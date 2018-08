El nuevo público de YouTube son los gatos: existe un género de vídeos exclusivamente para ellos

Existe un curioso género de vídeos en YouTube: los vídeos para gatos. Son vídeos de pájaros o de música, de horas y horas de duración. Y, aunque resulte sorprendente, la teoría es que son psicológicamente beneficiosos para nuestros pequeños amigos de cuatro patas. ¿Cómo comprueban que relajan a los gatos? ¿Qué hay de verdad y qué hay de marketing? ¿Por qué alguien quería hacer vídeos para mascotas?

Empezando por el principio, sí, hay estudios sobre la percepción musical en estos animales. Según la investigación de un equipo de veterinarios de la Universidad de Lisboa, en Portugal, los gatos alcanzan un estado más relajado (determinado por sus valores más bajos de ritmo respiratorio y diámetro de las pupilas) bajo la influencia de la música clásica.

La música pop generaba unos valores intermedios. En cuanto al heavy metal, fue el estilo que produjo los valores más altos, indicando una situación más estresante para los animales. Aunque la muestra de este estudio es muy pequeña —tan solo 12 gatas—, además de haber sido bajo anestesia, lo cual puede influir, como mínimo da a entender que los gatos no son ajenos al sonido y les afecta.

Según otro estudio un poco más reciente, llevado a cabo por el equipo de Irma Järvelä, de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, cuando un músico toca (en este caso músicos profesionales tocando música clásica) se activan en ellos genes dedicados a la percepción de trinos en los pájaros. Esta llamativa coincidencia, apuntaban los investigadores, sugiere un potencial de conservación evolutivo en los mecanismos relacionados con el procesamiento de sonidos.

El enriquecimiento ambiental en los animales

"Es verdad que los datos científicos que tenemos actualmente son pobres, lo que está publicado es muy poquito. Pero, de momento, lo que se concluye de ellos es que para relajarse los gatos prefieren específicamente la música clásica y que el enriquecimiento ambiental en gatos es muy importante, como en todas las especies. Por ejemplo, hay zonas, más en EEUU que tienen mas posibilidades de espacio, en las que las hospitalizaciones tienen acceso a patios para que los gatos puedan ver a los pájaros; eso es una forma de enriquecimiento ambiental", afirma para Xataka Ana Anglada, veterinaria especialista en gatos.

El enriquecimiento ambiental se puede proporcionar a cualquier animal que permanezca en cautividad. Dicho de forma simple, se trata de incrementar la complejidad del ambiente en el que vive el animal, con el objetivo de estimularlo para que desarrolle conductas propias de su especie y no olvide sus instintos innatos. Se aplican desde hace décadas en cualquier animal que permanezca encerrado; por ejemplo es común en zoológicos y reservas de especies protegidas para que el animal no "olvide" lo que es.

"En el caso del ruido blanco, que también parece que hay vídeos de eso, solo se usa para tapar un ruido externo como ocurre con nosotros. Por ejemplo, si estas en consulta o en casa y hay una tormenta, petardos o algo fuera, pues el ruido blanco lo mitiga y evita que se escuche tanto, y el animal se estresa menos como resultado", concluye Ana.

Por tanto, podríamos decir que los vídeos se dividen en tres: los relajantes, los de solapamiento y los enriquecedores. Los de pájaros no tienen por qué relajar, al revés, activan al animal; la música clásica en cambio, en teoría, debería de hacerlo; y el ruido blanco solo los distraería de otro sonido más estresante. ¿Pero a quién se lo ocurrió colonizar YouTube con ellos?

Cuando algo se pone de moda

A pesar de que ya existían estudios de antes, la moda actual parece venir más bien de una compañía británica: More than pet Insurance. More than pertenece a RSA, que en general es una compañía de seguros, entre otras cosas, para perros y gatos.

Seguramente a algún particular se le habían ocurrido antes hacer un vídeo para gatos, esto es difícil de demostrar, pero sin duda estos son los que parecen los primeros con éxito relativamente reciente, ya que su audiobook salió incluso en televisión y en la prensa.

Con voces de narración de David Tennant (el de Doctor Who) y una entrenadora de perros llamada Karen Wild, que UK es como "El encantador de perros", montaron un audiobook gratuito para los clientes “para relajar a sus perros y gatos durante los fuegos artificiales” que pusieron en Youtube. No se especifica la muestra ni la metodología usada en los estudios que se afirman haber hecho para el caso, más allá de que "han comprobado cómo reaccionan los animales a los sonidos muchas veces". Los vídeos después los eliminaron, aunque Karen sigue vendiendo para perros servicios similares en su página web.

De todas formas, han aparecido nuevos, especializados en gatos, y en cantidades titánicas. Xataka se ha puesto en contacto con uno de estos creadores para comprobar quiénes son sus clientes (más allá de la obviedad: los gatos).

"Basándome en datos de YouTube y mi sitio web, mi audiencia incluye dueños de gatos que son en 60 por ciento mujeres y 40 por ciento hombres, del grupo de edad de entre 25 a 34 años", afirma para Xataka Bini, creadora de TVBINI vídeos for Cats, y residente en California.

