¿Es un buen momento para comprar un coche eléctrico? Estos son todos los factores que debes tener en cuenta

La compra de un coche es, con permiso de la vivienda, el mayor desembolso económico que realizan los españoles a lo largo de su vida. Si comprar un coche nunca ha sido de por sí una decisión fácil, hacerlo en estos tiempos donde no sabemos exactamente hacia dónde se dirige la tecnología y a qué velocidad lo hace, es todavía más complicado.

Cuando las opciones no eran más que el diésel y la gasolina, la decisión sobre qué motorización comprar no era tan difícil. Ahora, nos enfrentamos a una oferta que incluye, además de los citados, otras opciones como gas (GLP o GNC), mild hybrid o microhíbridos, híbridos convencionales, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Sin olvidarnos de las posibilidades que ofrece la pila de combustible de hidrógeno de cara a futuro.

Todo apunta a que los coches eléctricos están llamados a dominar el futuro de nuestras carreteras. Pero, ¿es el momento adecuado para comprarse un coche eléctrico? ¿Es buena idea cambiar de coche ahora o es mejor esperar unos años?

Para arrojar un poco de luz en este asunto, hemos hablado con tres expertos en la materia. El primero de ellos es Josep Camós, director de Motorpasión con más de 12 años de experiencia a sus espaldas y formador vial. El segundo es Jesus Martín, editor senior de Motorpasión y coordinador de Motorpasión Moto con más de 11 años de experiencia a sus espaldas. Y el tercero es Arturo Pérez de Lucia, quien lleva casi 9 años promoviendo la movilidad eléctrica como director de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico), ente que agrupa a los principales agentes y empresas del sector en España. Junto a ellos, hemos analizado todos los factores para tratar de aclararte si de verdad es un buen momento para comprarse un coche eléctrico.

Hay más oferta de coches eléctricos que nunca

La falta de oferta es sin duda uno de los factores que más ha afectado y está está afectando a las ventas. En el año 2010 apenas se ofrecían 6 modelos de coches eléctricos en España, de los cuales tres eran exáctamente el mismo coche (los famosos "trillizos de PSA"). Hoy, es difícil saber cuántos hay con exactitud, pero superan la treintena. Y este 2020, se espera que lleguen a los concesionarios unos cuantos más. Según nos cuenta Jesus:

”El flujo de novedades eléctricas va a ser constante a partir de ahora y todas las marcas se van a involucrar en este sentido, ya sea con modelos específicos o adaptaciones de modelos existentes o plataformas mixtas que permitan mecánicas de combustión, híbridas y/o eléctricas en un mismo chasis. Hoy por hoy ya hay modelos interesantes porque cada usuario tiene un uso distinto de sus vehículos. Incluso los coches eléctricos de menor autonomía pueden ser una buena elección para quien haga pocos kilómetros al día, pero incluso un Renault ZOE con más de 250 km de autonomía por recarga ya supera el uso diario de la mayoría de conductores. Cada año habrá coches eléctricos más prestacionales, el reto actual no es tanto romper la barrera tecnológica como la de los prejuicios que hay hacia los eléctricos."

En ese sentido, Josep nos comenta que "cada vez más vamos a ver que cada marca de coches va a introducir sus cartas en la baraja" y que entre toda esa oferta cada vez más extensa, "va a ser complicado hilar fino entre todas las posibilidades con pequeñas diferencias que se van a dar en el mercado".

Hay que recordar que este 2020 llegan al mercado modelos como los “nuevos trillizos” del grupo VAG (Skoda CITIGOe iV, Seat Mii Electric y Volskwagen e-Up!) en el segmento A, llamados a dominar el centro de las ciudades gracias a unos precios que comienzan a ser muy atractivos respecto a los vehículos de combustión. En el segmento B, por su parte, a los ya disponibles se suman modelos como el Peugeot e-208 o su hermano el Opel Corsa-e, este último fabricado en España. En el C destaca el esperado Volkswagen ID.3, la primera piedra de la apuesta definitiva de Volkswagen por la movilidad eléctrica.

