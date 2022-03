"Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo": qué significa este error y cómo solucionarlo

Vamos a explicarte qué significa el error de Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo que puede aparecerte en WhatsApp. Este mensaje te aparecerá cuando normalmente lo que deberías estar viendo es un mensaje que te han mandado. Vamos, que en el hueco donde debería estar el texto del mensaje que recibes te aparece el de error.

También te vamos a dar algunos consejos para intentar solucionar el error. Es verdad que no hay mucho que puedas hacer de forma efectiva, pero puedes probar con algunas cosas que suelen ser suficientes en la mayoría de los casos.

Qué significa este mensaje de error

Este es un error debido algún fallo en el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Lo que hace esta aplicación de mensajería es que cuando envías un mensaje, este mensaje se cifra con una contraseña, se queda bloqueado, y sólo se abre cuando el mensaje le llega a la persona a la que se lo has mandado.

Esta es una medida de seguridad y privacidad. Gracias a ella, si algún ciberdelincuente intercepta uno de tus mensajes, no podrá leer su contenido porque está cifrado o codificado. Así, el contenido navega seguro por la red, y solo lo pueden leer los usuarios que están hablando. Cada dispositivo con WhatsApp tiene una clave privada única que se usa para descifrar los mensajes.

Cuando en una conversación te aparece el mensaje Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo, significa que el mensaje no se ha podido descifrar correctamente, por lo que no puedes leer su contenido. Esto viene a significar que el mensaje se ha quedado en una especie de limbo, se ha intercambiado pero no se puede descifrar, y esto puede deberse a varias razones diferentes.

En primer lugar, puede que pase cuando reinstalas WhatsApp en algún dispositivo. Esto no quiere decir que vaya a pasar siempre que lo reinstales, pero puede que en alguna ocasión la aplicación no detecte bien que es el mismo móvil, y como siempre se cambia de clave de cifrado al instalarse, pues entonces no haya podido descifrar el contenido.

También puede ser porque la otra persona lleva tiempo sin conectarse a Internet. Si el mensaje se envió hace mucho y la persona lleva mucho sin conectarse, puede que WhatsApp haya decidido que las claves de cifrado necesitan renovarse, y mientras eso no se haga los mensajes quedarán inaccesibles.

También puede deberse a problemas con el modo multidispositivo de WhatsApp, ya que la versión web ahora funciona sin ser dependiente del móvil. Esto hace que si reinstalas la aplicación en el móvil pero sigues usando la misma cuenta en la versión web o de escritorio, la clave de cifrado cambie en el móvil y no coincida con las del inicio de sesión de las otras versiones.

Esto también puede darse a veces cuando estás en la versión beta de WhatsApp, y que alguno de los cambios que se haya aplicado a la aplicación en una de las versiones de prueba no esté funcionando correctamente o tenga problemas con el cifrado de los mensajes.

Cómo solucionar este error

Como se trata de un error que puede tener distintas causas, también hay diferentes soluciones para conseguir ver ese mensaje. La primera solución es esperar unos minutos en el caso de que el mensaje te acabe de llegar. Quizá WhatsApp esté haciendo todavía cálculos y necesite un tiempo para descifrar el mensaje. Sin embargo, no es la única solución.

Además de esto, otra comprobación importante es la de asegurarte de que WhatsApp esté actualizado a la última versión, ya que pueden haberse aplicado a los mensajes algún tipo de cambio interno al que sólo puedas acceder con la actualización.

En el caso de que estés dentro de ella, puedes probar a salir de la versión beta de WhatsApp. En Android, tienes que pulsar en el botón de opciones e ir a la sección de dispositivos vinculados. En ella, selecciona la versión beta para varios dispositivos y elige la opción de salir de la versión beta. En iOS es exactamente igual, y encontrarás la sección de dispositivos vinculados dentro de la pestaña de Configuración.

También puedes probar con pedirle a la otra persona que vuelva a abrir WhatsApp en el caso de que lleve mucho tiempo sin conectarse. Y si ha pasado cuando has reinstalado WhatsApp, se lo puedes explicar y pedirle que te reenvíe los mensajes si los tiene descifrados en el móvil, para que ahora te lleguen correctamente.

Y si todo esto falla, puedes intentar hacer una copia de seguridad de tus mensajes de WhatsApp y reinstalar la aplicación. Al reinstalarla, WhatsApp te preguntará si quieres recuperar una copia de seguridad. Para realizarla tienes que ir a los ajustes de la app, ir a la sección de Chats, y en ella pulsar en la opción de Copia de seguridad.