"Tengo una audiencia mundial pero la mayoría de mis suscriptores y espectadores son de los Estados Unidos, seguidos por el Reino Unido y luego Canadá. Para desglosarlo aún más, la mayoría de los visitantes provienen de teléfonos móviles, seguido de ordenadores de escritorio, tabletas y, finalmente, televisores y otros dispositivos".

En cuanto a sus motivaciones y cómo empezó todo esto, pues asegura que fue por casualidad no por imitación. Su propio gato fue su inspiración. "Como dueña de un gato, he visto cuánto les gusta a jugar juegos de cazar y atrapar. Un día moví el cursor de mi mouse en la pantalla y mi gato reaccionó intentando capturar el cursor. Para mi deleite, mi gato realmente parecía disfrutarlo y me dio la idea de esta nueva forma de entretenimiento para gatos".

Bini relata que, afortunadamente, su pasión y afición están en los medios digitales, así que solo se trató de combinar su amor por los gatos y su interés en la videografía y la animación para producir vídeos. "El objetivo principal de mis vídeos es proporcionar un entretenimiento a los gatos (especialmente a gatos de interior), utilizando imágenes y sonidos familiares para estimularlos. Para algunos gatos es cierto que la relajación posterior es un beneficio positivo (después de que los animales hayan gastado su energía jugando), pero no es el objetivo principal".

"Como me comunico activamente con los usuarios que usan mi canal, los dueños de gatos suelen compartir conmigo vídeos de sus gatos y otros animales que reaccionan a mis vídeos. Sorprendentemente, recibí comentarios de personas que no son dueños de gatos. Algunas personas que poseen otras especies (como perros, ranas, lagartos, pájaros e incluso pollos) han dicho que mis vídeos han entretenido igualmente a sus mascotas".

Nos contó que hace los vídeos ella misma. Firma en su jardín trasero la mayoría, pero también trata de "filmar en diferentes lugares durante mis viajes y cuando voy a parques, playas, zoológicos y acuarios". Por otra parte, también hace algunos vídeos que tienen animaciones y en este caso dibuja a mano los personajes en papel, los digitaliza, combina la secuencia animada y monta el vídeo con eso.

Por supuesto, no hace por amor al arte todo este trabajo. El canal de Bini es solo uno de tantos canales que suben vídeos de gatos, pero también es uno de los más exitosos y sirve como ejemplo de que hay un negocio en auge. TVBINI Videos for Cats tiene más de 32,000 suscriptores y todos sus vídeos combinados tienen más de 20 millones de visitas.

"Monetizo mis vídeos en YouTube. Ademas, algunos de mis vídeos también están disponibles en Amazon Prime para transmisión, descarga y alquiler en los mercados de EEUU., Alemania, el Reino Unido y Japón. Recientemente también comencé un servicio de suscripción premium que permite a los miembros transmitir vídeos exclusivos (y descargarlos para verlos sin conexión) usando televisores, PC y dispositivos móviles. También recibo muchas solicitudes para vender mis vídeos en DVD. Lo estoy considerando, ya que aparentemente todavía hay mercado en DVD".

Hacer dinero con vídeos para gatos

Calcular cuánto gana un creador de YouTube no es una tarea sencilla. Hay muchas conjeturas y calculadoras tratando de suponerlo, pero solo se han podido proporcionar rangos de ganancias. El problema para calcularlo es cómo se genera el dinero: los clips publicitarios que aparecen al comienzo de un vídeo y los banners en la parte inferior son los que crean las ganancias.

YouTube cuenta las impresiones y los clics. Asumiendo que los gatos no hacen clic y atendiendo solo a las visitas, por cada 1,000 impresiones de una campaña con Adsense se obtendrá una cantidad determinada que va de 0,25 a 4$, pero puede variar dependiendo del contenido de la publicidad elegida.

A este problema se añade cómo se cuentan las impresiones: si un espectador decide omitir los anuncios o utilizar un bloqueador, no se le pagará por la vista, pero la visita sí se suma al conteo público total del vídeo; por tanto, es casi imposible estimar en un canal que no es tuyo cuántas visitas efectivamente se cobraron de todas las que hay.

Con estas premisas, la verdad, solo 5.000 visitas diarias que efectivamente vean la publicidad pueden tener beneficios mensuales de entre solo 60 dólares a 600. Un ratio absurdamente amplio. Lo que sí podemos saber es que casi tres cuartos de los hogares estadounidenses tienen una mascota: hay en el país unos 218 millones de animales de compañía. En nuestro país, por su parte, prácticamente la mitad de los españoles (un 43%) convive con uno, según el "II Análisis Científico de la Fundación Affinity sobre el Vínculo entre Personas y Animales de Compañía". Por tanto, sobra público y posibilidades de negocio, tanto en YouTube como con otras plataformas de streaming. Aparentemente, también existe el suficiente interés para convertir YouTube en una zona felina. Y el interés no suele venir de la nada.

Imagenes: Sticker Mule | Velizar Ivanov | Sarah Dorweiler | Mikhail Vasilyev.