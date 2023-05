Google borrará miles de cuentas inactivas: cómo conservar la tuya y cuál es la fecha límite

Vamos a explicarte cómo evitar que tu cuenta de Google sea eliminada en la purga de cuentas inactivas que ha anunciado la empresa del buscador. Se trata de una iniciativa centrada para las cuentas que llevan tiempo sin usarse, pero si te preocupa perder tu cuenta vamos a aclarártelo todo.

Según Google, toman esta medida porque las cuentas inactivas tienen contraseñas y métodos de seguridad obsoletos, y corren riesgo de ser hackeadas. Empezaremos explicándote qué cuentas se verán afectadas y cómo evitar que la tuya sea de ellas, y terminaremos diciéndote la fecha en la que se llevará a cabo la limpieza.

Cómo evitar perder tu cuenta

Lo primero que debes tener en cuenta es que esta es una medida para cuentas inactivas, lo que quiere decir que Google va a borrar las cuentas que llevan dos años o más sin utilizarse. Esto quiere decir que tu cuenta principal de Google, esa que usas cada día en Android o en Gmail, no corren peligro.

Pero si quieres salir de dudas, o si quieres evitar perder una cuenta que no usas desde hace mucho tiempo, hay una manera sencilla para salvarla. Solo tienes que iniciar sesión en la cuenta, entrar a su Gmail o cualquier otro servicio con ella. Solo con hacer esto, tu cuenta ya se considerará activa, y Google no la borrará.

Y si no te acuerdas de la contraseña, tendrás varios métodos para recuperarla, y luego podrás cambiar la contraseña por otra o configurar una passkey de Google para no necesitar contraseñas. Ademas de iniciar sesión, puedes hacer alguna otra acción para asegurarle a Google que la cuenta no está inactiva, como enviar un correo electrónico, ver un vídeo de Youtube con ella o usar su Google Drive.

Cuál es la fecha límite

Google procederá a eliminar las cuentas inactivas a partir de diciembre del 2023. Esto quiere decir que todavía tienes tiempo para realizar alguna actividad con esta cuenta que no quieras que se borre.

Se eliminarán las cuentas de dos años de inactividad o más, por lo que no tienes que esperar a diciembre, si inicias sesión y usas tu cuenta abandonada ahora, en diciembre ya no desaparecerá.

