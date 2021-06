Las mejores ofertas en móviles, portátiles y televisores previas al Amazon Prime Day 2021 en Cazando Gangas

De casi 900 a 637 euros en el all in one HP 24-df0044ns en Amazon, configuración solvente para uso general con panel 23.8 Full HD, procesador Intel Core i5-10400T, 8 GB RAM, SSD de 512 GB y Windows 10 Home de serie

Hay bastantes configuraciones de HP 15s a buen precio en diferentes tiendas, por ejemplo sigue con 100 euros de rebaja el HP 15s-eq1104ns en El Corte Inglés. Por 499 euros es un modelo solvente para uso general tirando a intensivo (no edición o gaming), con AMD Ryzen 5 4500U, 12GB de RAM, SSD de 512GB y sin SO. En Amazon hay un modelo de la misma familia con idéntico hardware también por 499 euros , se encuentra entre los más vendidos y está sin stock, el HP 15s-eq1050ns.

Baja desde los 500 euros este apañado all in one Lenovo IdeaCentre 24ARE05, a 429 euros. Con pantalla de 24" Full HD, procesador AMD Ryzen 3 4300U, 8 GB de RAM, 512 GB de SSD, sin SO. Si quieres un equipo para ofimática, navegación y ver contenido, es un buen candidato