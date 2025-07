Cómo crear un cartel para un evento con inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo crear el cartel de un evento usando inteligencia artificial. Para esto, vamos a decirte tres maneras diferentes en la que puedes hacerlo, en todas ellas usando la IA para ayudarte con los diseños y siempre basándose en lo que tú tienes en mente.

Antes de empezar, vamos a recordarte varias cosas que conviene que tengas en cuenta antes de ponerte. Luego, te diremos cómo hacerlo con chats de IA que generan imágenes a partir de texto como ChatGPT, Copilot, Gemini u otras similares. Después seguiremos con otra IA gratis especializada en imágenes, y terminaremos con una herramienta de diseño más específica.

Antes de empezar, algunos consejos

Antes de empezar a diseñar tu cartel, primero debes pensar qué tipo de diseño quieres utilizar en tu cartel. Puede que quieras que sea desenfadada, infantil, puede que lo quieras más rockero para un festival, etcétera. Piensa el tipo de imagen que quieres incluir, el diseño e incluso los colores, porque todo esto deberás tenerlo en cuenta cuando comiences con el diseño.

Para esto, también es importante pensar para qué va dirigido, para qué tipo de evento es el cartel. Esto influye siempre en el tono, porque no es lo mismo una fiesta que un evento empresarial.

Otra cosa importante es tener claros y definidos los elementos que quieres que aparezcan en el cartel. No es solo un dibujo y ya, necesitas decir el nombre del evento, la dirección o la hora. También debes asegurarte de añadir toda la información que quieras revelar como si hay que llevar algo o acudir de determinada manera. Además, puede que necesites añadir un logotipo de una institución en algunos casos. Todo depende del tipo de trabajo para el que sea.

Nunca te olvides de esto: siempre debes revisar el resultado antes de dar por bueno el diseño. Las IA cometen errores, y puedes encontrarte con palabras o letras mal escritas, con dibujos con defectos o elementos que no tienen sentido. No tengas miedo a repetir la creación del diseño tantas veces como sea necesario hasta que des con el resultado óptimo.

Y por último, ten en cuenta que se va a notar claramente que está hecho con inteligencia artificial, y que eso puede provocar el rechazo de algunas personas. Los resultados no van a ser tan buenos como si contratas a un profesional, y tampoco va a tener un estilo único.

Crea el cartel con ChatGPT y similares

Para crear tu cartel para el evento utilizando una IA generativa con funciones de dibujo como ChatGPT y similares, puedes usar un prompt o petición sencillo, describiendo con cuidado lo que quieres que aparezca. Nosotros, hemos partido de este:

Necesito que me hagas el cartel para un festival de música rock. En el centro del cartel dibuja una mano haciendo el gesto de los cuernos, con dos guitarras eléctricas de fondo. Tiene que ser un dibujo heavy, con llamas y nubes rojas. En la parte superior escribe "Xataka Rock" en mayúsculas, y en la inferior escribe "Metal festival" con letras normales. Abajo a la derecha escribe en dos líneas lo siguiente: "19 de julio a las 19:00h", y debajo pon "Dónde: Oficinas centrales de Xataka".

Como ves en el ejemplo, hemos empezado especificando lo que queremos y la finalidad, y luego hemos descrito el dibujo que queremos , incluyendo detalles e incluso el estilo que queremos. Aquí, es importante que adaptes el prompt a lo que tú quieres, cambiando cosas que hemos puesto nosotros por las que tú necesites.

También fíjate que hemos descrito luego cómo y dónde queremos el texto que aparezca en el cartel. Puedes especificarlo todo según tus necesidades, cambiar fechas y horas, e incluso también puedes mencionar el color o el estilo con el que quieres las letras si fuera necesario.

No tengas miedo de hacer una petición muy larga, de hecho te recomiendo que la hagas para que la IA tenga en cuenta todos los detalles. Si el resultado no te gusta, puedes incluir peticiones o correcciones como respuesta en el chat, indicándole los cambios que quieras que haga. En este prompt no tienes que reescribir todo lo anterior, porque la IA ya lo tendrá en cuenta siempre y cuando estés en la misma conversación.

Aquí, puedes gastar tiempo en hacer todos los cambios que sean necesarios. También puedes pedir una relación de aspecto o tamaño concretos para el cartel, indicando si es horizontal o vertical. Puedes desde pedir un tamaño A4 vertical hasta especificar las dimensiones concretas. Además, luego podrás pedirle que te haga un PDF o un archivo PNG que puedas descargar.

Ideogram también es otra opción

A la hora de crear imágenes por IA, Ideogram es otra muy buena alternativa que también puedes usar para tu cartel. Es una IA dedicada exclusivamente a crear imágenes, y tienes varios créditos gratis para ir usando de vez en cuando. Aquí, simplemente describe lo que quieres que aparezca, dando todos los detalles que puedas.

Una de las ventajas de esta herramienta es que puedes especificar elementos como la proporción concreta que quieres que tenga tu imagen. Cuando ves la imagen resultante, tendrás otras herramientas como remezclarla para hacer otra a partir de ella, cambiar el tamaño e incluso usarla como referencia o estilo para crear otra.

También puedes usar otra imagen creada en Ideogram como referencia o estilo, tanto tuyas como las de otras personas. E incluso puedes añadir varias imágenes a la vez como estilo.

Tras añadir alguna, podrás crear una nueva imagen escribiendo el prompt que quieras, pero se usará como referencia el estilo y los colores de las imágenes seleccionadas para ello.

Haz tu cartel con Canva

Y por último, también puedes usar Canva, una herramienta que intenta hacer el diseño profesional más accesible, y también tiene IA. Entra en canva.com, donde te pregunta qué vas a diseñar, pulsa en la pestaña de Canva AI. Aquí, describe en un prompt lo que quieres crear, que puede ser el mismo que hemos usado más arriba para ChatGPT.

Al crear el prompt, recuerda especificar títulos, y el dibujo que quieres. Aquí, la proporción de la imagen tienes que ponerla a mano. Aquí, es importante que especifiques que quieres el texto en español, porque sino posiblemente te lo sacará en inglés.

También tienes la opción de buscar plantillas, escribiendo exactamente lo que quieres, como una portada. Luego, podrás ir haciendo cambios en el diseño a mano, e incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

Cuando pulsas en una plantilla hecha con Canva IA o incluso buscada a mano, irás a una previsualización. En ella, pulsa en el botón Abrir en el editor, que te abrirá la plantilla como si fuera una de las que puedes buscar normalmente.

Al editar diseño en Canva tienes muchas herramientas de IA. Si pulsas en Editar arriba del todo, la IA reconocerá y seleccionará los elementos, y podrás pulsar en cada uno para cambiarlo como quieras. También puedes introducir textos y mucho más. Aquí ya tendrás que invertir tiempo en ir probando cosas y acercándote a lo que tienes en mente.

También puedes añadir elementos nuevos creados por IA en el apartado de Contenido a la izquierda. Pueden ser imágenes con su fondo y todo, pueden ser elementos gráficos con fondos transparentes y más. La manera de crearlos sigue siendo simplemente describirlos. Y con esto, puede a poco puedes ir haciendo tu portada.