Las marcas están obligadas a vender coches eléctricos

Como consecuencia de las normas impuestas por la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, los fabricantes se enfrentan a uno de los mayores retos de su historia. Para este año, tendrán reducir la media de emisiones de su flota de vehículos vendidos por debajo de los 95 gramos de CO₂ por kilómetro, aunque con algunas excepciones. De no cumplirlo, se enfrentan a multas millonarias que pueden afectar de forma considerable a sus cuentas de resultados.

La mejor forma de reducir las emisiones es vender coches eléctricos, ya que, aunque provoquen emisiones indirectas, computan como vehículos de cero emisiones en el cálculo. Esta obligación, según nos cuenta Josep, va a hacer que los concesionarios, que hasta ahora no eran muy proactivos a la hora de vender eléctricos, tengan que cambiar esa tendencia, aunque con ciertas limitaciones:

"Este año vamos a ver variaciones muy interesantes en los catálogos de las marcas, y las redes comerciales van a tener que ponerse las pilas si las marcas quieren cumplir con sus objetivos de ventas de eléctricos. De todas formas, habrá que ver cómo se aterriza esa necesidad que tienen las marcas, ya que las redes comerciales tienen cierto margen de maniobra ahí. Seguramente se priorizarán las ventas de gasolina y diésel que haya en stock, aprovechando el tirón de los mild hybrid y favoreciendo en lo posible las ventas de coches eléctricos para quienes realmente los quieran y puedan comprar. Y si eso no es suficiente para cumplir con las expectativas que decidió la Unión Europea, las marcas acabarán asumiendo una parte de las sanciones que se les impongan e irán modulando la oferta para poder converger con esas expectativas cuando realmente puedan llegar a ellas."

Por su parte, Arturo opina que la creciente demanda de coches eléctricos no vendrá solo impulsada por las marcas, sino que serán los usuarios quienes se interesen por ellos: “la mayor demanda de coches eléctricos vendrá de la mano del propio consumidor, porque ya existen vehículos muy competitivos y previsiblemente, se estima que hacia 2024 se equiparará el precio de fabricación de un eléctrico con su homólogo de combustión”.

De todos modos, esto no quiere decir que los concesionarios vayan a ponerse a a intentar vender coches eléctricos por encima de cualquier otra motorización. De hecho, en 2020, la venta de cada coche eléctrico o híbrido enchufable computa como doble para la media de emisiones. Por lo tanto, hay cierto interés en vender más coches eléctricos, pero en su justa medida y sin hacer locuras.

Ayudas a la compra: se espera que 2020 cuente con la mayor partida presupuestaria de la historia

Las ayudas a la compra de coches eléctricos son sin duda uno de los mayores catalizadores de las ventas. De hecho, la experiencia internacional nos muestra que sin ayudas la ventas de coches eléctricos se contraen.

En el caso de España, los programas de ayudas nunca han sido un ejemplo a seguir. Los últimos planes siempre han sido intermitentes, con presupuestos escasos que se agotaban al poco tiempo de salir a la luz. Eso ha provocado que las ventas no hayan podido tener un progreso regular. Este 2020 parecía que iba a ser diferente, con un presupuesto de 200 millones de euros en ayudas. Sin embargo, finalmente la partida del nuevo Plan MOVES será de 65 millones de euros, que en cualquier caso es un 40% más que el presupuesto del año pasado.

La partida presupuestaria del nuevo Plan MOVES será de 65 millones de euros y estará repartido por comunidades autónomas

Todavía se desconoce con exactitud la fecha en la que arrancará el Plan MOVES 2020, pero lo bueno es que el presupuesto ya está cerrado y no está sujeto a la aprobación de los Presupuesto Generales del Estado. Además, Arturo añade que “en esta ocasión prevé limar varios de los escollos que han hecho complicado acceder a las ayudas de 2019, como el achatarramiento obligatorio de vehículos”. En cualquier caso, si se publican a a través de un Real Decreto, habrá que esperar unos 2 meses para su publicación en el BOE y otros dos para su traspaso a las comunidades.

Respecto a la cuantía de las ayudas, parece claro que las cantidades que se otorgarán para cada tipo de vehículo se mantendrán respecto al plan del año pasado. Esto se traduce en una ayuda de hasta 5.500 euros si se superan los 72 kilómetros de autonomía 100% eléctrica (sea un coche eléctrico o híbrido enchufable). De nuevo, el presupuesto estará repartido entre las diferentes comunidades autónomas en función de parámetros de población.

