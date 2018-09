Hoy vamos a explicar cómo cambiar la calidad de los vídeos de YouTube, tanto utilizando su web como a través de la aplicación móvil. La calidad por defecto que pone YouTube depende de tu conexión, pero si no estás conforme con la elección automática también puedes cambiarlo manualmente en cualquier momento.

Aquí tienes que tener en cuenta que cuanta más calidad le pongas a un vídeo más datos necesitará, por lo que cambiar esta calidad puede ser útil también para ahorrar unos cuantos datos cuando estés utilizando tu conectividad. Por eso, vamos a empezar explicándote cómo funcionan las resoluciones de YouTube, y luego pasaremos a decirte cómo cambiarlas en el navegador del PC y en la aplicación móvil.

Qué calidades ofrece YouTube y cómo funcionan

Por defecto, el servicio adapta la calidad de de tu reproducción a la definición estándar o a alta definición dependiendo de la velocidad de tu conexión. Esto quiere decir que si YouTube detecta que tienes una mala conexión, cuando empieces a ver el vídeo te pondrá una calidad peor para que nunca pierdas fluidez ni se entrecorte. Aun así, la calidad del vídeo puede mejorar automáticamente a los pocos segundos si YouTube ve que tu conexión lo permite

Las calidades que ofrece YouTube son las siguientes:

144p : Una resolución mínima y de muy mala calidad, pero que si apenas tiene conexión te puede ayudar a escuchar sólo el audio.

: Una resolución mínima y de muy mala calidad, pero que si apenas tiene conexión te puede ayudar a escuchar sólo el audio. 240p y 360p : YouTube se refiere a ellas como calidades de definición estándar o baja definición. Perfectas para poder ver el contenido gastando los menos datos posibles.

: YouTube se refiere a ellas como calidades de definición estándar o baja definición. Perfectas para poder ver el contenido gastando los menos datos posibles. 480p : No llega a ser alta definición, pero es un punto intermedio un poco por encima de las calidades estándar.

: No llega a ser alta definición, pero es un punto intermedio un poco por encima de las calidades estándar. 720p y 1080p : Calidades HD y FullHD respectivamente. Se nota mucho la mejora de calidad con respecto a las definiciones estándar, pero también consumirán bastantes más datos. En móviles, la diferencia entre ellas apenas es perceptible.

: Calidades HD y FullHD respectivamente. Se nota mucho la mejora de calidad con respecto a las definiciones estándar, pero también consumirán bastantes más datos. En móviles, la diferencia entre ellas apenas es perceptible. 1440p : Resolución QHD o 2K, que es bastante común en smartphones de gama alta. Está por encima del FullHD, pero no termina de llegar al 4K.

: Resolución QHD o 2K, que es bastante común en smartphones de gama alta. Está por encima del FullHD, pero no termina de llegar al 4K. 2160p y 4320p: Resoluciones de 4K y 8K respectivamente. Son las máximas resoluciones y las que más datos consumen, pero sólo tiene sentido ponerlas si tienes un televisor o dispositivo capaz de reproducirlas.

Tienes que tener en cuenta que si tu móvil u ordenador tiene una resolución de por ejemplo 1080p, aunque luego configures en YouTube resoluciones superiores acabarás viéndolos igualmente a la resolución de tu pantalla. Posiblemente YouTube las estará reproduciendo a la resolución que le has pedido con el consumo correspondiente, pero tu no puedes verlas porque tu pantalla no te lo permite.

Otra cosa que debes saber es que la resolución máxima de un vídeo es la original a la que ha sido grabado. Si el autor sube un vídeo en FullHD no vas a tener la opción de verlo en 4K, aunque si el vídeo está subido en 4K sí que podrás cambiarlo a resoluciones anteriores.

Cambia la resolución de YouTube en el móvil

Para cambiar la resolución de un vídeo de YouTube en tu móvil, primero empieza a reproducir el vídeo que quieras ver. Una vez haya iniciado, toca sobre la imagen del vídeo para desplegar los controles de reproducción.

Verás como aparecen los controles de pausa, vídeo anterior y vídeo siguiente superpuestos a la imagen. En la parte de arriba también aparecerán algunas opciones más, y en ellas debes pulsar sobre el icono de los tres puntos que está justo arriba a la derecha para desplegar los ajustes de reproducción.

Cuando pulses sobre ese icono de ajustes, en la parte inferior de la pantalla se abrirá un menú con varias opciones relacionadas al vídeo que estás viendo. En ellas, pulsa sobre donde pone Calidad, que es también donde se te indicará la resolución actual con la que estás viendo el vídeo.

Al pulsar sobre la calidad se te abrirá el menú en el que se te muestran todas las resoluciones que tienes disponibles. Ahora ya sólo te queda pulsar sobre la resolución que le quieras aplicar para cambiarla en el vídeo. No temas confundirte aquí, porque si ves que es demasiada poca resolución o que el vídeo empieza a ir menos fluido siempre puedes volver a cambiarlo de nuevo.

Cambia la resolución de YouTube en el PC

Para cambiar la resolución de un vídeo de YouTube en el navegador de tu ordenador o portátil, primero empieza a reproducir el vídeo que quieras ver. Una vez haya iniciado, toca sobre el icono de la rueda dentada que te aparecerá en la parte inferior del vídeo cuando pasas el ratón sobre él.

Se te abrirá una ventana emergente en la que te van a aparecer varias opciones relacionadas con la reproducción del vídeo que estás viendo. En ellas, pulsa sobre la opción calidad o la resolución automática que te aparecerá a su derecha en el caso de que no estés conforme con la que se esté utilizando y quieras cambiarla.

Al pulsar sobre la calidad se te abrirá el menú en el que se te muestran todas las resoluciones que tienes disponibles. Ahora ya sólo te queda pulsar sobre la resolución que le quieras aplicar para cambiarla en el vídeo. No temas confundirte aquí, porque si ves que es demasiada poca resolución o que el vídeo empieza a ir menos fluido siempre puedes volver a cambiarlo de nuevo.

