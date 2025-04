Fotos con estilo Ghibli en Midjourney: cómo se hacen y qué puedes conseguir

Vamos a decirte lo que puedes conseguir si buscas editar fotos al estilo Ghibli con Midjourney, uno de los creadores de imágenes por inteligencia artificial más potentes que hay. Así puedes saber si tiene algo parecido a la posibilidad de editar fotos con estilo Ghibli con ChatGPT.

Lamentablemente, Midjourney todavía está lejos de ofrecer esta calidad de resultados cuando subes una foto para editarla en comparación con ChatGPT. Vamos a decirte la única manera con la que hemos encontrado resultados relativamente parecidos.

Tus fotos al estilo Ghibli en Midjournay

Midjourney es una IA que crea imágenes desde cero, y no se ha especializado todavía tanto en editar fotos. De todas las herramientas que tiene, la única manera en la que puedes conseguir algo parecido es con la sección de Create. Hay una sección de editar, pero es solo para cambiar tamaños o texturas.

Ahora viene la parte importante. Lo que tienes que hacer es pulsar en el icono de la foto al lado del prompt, y subir una foto en el apartado Image Prompts. Una vez la subas, escribe la orden, algo como "Reimagine the photo with the style of Studio Ghibli".

Entonces se creará una imagen manteniendo tu foto. La mala noticia es que tu foto no tendrá un estilo muy parecido, ya que no terminará de editarla por completo para adaptarla. El fondo sí que tendrá ese estilo, pero a a no ser que seas detallista describiéndolo será muy aleatorio y alejado del fondo de tu foto.

La manera de solucionarlo un poco es pulsar en el botón Settings a la derecha del campo de escritura. Entonces, en Aesthetics sube bastante el valor de Stylization. Cuando hagas esto, vuelve a crear tu imagen.

Subiendo este parámetro conseguirás imágenes donde tu cara se estiliza más al comando que has solicitado, pero todavía está lejos de los resultados de ChatGPT. Por lo tanto, si piensas en pagar Midjourney solo para esto, lo mejor es que no lo hagas.

