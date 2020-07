Juegos gratis de julio para PS4, Xbox, Stadia o PC

Te traemos nuestra recopilación mensual con todos los juegos que vas a poder obtener en julio si eres suscriptor de los servicios online de PlayStation 4, Xbox One, Stadia o PC. Se trata de los juegos que llegan durante este mes a los catálogos de PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Stadia Pro y Twitch Prime, incluyendo el precio original del juego y los enlaces para poder adquirirlos.

Pero para que no te quedes sin opciones, además de las listas de estos servicios también te vamos a proponer otros que no hacen un listado de los juegos que van a regalar, pero que también ofrecen juegos gratuitos a sus suscriptores cada mes.

Juegos gratis para PS4 de PlayStation Plus

Vamos a empezar con Sony, y con los juegos que va a ofrecer a coste cero [a sus suscriptores de PlayStation Plus] durante este mes de julio. Estos juegos estarán disponibles a partir del 7 de julio y sólo tendrás que ir entrando a los enlaces que te ponemos para adquirirlos.

NBA 2K20 , valorado en 59,99 euros. Posiblemente es la franquicia de NBA más importante de los últimos años, la de 2K, y este es el último lanzamiento que se ha realizado. Dentro de poco llegará la siguiente versión, pero mientras esperas podrás disfrutar de este título todo lo que quieras. Ficha en 3D Juegos.

, valorado en 59,99 euros. Posiblemente es la franquicia de NBA más importante de los últimos años, la de 2K, y este es el último lanzamiento que se ha realizado. Dentro de poco llegará la siguiente versión, pero mientras esperas podrás disfrutar de este título todo lo que quieras. Ficha en 3D Juegos. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration , valorado en 29,99 euros. Se trata de la edición más completa de Rise of Tomb Raider, ya que además de incluir este juego también tienes incluidos los DLCs, e incluso su compatibilidad con PlayStation VR. Además, también tienes skin para cambiar el aspecto de la protagonista, explorar la Mansión Croft, o usar su nuevo nivel de dificultad y otros modos. Análisis en VidaExtra. Ficha en 3D Juegos.

, valorado en 29,99 euros. Se trata de la edición más completa de Rise of Tomb Raider, ya que además de incluir este juego también tienes incluidos los DLCs, e incluso su compatibilidad con PlayStation VR. Además, también tienes skin para cambiar el aspecto de la protagonista, explorar la Mansión Croft, o usar su nuevo nivel de dificultad y otros modos. Análisis en VidaExtra. Ficha en 3D Juegos. Erica, valorado en 9,99 euros. Un thriller de acción interactivo en el que participan actores reales y en el que nos tocará indagar en el pasado de nuestra protagonista para saber qué se oculta tras la muerte de su padre, con unas decisiones que afectarán al desarrollo de la historia para alcanzar alguno de los varios finales diferentes que ofrece.

Juegos gratis para Xbox de Games With Gold

Microsoft también tiene ya disponible la plantilla de títulos que va a ofrecer a coste cero a los usuarios suscritos a Xbox Live Gold durante el próximo mes de julio. Sobre ellos, has de saber que la Xbox Series X va a ser retrocompatible con todos los juegos de Xbox One y cientos de generaciones anteriores, por lo que si tienes pensado cambiar de consola has de saber que la mayoría podrás jugarlos en la próxima máquina de la empresa.

Juegos para Xbox One

WRC 8 FIA World Rally Championship , valorado en 59,99 euros y disponible del 1 al 31 de julio. La última entrega lanzada en la saga oficial de la FIA, con con 50 equipos del campeonato mundial de rallies, 14 rallies y 100 circuitos en todo el mundo disponibles. Si te gusta este deporte del motor, es posiblemente el juego más completo hasta que llegue su sucesor. Ficha en 3D Juegps.

, valorado en 59,99 euros y disponible del 1 al 31 de julio. La última entrega lanzada en la saga oficial de la FIA, con con 50 equipos del campeonato mundial de rallies, 14 rallies y 100 circuitos en todo el mundo disponibles. Si te gusta este deporte del motor, es posiblemente el juego más completo hasta que llegue su sucesor. Ficha en 3D Juegps. Dunk Lords, valorado en 16,79 euros y disponible desde el 16 de julio hasta el 15 de agosto. Un juego beat'em up de baloncesto con partidas de dos contra dos, mucho arcade con sus mates especiales y que tras pasar por PC, llega a Xbox estrenándose directamente como juego Gold. Ficha en 3D Juegos.

Juegos para Xbox 360

Saints Row 2 , valorado en 9,99 euros y disponible del 1 al 15 de julio. Saints Row es una saga que buscó ser una alternativa al GTA, y que con cada nuevo lanzamiento ha ido diferenciándose por su locura y diversión. Este título tiene ya más de una década a sus espaldas, pero sigue siendo perfectamente disfrutable. Ficha en 3D Juegos.

, valorado en 9,99 euros y disponible del 1 al 15 de julio. Saints Row es una saga que buscó ser una alternativa al GTA, y que con cada nuevo lanzamiento ha ido diferenciándose por su locura y diversión. Este título tiene ya más de una década a sus espaldas, pero sigue siendo perfectamente disfrutable. Ficha en 3D Juegos. Juju, valorado en 14,99 euros y disponible del 16 al 31 de julio. un juego de plataformas en 2D de corte clásico, y en el que debemos controlar a un chamán panda para superar sus múltiples niveles, o jugar con otros en su cooperativo. Ficha en 3D Juegos.

Juegos gratis para Stadia Pro

Seguimos, ahora con los juegos que van a recibir gratis durante el próximo mes los suscriptores de Stadia Pro. El servicio de streaming multiplataforma de videojuegos de Google ofrece hasta cuatro títulos diferentes, y aunque ninguno de ellos es un AAA, tiene una variedad suficiente como para contentar a muchos.

Crayta , valorado en 34,99 euros. Podríamos considerar a este juego como algo parecido a Roblox, ya que también pretende ser una plataforma sobre la que crear tus propios juegos y compartirlos. Sin embargo, los gráficos son bastante más modernos en vez de cuadriculados. Ficha en 3D Juegos.

, valorado en 34,99 euros. Podríamos considerar a este juego como algo parecido a Roblox, ya que también pretende ser una plataforma sobre la que crear tus propios juegos y compartirlos. Sin embargo, los gráficos son bastante más modernos en vez de cuadriculados. Ficha en 3D Juegos. Monster Boy and the Cursed Kingdom , valorado en 29,99 euros. : Una de las grandes sacas de las Master System y Mega Drive de SEGA fue la de Wonder Boy, que en su tercer lanzamiento tenías a un personaje que había sido hechizado e iba cambiando su forma. Pues bien, Monster Boy and the Cursed Kingdom es un "homenaje" o continuación oficial de ese juego, que rescata muchas de las mecánicas y transformaciones del original y le añade otras nuevas. Análisis en VidaExtra. Ficha en 3D Juegos.

, valorado en 29,99 euros. : Una de las grandes sacas de las Master System y Mega Drive de SEGA fue la de Wonder Boy, que en su tercer lanzamiento tenías a un personaje que había sido hechizado e iba cambiando su forma. Pues bien, Monster Boy and the Cursed Kingdom es un "homenaje" o continuación oficial de ese juego, que rescata muchas de las mecánicas y transformaciones del original y le añade otras nuevas. Análisis en VidaExtra. Ficha en 3D Juegos. SteamWorld Dig , valorado en 9,99 euros. Una aventura minera de plataformas con cierto sabor metroidvania, en el que recorres minas sin parar excavando la tierra y consiguiendo riquezas mientras acabas con tus enemigos. El juego tiene ya unos seis añitos, pero sigue siendo una propuesta interesante. Análisis en VidaExtra. Ficha en 3D Juegos.

