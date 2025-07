Cómo crear tus propios muñecos basados en fotos utilizando inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo crear tus propios muñecos basados en fotos, ya sean fotos tuyas para que se parezcan a ti como fotos de otra persona. para hacerlo vamos a proponerte distintas herramientas de inteligencia artificial, porque tienes varias posibilidades.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es lo que puedes hacer exactamente y las cosas que debes tener en cuenta para elegir el tipo de muñeco, unos consejos que vas a poder utilizar en varias herramientas. Y luego te diremos cómo hacerlos con tres de ellas.

Primero, piensa en el diseño que quieres

La IA va a poder hacer todo tipo de estilo de muñecos, pero para tener los mejores resultados vas a tener que especificar el que quieras utilizar. Y esto requiere un ejercicio de imaginación.

Vas a poder crear muñecos de acción con tu cara, y también vas a poder hacer un Funko a partir de tu foto. Estas son dos posibilidades que ya hemos explorado en Basics, pero hay muchísimas más posibilidades. Puedes pedir que haga un muñeco de Lego o un Playmovil, puede ser un peluche, una Barbie, un muñeco troll.

Básicamente, vas a poder pedirle a la IA que convierta tu foto en un muñeco de cualquier marca que tenga un aspecto reconocible. Solo tendrás que decirle la marca, y entonces la IA lo generará.

También puedes hacer muñecos genéricos, puedes pedir un muñeco de trapo sin más, o un muñeco de acción. Son estilos totalmente válidos, puedes pedir muñecos basándote en los materiales que quieres que tenga, que sea un muñeco de trapo o hecho con un saco, o incluso con frutas.

También puedes describir los complementos además del tipo de muñeco. Puedes pedir que haya una caja, puedes elegir el texto y los colores de la caja, los complementos que quieres que incluya, todo. No tengas miedo de experimentar, porque las posibilidades son infinitas.

Debes conocer las limitaciones

Debes tener en cuenta un par de limitaciones con las que te puedes encontrar. La primera es que no todas las IA van a tener buenos resultados. Hay algunas más avanzadas que otras en cuestiones como el reconocimiento de detalles de las caras en las fotos, y por eso los resultados que ofrece pueden parecerse más o menos.

Además de esto, no todos los tipos de muñeco van a parecerse, o por lo menos no a la primera. Aquí, mi recomendación es que si el primer resultado no te convence, vuelvas a intentarlo, o que le especifiques lo que necesites a la IA como una respuesta en la conversación.

Además, la IA puede negarse a hacer determinados modelos de muñeco, porque puede haber restricciones de copyright. En estos casos, puedes intentar no mencionar explícitamente la marca que te está dando problemas, y dar algún rodeo describiendo el tipo de muñeco que es y cómo lo quieres. Menciona el nombre sin la marca, o menciona el tipo de muñeco.

Otra limitación que debes tener en cuenta es que esta función será de pago en muchas IA. Vamos a mencionarte las mejores gratis, pero debes saber que muchas otras requerirá que pagues una suscripción a cambio de permitirte hacer creaciones basándose en fotos.

Qué IA usar para crear tu muñeco

Aquí vamos a decirte las principales IA que puedes usar para crear un muñeco a partir de una foto. Te las vamos a decir en formato lista, describiéndote los resultados que hemos tenido con cada una de ellas para que valores si te interesa o no.

ChatGPT : ChatGPT siendo la IA que lleva la delantera en cuanto a realizar creaciones basándose en fotos que envíes, y es la que mejores resultados ofrece de largo. Sin embargo, en la versión gratuita el proceso puede tardar bastante. Enlace: chatgpt.com

: ChatGPT siendo la IA que lleva la delantera en cuanto a realizar creaciones basándose en fotos que envíes, y es la que mejores resultados ofrece de largo. Sin embargo, en la versión gratuita el proceso puede tardar bastante. Enlace: chatgpt.com Microsoft Copilot : Copilot también es capaz de ofrecer muy buenos resultados, ya que está utilizando la misma tecnología que ChatGPT, pero ligeramente modificada. Son resultados algo distintos, pero igualmente buenos. Enlace: copilot.microsoft.com

