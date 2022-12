Juegos gratis en Navidad: las mejores webs para encontrar videojuegos para PC gratuitos y oficiales

Si no sabes qué hacer estas navidades con el tiempo libre que tienes, te traemos las mejores páginas donde puedes conseguir juegos gratis de forma totalmente legal. Vamos a tener tanto alguna oferta puntual que alguna web hace en Navidad como otras webs donde normalmente suelen ofrecer videojuegos gratis, y que puedes visitar.

Lo único que debes tener en cuenta es que en la mayoría de estas páginas vas a necesitar crearte una cuenta para poder acceder, y que todas tienen principalmente juegos o packs de juegos de pago. Pero también vas a encontrarte con juegos free to play y otros que han sido rebajados a forma de promoción para atraerte y que, con la excusa de tener un catálogo de juegos gratis, apostar también por ellas cuando quieras comprar uno de pago.

Epic Games Store

La tienda oficial de Epic Games es posiblemente la que más ruido está haciendo estas fechas, porque desde hace unos días está regalando un juego gratis diario. Concretamente, los juegos se están cambiando cada tarde a las 17:00 hora peninsular española, aunque si todavía no lo sabías posiblemente ya te hayas perdido algunos buenos títulos. Pero oye, nunca es tarde para apuntarse a los últimos de la promoción.

Lo mejor de esto es que si llegas tarde a la promoción, te gustará saber que la Epic Games Store suele ir regalando juegos durante todo el año. No uno al día, pero muchas de las veces que visites la tienda tendrás algún juego disponible. Y claro, además de ellos también tienes unos cuantos free-to-play disponibles.

GOG

GOG o Good Old Games es una tienda digital especializada en juegos algo más añejos y que no tienen DRM. Estas navidades también están haciendo rebajas especiales y regalando algún juego. Por el hecho de ser juegos sin DRM puedes hacer lo que quieras con los juegos, no necesitas iniciar sesión o estar usando un usuario concreto una vez los instales.

Además de las ofertas especiales de Navidad, GOG también tiene en su tienda una sección de juegos Free-to-play para conseguir los juegos que son siempre gratuitos sin vincularlos a tu cuenta como pasa en muchas otras tiendas online. Además de juegos gratuitos, esta tienda también suele ofrecer packs con decenas de juegos a precios muy, muy reducidos.

Steam suele regalar juegos en sus rebajas

Steam es la tienda online de videojuegos más importante que hay, y con sus ofertas de Navidad siempre suele ofrecer algún juego gratuito, por lo que también conviene que hoy le eches un vistazo para ver lo que está ofreciendo. En el peor de los casos, puede no haber juego gratis o que no te interese, pero sí otras muy buenas ofertas con grandes descuentos navideños.

Además del juego gratis que puedan regalar en sus ofertas navideñas, Steam también tiene una sección Free-to-Play en la que puedes acceder a miles de juegos gratuitos. Por lo tanto, sea como sea, siempre vas a tener algo gratis a lo que jugar en esta tienda.

Itch.io

Si eres un amante de los juegos independientes creados por pequeños estudios o una sola persona, esta es una página que no te puedes perder. Puede que no vayas a encontrar grandes juegos gratis o a precio irrisorio, pero sí que puedes descubrir pequeñas joyas que sin quererlo devoren tu tiempo navideño.

Aquí, debes saber que esta página tiene un apartado de juegos gratuitos, entre los que encontrarás juegos de aventuras, survivals de terror, simuladores, shooters y prácticamente cualquier otro género. Son juegos humildes, pero quién sabe, quizá te permita descubrir el próximo gran bombazo indie.

Microsoft Store

Y si quieres buscar algún juego gratis rápido y te da pereza explorar tiendas online o crearte una cuenta en ellas, otra solución es recurrir a la Microsoft Store, la tienda oficial de apps de Windows 10 y Windows 11. Aquí, la mala noticia es que casi todos los juegos gratis son juegos para móviles adaptados para Windows, aunque la buena es que los juegos móviles cada vez son mejores.

