthias Schweighöfer, también director de la película). Y lo mete en una trama de atracos perfectos muy poco antes de que se desate el apocalipsis de los muertos.

Puedes verla en Netflix

'Doctor Portuondo'

Filmin se estrena en el mundo de la ficción con una serie que adapta el divertidísimo libro donde Carlo Padial retrata sus experiencias personales pero ficcionadas con un extravagante psicólogo cubano. Pura comedia neurótica, rebosante de las situaciones incómodas marca de la casa en Padial, y que supone un arranque perfecto y muy singular para la trayectoria como productora de la plataforma.

Puedes verla en Filmin

'El caballero verde'

Mezclando fantasía, terror y los legendarios mitos artúricos, el director de la memorable 'A Ghost Story' firma una película inclasificable (pero muy en la onda de la hiperestética indie de la productora A24) en la que un misterioso y gigantesco Caballero Verde lanza a Sir Gawain (Dev Patel), el insufrible sobrino del Rey Arturo, el desafío de enfrentarse a él. Visualmente única, este éxito de culto independiente llega ahora en exclusiva a Prime Video.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'El sustituto'

Óscar Aibar es uno de los directores más singulares de nuestra filmografía: sus películas son siempre muy personales y atienden a sus particulares obsesiones, que van de Manuel Vázquez a los contactados por OVNIs en la España franquista. En este caso, se adentra en un tremendo hecho histórico real: algunos de los criminales de guerra nazis más buscados acabaron retirados en una zona tan poco sospechosa como la playera Denia, en Alicante.

Ya en cines

'Marvel's Guardians of the Galaxy'

Después del tropiezo de 'Marvel's Avengers', había motivos para dudar de 'Guardians of the Galaxy'. Pero esta nueva avanzadilla superheroica de Eidos Montreal y Square Enix ha superado las expectativas con un juego rápido, muy bien escrito, para un solo jugador (que controla a Starlord, pero que también puede dar órdenes al resto del equipo) y que rinde tributo tanto a las películas de Disney como a los cómics. Un efectivo sistema de combate y unas intenciones ajustadas a sus resultados hacen el resto en un título imprescindible si te interesan los superhéroes.

Ya disponible en PC, Ps4, Xbox One, Xbox Series, Switch y PS5

'Dusk'

Un trepidante homenaje a los shooters en primera persona más primigenios, los 'DOOM', los 'Quake' y los 'Heretic' que sembraron las semillas de lo que hoy es el género. Con gráficos poligonales voluntariamente low-fi, 'Dusk' nos lanza a un bosque donde el jugador tendrá que masacrar a todos los enemigos con los que se cruce, principalmente ocultistas que han desatado fuerzas demoniacas invasoras. Y sí, claro que hay motosierras.

Ya disponible en PC y Nintendo Switch

'Age of Empires IV'

El mítico videojuego de estrategia en tiempo real vuelve con una esperadísima cuarta entrega (desde 2005 no habíamos tenido entregas de la serie principal) que de momento aterriza en su versión PC. Podrás enfrentarte a 8 civilizaciones históricas, cada una con sus propias características, en un juego diseñado por Relic Entertainment, el estudio tras títulos del calibre de 'Company of Heroes' o 'Dawn of War'. Un regreso por todo lo alto que hemos analizado aquí con todo detalle.

Disponible para PC

'Riders Republic'

La propuesta de Ubisoft en materia de locurón deportivo multijugador llega al fin al gran público después de una temporada de betas públicas y privadas. Competiciones individuales y por equipos en todo tipo de deportes de riesgo, como carreras en bici, en entornos nevados a golpe de esquí y snowboard, o vuelo libre. Las consolas de nueva generación permiten carreras hasta para 60 jugadores, es decir, un montón de locos de la adrenalina peleando por llegar en primer lugar a la meta.

Disponible para PC, PS4, Xbox On, PS5, XBox Series X/S, Stadia

'Lem. Una vida que no es de este mundo' (Wojciech Orliński)

Estamos celebrando el centenario del nacimiento del escritor polaco de ciencia-ficción Stanisław Lem, que aquí conocemos por 'Solaris', pero que tiene una carrera mucho más rica y diversa que la de un solo género. Esta biografía ahonda en su rica personalidad, describiendo cómo nació un creador radical en una era de totalitarismos y acabó convirtiéndose en un mito, en un libro lleno de detalles atractivos para los amantes del salseo en la ciencia-ficción, como por qué Philip K. Dick lo denunció al FBI.

Lem. Una vida que no es de este mundo: 236 (Impedimenta) Hoy en Amazon por 22,75€

'Los evangelios escarlata' (Clive Barker)

Inédita hasta la fecha en español, esta novela de 2015 supone la tardía pero esperadísima continuación de la mítica 'Hellraiser', cuya mitología Clive Barker cruza aquí con su detective sobrenatural Harry D’Amour, protagonista de numerosas novelas inéditas también en buena parte en nuestro idioma. Descubriremos más sobre Pinhead (tentador de la Orden de la Incisión) en una lucha entre humanos y ángeles caídos en el más remoto rincón del infierno, una isla llamada Yapora Yariziac.

Los evangelios escarlata: 9 (La caja de pandora) Hoy en Amazon por 22,80€

'Lo irreal y lo real' (Ursula K. Le Guin)

Vivimos un momento ciertamente dulce en lo que respecta a la publicación en español de autoras míticas de ciencia-ficción que hasta hace muy poco permanecían relegadas en un limbo editorial. Una de las más beneficiadas es la gran Ursula K. Le Guin, que ha visto al fin puestas de nuevo en circulación la mayoría de sus obras mayores y que ahora tiene reeditados en este volumen una buena cantidad de relatos breves, inéditos y de distintas procedencias. A disfrutar de la maestra.

'Weird Science' Vol. 1 (VV.AA.)

Las reediciones de Diábolo de la legendaria editorial norteamericana de los años 50 EC Comics es un auténtico bálsamo en estos tiempos sarcásticos y descreídos. Ciencia-ficción de grandísima calidad e imaginación, ilustrada por maestros absolutos del género como Wally Wood y guionizada por plumas legendarias como Ray Bradbury. Diversión honesta, directa y de primera categoría.