Xiaomi Mi 10T con patinete de regalo, 16 smart TV 4K rebajadísimas y las mejores ofertas previas al Amazon Prime Day 2020: Cazando Gangas

Ahorro de 200 euros respecto a otras tiendas en la Samsung Crystal UHD 75TU7125 , a 999 euros en Media Markt al meterla en la cesta. Modelo de este año de gama media con un panel de 75" VA con retroiluminación Edge LED, resolución 4K y nanocristales Crystal UHD para mejorar la reproducción de color, con modos HDR10+ y HLG, mando One Remote, es compatible con los asistentes Google Assistant y Alexa. Este TV de la gama sencilla de Samsung para 2020 integra el nuevo sistema operativo Tizen 5.5 como sistema operativo y funciones como Tap View, que permite castear contenido directamente desde el móvil

LG 65NANO866NA por 999 euros en El Corte Inglés y un vale adicional por valor del 15% de su precio, en otras tiendas cuesta 100 - 300 euros más este smart TV 4K de gama media - alta de 2020 con panel LED IPS de 65" con retroiluminación Edge LED y NanoCell 4K con Technicolor, HDR10, HLG Dolby Vision y sonido Dolby Atmos. Y si lo quieres para jugar, incluye AMD Free Sync y HDMI 2.1 8K input. Con WebOS 5.0 como SO, un modelo completo para consumo de contenido y gaming

Más de 300 euros de rebaja en el Panasonic TX-58GX810E en El Corte Inglés: 599 euros y un vale adicional por valor del 15% de su precio. Una smart TV con panel VA de 58" con retroiluminación Edge LED, HDR10, HDR10+, HLG, HDR Photo y Dolby Vision con sonido Dolvy Atmos y Cinema Sorround Pro, un conjunto muy atractivo para el visionado de cine y series con el plus de que sido calibrada en Hollywood. Con My Home Screen 4.0 como SO