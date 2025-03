Cómo convertir tu viejo móvil en un Chromecast

Vamos a explicarte cómo convertir tu móvil Android en un Chromecast, de forma que si tienes uno viejo que no uses podrás darle una segunda vida. Así, en el caso de que no tengas Chromecast ni tele inteligente con esta función, podrás darle a tu televisor la posibilidad de enviar contenido, y si tu Chromecast no funciona, también podrás salir del paso.

Vamos a empezar el artículo explicándote cuáles son los requisitos para que tu móvil pueda convertirse en un Chromecast. Y luego, te explicaremos brevemente la manera de proceder para conectarlo al televisor y hacer que cumpla con esa función.

Cuáles son los requisitos

Para poder convertir tu móvil Android en un Chromecast, necesitarás que soporte salida HDMI, para lo que necesitarás que soporte el estándar MHL. Este estándar ahora está desaparecido, pero hace años lo podías encontrar con viejos móviles de gama alta. Para comprobar si tu móvil es compatible, puedes usar la app Comprobador MHL, disponible en Google Play.

También necesitarás que tu móvil tenga un sistema operativo igual o superior a Android 4.1. Además de esto, necesitarás un cable OTG que pase de USB-C a HDMI, para conectarlo al cargador USB-C del móvil y que en el otro extremo tenga un HDMI que puedas conectar a la tele. Estos cables no son caros, y pueden costar unos 15 o 20 euros. Pero antes de lanzarte, primero haz la comprobación de si el móvil que quieres usar soporta MHL.

Por último, lo que necesitas es instalar la aplicación Cast Receiver, que puedes descargar gratis en la Google Play Store. En el enlace te hemos puesto la versión de prueba que solo permite hacer streaming durante unos minutos. Pero si luego ves que todo funciona entonces ya puedes pagar los 4,79 euros que cuesta la versión completa de la app.

Convierte tu Android en Chromecast

Una vez tengas todos los requisitos en orden y todas las verificaciones hechas, tienes que instalar y configurar la app de Cast Receiver. Simplemente instálala, y luego concédele los permisos que te pide cuando la abres por primera vez. La app te permitirá cambiar el nombre del dispositivo y poco más, simplemente asegúrate de que sus dos opciones están activadas.

Una vez tengas abierta y configurada la app, te aparecerá en su pantalla el mensaje Ready to Cast. cuando eso esté así, conecta tu móvil a la tele con el cable que hemos mencionado antes. Por un lado, al móvil conecta el extremo USB-C del cable, y por el otro conecta el HDMI al conector de la tele.

Ahora, en la tele tienes que pulsar en el botón donde eliges la fuente de entrada, donde eliges lo que quieres ver, y elegir la opción del HDMI donde tengas el móvil. Esto es lo mismo que tendrías que hacer si tuvieras conectado un Chromecast real. Una vez lo haga, empezarás a ver la pantalla del móvil en la tele.

Y ahora, lo único que tienes que hacer es entrar a YouTube o cualquier aplicación compatible con tu móvil principal, empezar a reproducir un contenido y pulsar en el botón de enviar a Chromecast. Cuando lo hagas, identifica el móvil que estás usando mediante el nombre que hayas configurado, y elígelo para enviar el contenido.