, valorado en 9,99 euros. Una aventura minera de plataformas con cierto sabor metroidvania, en el que recorres minas sin parar excavando la tierra y consiguiendo riquezas mientras acabas con tus enemigos. El juego tiene ya unos seis añitos, pero sigue siendo una propuesta interesante. Análisis en VidaExtra. Ficha en 3D Juegos. West of Loathing, valorado en 10,99 euros. Un muy peculiar juego de Rol y aventuras con tintes de comedia para un solo jugador, y ambientado en el salvaje oeste del universo Kingdom of Loathing. Destaca sobre todo por sus gráficos, ya que es en blanco y negro con personajes hechos con un redondel y varios palitos como si estuvieran dibujados deprisa y corriendo. Ficha en 3D Juegos.

Juegos gratis para PC con Twitch Prime

Los suscriptores de Amazon Prime también tienen ración de juegos, y ya sabemos qué títulos se regalarán con el programa de Twitch Prime. Se trata de seis juegos bastante variados que podrás obtener durante todo el mes en cualquier momento, para lo que sólo tendrás que ir a esta página web a partir del día 2, ir a la sección de Juegos con Prime y darle al botón de Obtener.

Dark Devotion : Un RPG de acción en 2D con una historia rica y detallada, y que mezcla los conceptos del roguelike y metroidvania. Eres un caballero que se enfrenta a los diferentes monstruos de cuatro mundos diferentes, pudiendo elegir entre doce armas. Ficha en 3D Juegos.

: Un RPG de acción en 2D con una historia rica y detallada, y que mezcla los conceptos del roguelike y metroidvania. Eres un caballero que se enfrenta a los diferentes monstruos de cuatro mundos diferentes, pudiendo elegir entre doce armas. Ficha en 3D Juegos. Dear Esther : Una versión mejorada del mod que se publicó hace unos años para Half Life 2. El título una especie de relato literario con una voz en off que nos acompaña en la exploración de una isla abandonada. Ficha en 3D Juegos.

: Una versión mejorada del mod que se publicó hace unos años para Half Life 2. El título una especie de relato literario con una voz en off que nos acompaña en la exploración de una isla abandonada. Ficha en 3D Juegos. Grip: Combat Racing : Un juego de carreras y acción futurista, con 30 coches diferentes con los que combatir en este título inspirado en los juegos Rollcage de 1999/2000. Todo un homenaje a los antiguos juegos de conducción desenfrenada. Ficha en 3D Juegos.

: Un juego de carreras y acción futurista, con 30 coches diferentes con los que combatir en este título inspirado en los juegos Rollcage de 1999/2000. Todo un homenaje a los antiguos juegos de conducción desenfrenada. Ficha en 3D Juegos. Kunai : Otro juego de género metroidvania y acción en el que eres un tablet ninja que se enfrenta a infinidad de enemigos en sus diferentes niveles. Un juego minimalista pero lleno de acción. Análisis en VidaExtra.

: Otro juego de género metroidvania y acción en el que eres un tablet ninja que se enfrenta a infinidad de enemigos en sus diferentes niveles. Un juego minimalista pero lleno de acción. Análisis en VidaExtra. Turok 2: Seed of Evil: La remasterización de la segunda parte de esta saga de shooters en primera persona en la que te enfrentas nada menos que a dinosaurios a escopetazo limpio. Se ha aprovechado el remasterizar a este juego de 20 años para añadir nuevas armas, niveles y enemigos. Ficha en 3D Juegos.

Más juegos gratis durante todo julio

Más allá de estos servicios que anuncian cada final de mes el pack de juegos que regalarán al mes siguiente, también hay otras plataformas en las que puedes ir encontrándote juegos gratis de forma periódica, y aunque no tengan una lista definitiva sí que merece la pena que las conozcas.