A priori, puede ser interesante esperar a su publicación para dar el paso, aunque según nos cuenta Josep hay que estar muy atento: "teniendo en cuenta cómo fueron volando las subvenciones en épocas pasadas, cuando de hecho no había tanto mercado como ahora, conviene tener muy atadas las operaciones para mover las solicitudes en cuanto sea posible".

En cualquier caso, Arturo nos recuerda que no siempre es necesario acceder a ayudas, sino que “hay fabricantes que ofrecen descuentos interesantes en la adquisición de eléctricos” y añade que “si un usuario analiza la oferta y ve que un vehículo eléctrico cumple sus expectativas, le recomendaría que acudirá al concesionario a informarse ya”. Y es que a veces estar pendiente de las ayudas puede ser contraproducente.

La infraestructura de recarga no para de crecer

Según el portal Electromaps actualmente existen ya más de 5.000 puntos de recarga en España de todos los tipos. Por ponernos en perspectiva, esa cifra apenas superaba las 2.000 tomas a principio de 2017.

La evolución de la infraestructura de recarga rápida está siendo especialmente acusada en los últimos meses, con cada vez más competidores instalando puntos de recarga a lo largo y ancho de toda la península. Las grandes empresas eléctricas, así como otras más pequeñas de nueva creación, están apostando fuerte por posicionarse en un sector con mucho futuro, lo que está permitiendo que cada vez más se pueda ver al coche eléctrico como un coche para todo.

Arturo nos recuerda que en el ámbito de la recarga hay mucho desconocimiento que hace de barrera a la compra de nuevos coches eléctricos:

"Existe un enorme desconocimiento sobre las infraestructuras de recarga públicas existentes y sobre el hecho de que a diferencia de lo que pasa con la combustión, con el vehículo eléctrico la principal recarga, en más del 85% de las necesidades, se realiza en vinculada, esto es, en el hogar o en el lugar de trabajo. Hoy día existe un despliegue bastante importante de puntos de recarga rápida y en los próximos meses se habrá completado un mallado básico de infraestructuras de carga rápida que permitan eliminar la ansiedad de autonomía en toda España, teniendo en cuenta además que los vehículos eléctricos actuales se ofrecen con autonomías entre 300 y 400 kilómetros entre recargas."

Jesus mantiene un discurso similar al de Arturo, haciendo hincapié en que "se tienen que romper los prejucios". Y añade: "no hay socialización de la movilidad eléctrica sin un cambio en la mentalidad de los conductores. Los coches eléctricos actualmente necesitan enchufarse cada día, cada dos días o cada X días dependiendo del uso que se le dé". También resalta que en este sentido la infraestructura es vital, ya que "no todo el mundo puede tener un enchufe en su casa o en el trabajo".

Josep, por su parte, hace una reflexión especialmente interesante en un debate tan polarizado como este:

"Si pretendemos calcar al coche eléctrico las formas de abastecimiento que tenemos con los coches de combustión, estamos enfocando mal el problema, porque las densidades energéticas de unas y otras fuentes almacenadas nos llevan a escenarios completamente diferentes. Igual que no le pediría a mi coche atravesar una zona peatonal porque es más rápido que dando un rodeo, tampoco le voy a pedir a un coche eléctrico que asuma la velocidad de carga de un depósito de combustible, ni tampoco una autonomía de 800 kilómetros, que no quiero para nada en el día a día. A mí me gustan los coches, pero precisamente porque me gustan, intento saber qué les puedo pedir y qué no."

El mercado de segunda mano, una opción cada vez más atractiva

Van pasando los años y, como es lógico, el mercado de segunda mano de coches eléctricos cuenta con cada vez más oferta. Una opción que se está convirtiendo en la preferida por mucha gente para introducirse en el mundo del coche eléctrico, gracias a la posibilidad de acceder a modelos más antiguos pero a precios mucho más asequibles. La importanción de vehículos usados desde otros países europeos se está convirtiendo también en práctica habitual, siendo los Opel Ampera importados de los Países Bajos o los Renault ZOE importados de Francia los casos más habituales.

