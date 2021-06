Las 11 motos eléctricas que saldrán a la venta en España en 2021 (según sus fabricantes)

Las motos eléctricas son un segmento cada vez más nutrido, y no sólo en cuanto a modelos, sino en opciones para todos los gustos fruto de la experiencia que las marcas van acumulando tanto en el mercado como en la competición.

Hoy vamos a hablar de las motos eléctricas más interesantes para comprar en 2021, viajando desde las opciones más asequibles y urbanas para desenvolverse en ciudad hasta las motos deportivas más aspiracionales capaces de sacarnos más de una sonrisa.

NIU MQi GT

A lo mejor por aquí no nos suena demasiado el nombre de NIU pero es la marca de scooter eléctricos más vendida en el mundo, un hito que consiguen gracias a las ventas en su mercado interno: China.

Después de haber desembarcado en nuestro mercado con los NQi, ahora le toca el turno a un modelo nuevo denominado NIU MQi GT. En este caso es un producto similar, un scooter eléctrico fácil de usar, de tamaño contenido y apto para entornos urbanos, pero suma algunas características nuevas.

Para esta ocasión el MQi estrena una configuración de llantas de mayor diámetro, con medidas de 14 pulgadas en ambos ejes que mejoran la estabilidad en marcha del conjunto. Por lo demás hay pocos cambios con una estética similar y un suelo plano (una característica casi extinta en los scooter de combustión).

El motor está encerrado en la rueda trasera y es un poco menos potente que en las NQi GT: 3,1 kW contra 3,5 kW, pero conserva la misma velocidad máxima de 70 km/h mientras que la autonomía teórica se cifra en un máximo de 80 km (la batería pasa de 4,2 kWh a 2,98 kWh). Es equivalente a una 125 cc, así que se puede conducir con el carnet de coche.

El precio del NIU MQi GT es de 3.399 euros, pero se vuelve aún más atractivo al poder beneficiarse de más de 1.000 euros de descuento con el Plan MOVES.

Super Soco TS Street Hunter y TC Wanderer

Después de haber dado a luz a la TC Max, las Super Soco TS Street Hunter y TC Wanderer están al caer (llegarán en julio y octubre respectivamente) con una propuesta más accesible pero no menos interesante, ya que ofrecen dos personalidades muy diferenciadas.

Por un lado la TS Street Hunter ofrece un look de estilo naked futurista muy agresivo, mientras que en el otro extremo la TC Wanderer tira de aires retro para confeccionarse como un maridaje entre mecánica futurista y estética clásica.

El aspecto mecánico no va a dejar boquiabierto a nadie porque el eficiente motor eléctrico ubicado en la rueda trasera ofrece una contenida potencia de 2,5 kW (3,35 CV), pero se asocia a una batería de 1,2 kWh para hacer gala de una autonomía entre las mejores: alrededor de 200 km por recarga, aunque ojo porque hay trampa. La marca declara esta cifra a un máximo de 25 km/h en modo Eco y con un ocupante de menos de 75 kg.

Sabemos que estos dos modelos van a llegar próximamente a nuestro mercado, pero no sabemos aún su precio. Sí podemos irlas comparando con los precios que han anunciado en Francia y que las colocan en una franja accesible a partir de 3.900 euros, por debajo de la TC Max más asequible de la marca, que tiene un precio de 5.990 euros.

Zero SR/S

Zero Motorcycles tiene solera ya en el mercado, y se nota que están haciendo las cosas poco a poco, con conocimiento y con mimo. Los americanos empezaron con propuestas no demasiado ambiciosas y ahora podemos comprar de manera oficial en nuestro mercado la Zero SR/S, aparte de estarse ganando una buena fama entre otras compañías que usan sus motores eléctricos de desarrollo propio.

Tomando como punto de partida la Zero SR/F, la SR/S es la opción más capaz gracias a sumar a la misma mecánica un carenado completo que mejora el confort de marcha pero que también mejora un 13% la eficiencia gracias al estudio aerodinámico. También hay cambios en la ergonomía con unos estribos reposicionados y un asiento más cómodo.

