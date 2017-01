¿Cómo evitar que hackeen los coches autónomos? Google lo tiene claro: conectándolos sólo lo justo a Internet

Hace más de un año, la Oficina Gubernamental de Responsabilidad en Estados Unidos alertaba con un informe de la inseguridad de los coches conectados, y lo cierto es que poco parece haber cambiado desde entonces. Los vehículos, al igual que todo "cacharro" conectado hoy en día, están abiertos a amenazas de seguridad.

¿Cómo evitarlo o, en parte, minimizar el riesgo? Desde Waymo, la compañía de Alphabet dedicada al coche autónomo, tienen una aproximación interesante y llamativa: mantener sus coches offline lo máximo posible y sólo conectarlos a Internet cuando sea necesario. En palabras de John Krafci, CEO de la empresa, al Financial Times: "nuestros coches se comunican con el mundo exterior sólo cuando lo necesitan, así que no hay una línea que vaya al coche continuamente que se pueda hackear".

Krafci va más allá, asegurando que sus coches son autónomos no sólo porque no tienen conductor, sino también "porque no hay una conexión continua del coche con la nube". Según explica el ejecutivo, los coches de Waymo "pueden sobrevivir sin conexión por largos periodos de tiempo" porque toda la tecnología que necesitan para funcionar está en el propio coche. Otra ventaja de ello, según Krafci, es que si la red se cae, su coche seguirá funcionando. Y si necesitan enviar o recibir información, como un informe de tráfico, abren tan sólo la comunicación durante un breve periodo de tiempo.

¿Cómo asegurar los coches conectados?

Esta aproximación choca de lleno con la de otros fabricantes, que proponen o de hecho ya utilizan vehículos siempre conectados a Internet, y pone de manifiesto que el debate sobre la seguridad de los vehículos conectados está lejos de terminar. Algunos, como Tesla, proponen sistemas estancos entre sí de tal forma que el comprometer uno de ellos no signifique que puedas entrar al resto y tomar control del vehículo. Otros expertos llevan tiempo pidiendo un estándar de seguridad que permita no sólo detectar sino también guardar un registro de todos los ataques.

Vía | Financial Times / MIT Technology Review