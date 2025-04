Cómo actualizar a One UI 7 tu móvil Samsung

Vamos a explicarte los pasos que debes dar para actualizar a One UI 7 tu móvil Samsung. Esto no lo vas a poder hacer ahora mismo, primero debes mirar si tu móvil está entre los dispositivos que actualizarán a esta nueva versión, y luego mirar el calendario de actualizaciones de One UI 7 para saber cuándo le llega el turno.

Una vez el modelo de tu móvil reciba One UI 7, entonces sí que tendrás que seguir estos sencillos pasos para buscar la actualización y forzarla. Lo normal es que te llegue por una notificación el aviso, pero si llega la fecha y no tienes esta notificación, los pasos que te daremos serán para buscar la actualización de forma manual.

Actualiza tu Samsung a One UI 7

Lo primero que tienes que hacer es entrar en los ajustes de tu dispositivo. Esto puedes hacerlo pulsando en el icono de Ajustes con la rueda dentada, o usando el buscador de One UI para encontrar esta opción.

Una vez dentro de los ajustes, tienes que bajar y pulsar en la opción de Actualización de software, que aparecerá casi al final.

Irás a una pantalla donde puedes configurar las descargas automáticas o ver el día en el que se realizó la última actualización. En ella, pulsa en la opción Descargar e instalar que aparecerá arriba del todo.

Cuando lo hagas, tu móvil buscará si tienes una actualización de One UI disponible, y si es así te permitirá descargarla. Esta pantalla también te dirá el contenido de la actualización, y en el caso de que no tengas tiempo a bajarla completa ahora podrás pausarla.