El motor es propio y es la última de sus evoluciones: un Z-Force75-10 con unas cifras más que buenas: 110 CV y 190 Nm de par motor a la rueda trasera para una velocidad máxima de 200 km/h. La batería es de 14,4 kWh, pero en el mejor de los casos y optando por el Power Tank la batería ZF14.4 ofrece una autonomía de hasta los 323 km, que se quedan en 260 km sin este accesorio.

No faltan gadgets como una infinidad de modos de conducción configurables, control de tracción, ABS con asistencia en curva, motor concéntrico con el eje del basculante o conectividad con smartphone. El precio de la Zero SR/S es de 21.900 euros para la versión Standard y 24.140 euros para la versión Premium.

Energica Eva Ribelle RS

Después de dos temporadas acumulando experiencia en MotoE, Energica sigue desarrollando una gama de motos eléctricas a la que este año se une la Energica Eva Ribelle RS: con RS por las siglas de Reparto Sportivo, la división de carreras de la firma italiana.

Esta última evolución trae un motor eléctrico con una potencia máxima de 107 kW (145 CV) y 215 Nm de par motor asociado a un paquete de baterías de 21,5 kWh con los que debería alcanzar una autonomía de hasta 400 km. O al menos eso es lo que asegura la marca para una conducción en ciudad, en carretera esta autonomía teórica se queda en unos 180 km.

Estos datos se consiguen también gracias a una electrónica con cuatro modos de conducción (Urban, Eco, Rain y Sport) y cuatro modos de recuperación de energía con los que maximizar la retención que produce el motor y actuar como freno. En contra es una moto pesada, con una tara de 270 kg.

De equipamiento va sobrada con material de calidad para la parte ciclo: horquilla invertida Marzocchi, amortiguador Bitubo, frenos Brembo con discos de 330 mm y pinzas de anclaje radial... Pero todo esto hay que pagarlo, y su precio arranca en 29.547 euros.

Voge ER-10

Voge llegó al mercado en 2020 y rápidamente se ha decidido a ampliar su cartera de opciones. La firma asiática ha presentado su primera moto eléctrica y ya está disponible en los concesionarios: La Voge ER-10.

Enrolada dentro del segmento naked eléctrica equivalente a una moto de 125 cc, la ER-10 ofrece un estilo desenfadado y fácil de usar al que se añaden elementos como la instrumentación digital, la iluminación full LED o un puerto de carga USB.

A nivel mecánico la moto eléctrica de Voge equipa un motor sobre el basculante trasero que procude una potencia máxima nominal de 6 kW (8,05 CV) y picos de 8,9 kW (11,9 CV), además de 41 Nm de par motor, por lo que se puede conducir con el carnet de coche. La batería es de 4,2 kWh, así que la marca anuncia una autonomía un tanto escasa de 75 km con una velocidad máxima autolimitada a 90 km/h.

La mayor baza de la Voge ER-10 es su precio asequible, ya que se ofrece por 6.295 euros en nuestro mercado.

Ebroh Bravo

La marca con sede española Ebroh acaba de incorporar a su catálogo una moto eléctrica de estilo naked deportiva. La Ebroh Bravo GLE tira de diseño llamativo y colores bien contrastados para llamar la atención más allá de su propuesta mecánica de cero emisiones.

Pese a su estética agresiva, la Bravo GLE tiene una potencia contenida ya que el motor brushless integrado en la rueda trasera ofrece una potencia de 5 kW (algo menos de 7 CV). Para alimentarse utiliza una batería de iones de litio de 7,2 kWh.

Estas cifras le sirven para ofrecer una autonomía de hasta 100 km y una velocidad máxima limitada de 115 km/h. Todo envuelto en un conjunto con frenada combinada, doble disco de freno delantero, selector de cambio en el puño izquierdo (que no sabemos si es muy buena idea) y cargador integrado por un precio de 5.420 euros.

BMW Definition CE 04

Aún no tiene un nombre comercial completo más allá de BMW Definition CE 04, pero sí sabemos que la firma alemana va a presentar este verano la versión de producción de un scooter eléctrico llamado a sustituir al BMW C Evolution, que lleva en el mercado desde 2014 y ya necesitaba una buena renovación.