Dentro de la Microsoft Store tienes un catálogo de juegos gratis, y a su favor está la facilidad de instalación, pulsas en un botón y se instalan automáticamente sin nada más. Puede que no sean grandes juegos con gráficos increíbles, pero puedes encontrar entretenimiento rápido y gratis.

Game Jolt

Game Jolt es una especie de gran comunidad con millones de jugadores que buscan juegos independientes y disfrutan de ellos. En su tienda online vas a encontrar dos tipos de juegos, esos que puedes comprar y descargar directamente desde su web oficial u otros que tienen enlaces para poder descargarlos en otros portales como Steam.

Como casi todas las tiendas de esta lista, Game Jolt también tiene un apartado de juegos gratis. A simple vista pueden parecer pequeños juegos independientes, pero hay alguno de estos gratuitos que son auténticas joyas con estética pixelada que seguro que te entretienen durante unas cuantas horas.

Internet Archive si buscas juegos antiguos

Si tienes ganas de jugar a un juego completo gratis, pero no te importa que pueda tener dos o tres décadas a sus espaldas, el Internet Archive puede ser una inesperada fuente de alegrías. Se trata de un portal que recopila una ingente cantidad de recursos online, incluyendo juegos abandonaware o antiguos que ya no se venden pero han sido recuperados para que no se pierdan.se distribuyen con licencia gratuita. También los hay de libre distribución.

En esta página vas a poder encontrar casi 8.000 juegos de MS-DOS o consolas antiguas, y los podrás o jugar directamente desde la web o descargar en las páginas donde se te enlacen. Tienes juegos como el Prince of Persia o el Monkey Island, ambos en su versión original clásica y anticuada, y otros como PC Fútbol 5.0, Bust-A-Move, Doom o Duke Nukem 3D.

Lutris

Se trata de una plataforma para preservar videojuegos, en la que vas a encontrar muchos juegos de código abierto o código libre totalmente gratuitos. Se centra sobre todo en los juegos disponibles para Linux, aunque casi todos son compatibles también con Windows. Tiene tanto juegos viejos como otros más nuevos.

Lo mejor de esta página web es que hace las veces de índice para encontrar estos juegos que son gratuitos pero están esparcidos por la web. Por eso, cuando entres en la ficha de uno te dirá el enlace oficial para poder obtenerlo desde su lugar de origen. En algunos casos, también apuntará a los perfiles del juego en otras plataformas populares.

Tiendas online de desarrolladoras

Quizá quieras pasarte por algunas otras tiendas online de desarrolladoras, como la Ubisoft Store, la web de Electronic Arts, o la web de Battle.net de Blizzard. Todas ellas tienen ofertas navideñas, y la mayoría de ellas también te va a ofrecer algunos juegos free-to-play para que pases el tiempo.

Aquí, recuerda que los juegos free-to-play pueden ser gratuitos para jugar, pero que suelen tener siempre algún sistema de micropagos. Si los desarrolladores son buenos, esto no debería afectar al desarrollo del juego, solo a las estéticas y personalizaciones, pero también podría haber otros que te hagan pagar por contenido adicional del propio juego. En cualquier caso, merece la pena revisar las tiendas.

GG.deals

Y vamos a terminar con una página un poco diferente. Se trata de una especie de metabuscador con el que vas a poder localizar los juegos que hay gratis y en oferta en múltiples plataformas. Puedes configurar su buscador para que te muestre una lista de juegos gratuitos, y al entrar en la ficha de cada uno verás enlaces a las tiendas oficiales para comprarlos u a otras alternativas en algunos casos.

Esta plataforma te va a servir para dos cosas. Primero para conseguir juegos gratis, pero segundo también para detectar ofertas temporales de juegos, ya sea con rebajas en las que se te marca el porcentaje del descuento o si es un mínimo histórico, o si son promociones de juegos gratis como las de Epic Games.