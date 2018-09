Comienzan las rebajas en los nuevos iPhone XS y aprovecha para renovar tu TV en Cazando Gangas

GAME repite su promoción de 30 euros de regalo para que te hagas con el juego Assasins Creed Odyssey para PS4 si compras algunos de estos packs de videoconsola PlayStation 4. Por ejemplo, el pack PlayStation 4 Slim 500GB Chassis F + Contenido adicional Fortnite cuesta 299,95 euros, el pack PlayStation 4 Slim 1TB + Ratchet and Clank + The Last of Us + Uncharted 4 por 349,95 euros, el pack PlayStation 4 Pro 1TB Edición Limitada Spider-Man + Marvel's Spider-Man por 479,95 euros y el packPlayStation 4 Slim 1TB Edición Limitada Spider-Man + Marvel's Spider-Man cuesta 379,95 euros y con todos ellos obtienes los 30 euros para el próximo lanzamiento.