Descuento de 15€ de Amazon: requisitos y cómo conseguir este descuento de final de año

Vamos a explicarte cómo puedes conseguir el descuento de 15€ que está ofreciendo Amazon hasta finales de este año. Se trata de un descuento dirigido a personas que cumplen unos requisitos muy concretos, similar al de ganar 7 euros por usar un punto de recogida.

Lo que vamos a hacer en este artículo es explicarte de una manera breve las condiciones que debes cumplir para poder optar a este descuento, y todos los detalles y el paso a paso sobre cómo puedes conseguirlo. También te diremos las condiciones bajo las cuales vas a poder usarlo.

Consigue el descuento de 15 euros de Amazon

Lo que está ofreciendo Amazon es un código promocional por valor de 15 euros, código que podrás canjear en las compras que realices en la aplicación de Amazon antes de final de este año. Por lo tanto, tienes poco tiempo para pensártelo y acceder.

Esta oferta es solo para los usuarios de Amazon que puedan optar al código. Sólo si cumples unas condiciones determinadas podrás recibirlo, y en el caso de que lo hagas, es un código que solo podrás utilizar tú con tu cuenta, no se lo podrás dar a nadie que no cumpla con los requisitos.

En cuanto a las condiciones, sólo puedes recibir el código si has usado por primera vez la app móvil de Amazon entre el 5 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, si eres un usuario asiduo que lleva usando la app desde hace más tiempo, no podrás obtenerlo, es una promoción para atraer nuevos usuarios.

Recibir el código y condiciones para usarlo

Para poder obtener el código, tienes que entrar en la página web de la promoción, que puedes encontrar en este enlace. Si no lo has hecho antes, tendrás que iniciar sesión al llegar a la página, y una vez lo hagas sabrás si puedes disfrutar de la oferta o no. En el caso de que puedas, tendrás que pulsar en un botón para recibir el código.

Pero este cupón solo lo vas a poder utilizar bajo unas condiciones concretas. Estas son las dos condiciones que debes cumplir para poder usarlo: