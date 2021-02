Aprovecha para renovar tu tele con estas 19 smart TV 4K a precio de derribo y Echo Dot rozando el mínimo histórico: Cazando Gangas

Chollo con cupón: Honor MagicBook Pro por 799 euros con envío gratis, incluye el pack de regalos compuesto por báscula conectada HONOR Scale 2 (PVP de 39,90 euros) + HONOR Router (PVP de 79,90 euros) + HONOR Bluetooth Mouse (PVP de 29,90 euros) + mochila HONOR Backpack (PVP de 39,90 euros). Un portátil muy atractivo en calidad precio para uso exigente (no edición o gaming) e incluso en movilidad, con un modernísimo AMD Ryzen 5 4600H, 16GB de RAM y SSD de 512GB. Viene con una pantalla de 16,1" con 100% sRGB, batería de 65W con carga rápida y duración de una jornada (según fabricante) en un chasis de aluminio de 1,7Kg

200 euros menos en Media Markt en el Asus VivoBook14 F413JA-EK307T , a 699 euros . Un portátil muy atractivo si lo quieres para uso exigente (no edición o gaming). Con panel de 14" Full HD, procesador Core i7-1065G7, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB de SSD y 32 GB de memoria Optane y Windows 10 instalado

Un all in one para todo con un gran precio el HP AIO 24-DF0019NS a 599 euros en PcComponentes, baja casi 100 euros. Viene con un Intel Core i5-10400T, 8GB de RAM y un SSD de 512GB. Panel de 23,8"