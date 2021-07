La Invicta Electric Opai, su velocidad de 45km/h y su autonomía de 70km se coloca como una de las motos eléctricas más baratas

Las motos eléctricas siguen dando pasos para ser cada vez más asequibles y convertirse en uno de los principales medios de transporte urbanos privados y limpios. Buen ejemplo de ello es el Invicta Electric Opai, un ciclomotor eléctrico con su precio de 1.795 euros (si aplicamos el plan MOVES III) como principal atractivo.

Lo necesario para una persona en la ciudad y nada más

La idea del Opai es ofrecer una moto que no destaque en potencia pero que sea suficiente para cubrir las necesidades de movilidad de una persona por una ciudad. Tenemos una velocidad máxima de 45 km/h otorgada por un motor de 3 kW y una autonomía máxima de 70 km. Es equivalente a un ciclomotor básico de 49cc de gasolina, pero sin contaminar. Sus ruedas son de 10 pulgadas.

La batería es extraíble y de 1,2 kWh, y se puede cargar en un enchufe estándar en seis horas (buen tiempo para dejarlo cargando mientras dormimos). El principal inconveniente es que se trata de un medio de transporte unipersonal en lo más estricto de la definición: el Invicta Electric Opai no puede llevar a dos personas. Al menos incluye un pequeño maletín trasero para poder transportar el casco o algo de equipaje ligero.

Esta moto se presenta, en definitiva, como un ciclomotor que tiene lo justo y necesario para una persona que lo use en distancias urbanas. Puede usarse con los permisos A1, A2 y B, además de con la licencia AM. No se ha concretado fecha de lanzamiento y de momento la web oficial de Invicta no ofrece información, pero no deberíamos tardar en verla.