: Copilot también es capaz de ofrecer muy buenos resultados, ya que está utilizando la misma tecnología que ChatGPT, pero ligeramente modificada. Son resultados algo distintos, pero igualmente buenos. Enlace: copilot.microsoft.com Grok : La IA de X puede hacer algo parecido, pero los resultados son bastante malos. La imagen del muñeco se superpone a la foto. Tendrás que especificar que elimine el fondo, y que quede solo el muñeco resultante, pero aun así lo mezclará con un fondo realista. A pesar de eso, al final sí que tienes la posibilidad de hacerlo. Enlace: grok.com

: La IA de X puede hacer algo parecido, pero los resultados son bastante malos. La imagen del muñeco se superpone a la foto. Tendrás que especificar que elimine el fondo, y que quede solo el muñeco resultante, pero aun así lo mezclará con un fondo realista. A pesar de eso, al final sí que tienes la posibilidad de hacerlo. Enlace: grok.com Google Gemini : Mencionamos a Gemini por ser otra de las grandes IAs generativas, pero de momento no permite hacer dibujos basándose en fotos , ni muñecos tampoco. Enlace: gemini.google.com

: Mencionamos a Gemini por ser otra de las grandes IAs generativas, pero de momento , ni muñecos tampoco. Enlace: gemini.google.com Ideogram : Ideogram también ofrece resultados interesantes. Lamentablemente solo puedes hacerlo si eres un usuario de pago, con la modalidad de 16 euros al mes. Enlace: ideogram.ai

: Ideogram también ofrece resultados interesantes. Lamentablemente solo puedes hacerlo si eres un usuario de pago, con la modalidad de 16 euros al mes. Enlace: ideogram.ai Freepik : Este modelo es especialista en hacer composiciones basándose en caras. Sin embargo, también es necesario utilizar su plan de pago para poder crear imágenes utilizando una foto como referencia. Enlace: freepik.com

: Este modelo es especialista en hacer composiciones basándose en caras. Sin embargo, también es necesario utilizar su plan de pago para poder crear imágenes utilizando una foto como referencia. Enlace: freepik.com Craiyon: Esta IA te permite subir una foto y decirle que la convierta en un muñeco concreto. Sin embargo, los resultados son pésimos. Enlace: craiyon.com

Convierte tu foto en un muñeco

Para convertir una foto en un muñeco concreto o una figura, primero tienes que adjuntar la foto de referencia. Cuando esté cargada en el campo de escritura, entonces tienes que añadir un prompt describiendo lo que quieras. Por ejemplo:

Te envío una foto, y quiero que crees un muñeco de [modelo] que se parezca a la persona que aparece en ella.

Este es uno de los prompt o comandos más sencillos y básicos para realizar la creación, y con él simplemente crearás un muñeco con el aspecto que le hayas pedido. ChatGPT o la IA elegida debería reconocer los principales rasgos de la cara, y crear un muñeco que se parezca.

También puedes entrar un poco más en detalle, con un prompt similar a este:

Reimagina esta foto como una figura funko dentro de su caja. Que el nombre en la caja sea "Yúbal Fernández", y tenga una pegatina de "Edición especial Xataka".

Aquí, debes saber que la fórmula de pedir que reimagine es una manera de decirle que genere una imagen a partir de la que le has pedido. Esto es algo que puedes utilizare en cualquier prompt.





Pero por lo demás, en lo que te tienes que fijar de esta segunda opción es que has especificado detalles que quieres que aparezcan en la caja, como en este caso el nombre y la pegatina. Pero también puedes mencionar complementos y todo lo que necesites o quieres que aparezca.

Si el resultado no te convence pulsa en el botón de rehacer que aparecerá debajo. Esto hará que no tengas que volver a escribir el prompt, simplemente ChatGPT o la IA elegida volverá a intentarlo. Además, puedes cambiar todo lo que quieras describiéndolo con texto plano en el prompt.

También puedes editar muchos otros aspectos de la imagen. Puedes hacer que tenga unas dimensiones concretas, y también describir el escenario que aparece además del muñeco, como por ejemplo que esté apoyado en una mesa. Además, también podrás pedirle que te convierta la imagen a cualquier formato concreto para descargarla.

En Xataka Basics | 22 herramientas útiles y no tan conocidas de Inteligencia Artificial gratis