WhatsApp en blanco: tu nombre, tu estado y enviar mensajes sin que aparezca nada

Vamos a explicarte cómo dejar tu nombre o estado en blanco o enviar mensajes en blanco en WhatsApp, de forma que puedas ocultarte un poco o simplemente divertirte con estas posibilidades. Por defecto, WhatsApp no te permite dejar un espacio en blanco y enviar contenido, la barra espaciadora no es lo que necesitas, pero hay otro método para hacerlo.

Empezaremos explicándote cuál es el método que vamos a utilizar para las tres cosas, ya que así no vamos a tener que repetirlo en cada una y no nos quedará un artículo kilométrico. Y luego, te diremos cómo tienes que hacerlo en cada uno de los contextos. Recuerda que esto te va a servir para la versión móvil y de escritorio de WhatsApp.

El secreto está en el Unicode

WhatsApp no permite dejar el espacio del estado o el nombre de la cuenta en blanco. Tampoco puedes enviar mensajes vacíos. No puedes pulsar en el botón espacio y enviar o guardar la información. Pero lo que sí tiene, es la posibilidad de utilizar caracteres Unicode, que es un estándar de caracteres.

Unicode, te permite hacer cosas como escribir palabras usando tipos de letra diferentes, que no son fuentes del móvil, sino caracteres que se ven igual en todos sitios. Además de este, Unicode tiene un caracter transparente, que es como dejar un espacio en blanco, y es el que vamos a utilizar.

Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es copiar el caracter en blanco de Unicode para pegarlo en WhatsApp. Para eso, puedes entrar en esta web, seleccionar la casilla en blanco que aparece entre las comillas tal y como ves en la captura, y copiarla. En el PC, la copias con Control + C, y en el móvil seleccionas el caracter y mantienes pulsado sobre él para que aparezcan las opciones de copiado.

Mensajes, nombre y biografía en blanco

Lo primero que puedes hacer con esto es editar tu perfil y usar el caracter para poner tu nombre en blanco. No estará realmente el blanco, sino que es como si estuvieras usando letras transparentes. Solo un fondo transparente. Por lo tanto, tu nombre no podrá ser visto, es como si no hubiera nombre. Para ello, edita el nombre, borra lo que tengas y pega el caracter en blanco que tienes copiado de la web.

Lo mismo puedes hacer para poner en blanco tu estado de WhatsApp. No sus historias, que se llaman estado, sino ese espacio llamado Info en el que puedes decir que estás usando WhatsApp, que estás de vacaciones o lo que quieras. Simplemente pulsa en la opción de editar, borra lo que tengas y pega el caracter en blanco que tienes copiado de la web. Lo podrás guardar y que quede en blanco, mientras que si pones un espacio normal no se puede guardar.

También puedes pegar este espacio en blanco en un chat y enviarlo. Lo que enviarás es lo que aparenta ser un mensaje en blanco, donde no hay nada ni se ve nada. No puedes enviar espacios, pero lo que estás haciendo es enviar un caracter transparente, y por eso sí puedes mandarlo.