El Definition CE 04 lo hemos visto en forma de prototipo, adelantando unas formas mucho más compactas y urbanas que el C Evolution, y abrazando además las nuevas tecnologías implementadas por la marca como el enorme panel TFT digital de 10,25 pulgadas con conectividad para smartphone, navegación GPS a través de la aplicación de BMW o control de llamadas y música.

Estéticamente y dejando al margen los rasgos exagerados de un prototipo, el CE 04 seguirá los pasos de los BMW C 400 X y C 400 GT, con un diseño a la alemana y un enfoque ciudadano: parabrisas bajo, zaga corta y baja... y si de paso aprovechan para prescindir del sistema FlexCase y que pueda caber un casco integral bajo el asiento en marcha ya sería perfecto.

El C Evolution tiene unas cifras más que razonables con 48 CV y 160 km de autonomía, a un precio que es objetivamente caro: 14.250 euros. Veremos dónde posicionan al Definition CE 04 de producción.

Peugeot E-Ludix

Dentro de la cada vez más nutrida constelación de soluciones de movilidad eléctrica llega este 2021 la Peugeot E-Ludix. La firma del león sigue ampliando su cartera de modelos para el segmento premium, pero sin renunciar a las opciones más asequibles con este pequeño scooter de cero emisiones.

Es equivalente a un ciclomotor, propulsado por un motor de 2,5 kW (3,4 CV) y con la velocidad máxima limitada a 45 km/h para cumplir con los requisitos de la licencia AM. El E-Ludix se limita por lo tanto a entornos urbanos, pero a cambio ofrece una sencillez máxima gracias a un peso de 88 kg.

La batería es un paquete de iones de litio con un peso de 11 kg, es extraíble, y promete una autonomía de 50 km. El tiempo de recarga es de 3 horas hasta un 80%. Su diseño minimalista se une a una pantalla digital de 4,4 pulgadas para el cuadro de mandos.

El precio debería ser su gran baza, con una cifra de 3.500 euros.

SEAT MÓ

Ya habíamos visto todos los detalles de la SEAT MÓ durante el año pasado, pero ahora ya se ha convertido en una realidad que podemos comprar en los concesionarios de la firma de Martorell.

Basada en la Silence S01, la SEAT MÓ es un scooter eléctrico equivalente a un 125 cc, con una potencia máxima puntual de 9 kW (12 CV) con la que moverse más allá de los entornos urbanos gracias a una batería de 5,6 kWh que promete una autonomía de hasta 137 km limitando su velocidad máxima a 95 km/h.

Uno de los grandes atractivos de la MÓ es que comparte con la Silence un sistema de extracción de batería rápido que se convierte en un trolley con la que poderla subir a casa para recargar sin tener la moto cerca de ningún enchufe.

El precio de la SEAT MÓ es de 6.250 euros, pero se puede beneficiar del Plan MOVES, así que esa cifra se rebaja considerablemente, además de podernos adherir a las opciones de financiación propuestas por SEAT.

Kymco F9

Mientras seguimos esperando a que la firma taiwanesa se anime con la Kymco RevoNEXT de corte deportivo que llevamos ya tiempo esperando, toca el turno de hablar de otro modelo eléctrico: la Kymco F9.

En este caso el producto anunciado por Kymco ha sido un scooter de corte deportivo y apariencia extremadamente agresiva. La configuración mecánica no es menos agresiva con un motor de 9,4 kW adosado a la rueda trasera por el lado derecho y anclado a un basculante reforzado. Ojo, porque además este motor se asocia a una caja de cambios de dos velocidades.

Sus prestaciones serán equivalentes a una moto de 125 cc y la velocidad limitada a 110 km/h para garantizar una autonomía de 120 km para cada recarga completa en su batería de iones de litio de 40 Ah, que ocupa el espacio que estaría destinado al motor de combustión. Por lo demás tenemos llantas de 14 pulgadas en ambos ejes, freno de disco delantero, horquilla convencional, estriberas en lugar de plataformas, instrumentación totalmente digital e iluminación full LED.

Nos falta saber si este modelo llegará a Europa, pero tiene todas las papeletas y además, como de costumbre en la firma asiática, debería hacerlo con un precio razonable para agitar el mercado de los scooter eléctricos.