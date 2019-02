Las 10 películas de 'Star Wars' en un increíble mega trailer de cinco minutos editado por el actor Topher Grace... y sin spoilers

¿Y si las actuales diez películas de Star Wars fueran una sola? Eso es lo que se preguntó el actor Topher Grace ('That '70s Show', 'Spider-Man 3') y con la ayuda del editor Jeff Yorkes decidieron crear un mega tráiler que nos cuenta los puntos clave de la actual saga de Star Wars como si fuese una sola película, pero sin spoilers.

Según explica Grace, este vídeo se realizó durante un fin de semana gracias a dos nerds (él y su amigo Jeff) mientras sus esposas no estaban en casa. El resultado es maravilloso, ya que conectan las diez películas de forma coherente presentando detalles claves de la trama bajo un solo hilo conductor para toda la saga.

'Star Wars: Always'

El vídeo dura apenas cinco minutos y no se utiliza el orden cronológico, que hubiese sido lo más sencillo, sino que damos un recorrido por los personajes más emblemáticos, batallas y momentos que definen la saga pero sin contar de más. Se usan escenas de las ocho películas de las tres trilogías, mientras que los dos spin-offs sirven para los 'flashbacks'.

Las transiciones y el montaje son increíbles, ya que conectan todo de forma perfecta. Por lo anterior, este mega tráiler fue bautizado como 'Star Wars: Always', haciendo referencia a la palabra que cierra la famosa frase de la saga: "May the Force be with you, always".

El vídeo ha recibido muy buenos comentarios sobre todo de la base de fans de Star Wars, que es algo complicado a día de hoy después del caos generado con el 'Episodio VIII' y 'Han Solo', que ha desatado la furia de los fans generando un cambio de estrategia en Disney.

Lo curioso de todo, es que no es la primera vez que Topher Grace saca su vena de fan, ya que en 2012 dedicó algunos meses a crear un montaje especial de la trilogía de precuelas de Star Wars, las cuales unió en una sola película de 85 minutos y que de igual forma fue muy bien recibida por los fans. La mala noticia es que sólo se proyectó de forma privada a algunas personas y a día de hoy es casi imposible conseguirla.