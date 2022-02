Tesla quiere videojuegos en sus coches: Musk ya sueña con jugar a 'Cyberpunk 2077' en un Cybertruck

El fabricante de coches eléctricos tiene un sorprendente interés por convertir sus coches en lugares en los que poder disfrutar de los videojuegos. Ya tenía un equipo de ingenieros trabajando en videojuegos en Seattle, y ahora ha creado otro equipo similar en Austin, donde se está construyendo su Gigafactoría.

El proyecto Tesla Arcade está dirigido a crear juegos propios, pero en realidad la ambición de Tesla es la de llevar Steam a sus coches. Musk ha confirmado esas intenciones, y además ve como objetivo que juegos exigentes como 'Cyberpunk 2077' puedan ejecutarse sin problemas en coches como el Cybertruck.

Ya hemos comentado en el pasado cómo cada Tesla cuenta con una sorprendente capacidad gráfica en los ordenadores que integra en sus coches: estos vehículos eléctricos cuentan con chips gráficos de AMD que permiten contar con una potencia de unos 10 TFLOPs, cercana a la de las PS5 o las Xbox Series X.

Eso hace que sea factible poder utilizar la pantalla de estos coches para jugar a videojuegos, algo que Elon Musk considera importante. ¿Por qué? Pues porque su visión desde hace tiempo es la de coches autónomos que nos lleven de un lado a otro. Y mientras lo hacen, este tipo de opción permitirá sus propietarios pueden jugar a videojuegos para distraerse.

La iniciativa Tesla Arcade permitirá contar con videojuegos nativos, pero en Tesla quieren más, y Musk afirmó en Twitter que están trabajando en ofrecer juegos de Steam en los Tesla porque desarrollar juegos propios no es la prioridad. Como él decía, tener soporte de Steam "es obviamente donde deberíamos estar a largo plazo".

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term.