Arturo sí que ve una oportunidad en el mercado de segunda mano, aunque siempre teniendo ciertas precauciones:

"El mercado de segunda mano es muy activo en los vehículos eléctricos y realmente existe una demanda importante por parte de usuarios potenciales que no pueden acceder a la compra de un vehículo nuevo pero que sí pueden adquirir un vehículo de segunda mano, que además cumpla sus expectativas de movilidad. Por otro lado, el valor residual de los vehículos eléctricos está experimentando una transformación y si antes ese valor residual era casi inexistente, ahora se empieza a contemplar con interés, dado que ya existe una certeza sobre la capacidad y duración de las baterías, que es el principal componente de un vehículo eléctrico y sobre el que gira básicamente su cotización."

El mercado de segunda mano es una buena opción pero siempre hay que tener ciertas precauciones

Josep cree todavía cree que faltan unos años para que el mercado de segunda mano comience a ser atractivo "todavía demasiado incipiente como para que se haya generado ya una corriente de segunda mano interesante. Más adelante será equiparable al mercado de segunda mano de los coches de combustión y encontraremos de todo". Como punto crítico a tener en cuenta menciona la durabilidad de las baterías, y como punto a favor, la fiabilidad del resto del sistema.

Para Jesus, en cambio, el mercado de segunda mano directamente no es una opción "los conductores de coches eléctricos hoy por hoy no dejan de ser early adopters y ser un early adopter de un vehículo usado no me parece una opción atractiva".

¿Es un buen momento para comprarse un coche eléctrico?

Josep es de los que opina que esperar a final de año puede ser una buena idea "al acercarse los cierres se precipitan las automatriculaciones, las ventas de kilómetro cero, las mayores ofertas, etc". Aunque recuerda que cada caso es un mundo y más aún con los coches eléctricos y las ayudas a la compra "hay que ver si haciendo números, contando con ayudas y demás, quizá vale la pena comprar antes a un precio mayor pero con ayudas, que esperar a final de año y que no queden ayudas disponibles". Jesus, por su parte, nos recuerda que "a final de año se suelen ajustar los objetivos de las marcas y concesionarios y se pueden encontrar coches tanto nuevos como matriculados o de kilómetro 0 con rebajas interesantes".

Arturo, en cambio, no tiene tan claro que esa sea la mejor filosofía a seguir:

"Esta filosofía realmente es poco práctica, porque por la misma regla de tres, en la segunda mitad del año la recomendación sería esperar a 2021, cuando la reducción de emisiones medias se aplicará al 100% de las matriculaciones (en 2020 es al 95%). O pensar que en cinco años habrá muchos más modelos y las restricciones medioambientales serán mucho más agresivas… en fin. Si hiciéramos lo mismo con todas las tecnologías, hoy seguiríamos usando máquinas de escribir y tendíamos "mensáfonos" que nos avisen de que tenemos un mensaje para llamar desde una cabina. Yo creo que si un usuario a día de hoy constata que un modelo de vehículo eléctrico (o varios) cumple con sus expectativas ya mismo, acuda a su concesionario."

Si estás planteándote comprar un coche eléctrico, es importante tener en cuenta que es probable que nunca se vayan a tener tantos beneficios como se tienen hoy en día. Que nadie me malinterprete, comprar un coche eléctrico hoy en día es de valientes, pero algunos beneficios existir, existen: reducción del IVTM, aparcamiento gratis en las zonas reguladas, ayudas a la compra, recarga gratuita en muchos establecimientos, etc. A la larga, y cuando los coches eléctricos se popularicen, lo más probable es que estas ventajas vayan desapareciendo.

Si el coche eléctrico encaja ya en tus necesidades, puede ser interesante esperar a la publicación de las ayudas para lanzarse a por él. Sin embargo, como nos han recordado los expertos, hay que tener el tema atado con el concesionario, porque normalmente las ayudas suelen durar muy poco y es probable que esta vez duren todavía menos dado el aumento en la demanda que se espera. También es recomendable ir a informarse aunque no haya ayudas, ya que las marcas suelen ser mucho más agresivas en cuanto a precios cuando no hay subvenciones vigentes.

En cualquier caso, la decisión solo puede ser tuya. Busca, compara, haz números y toma la mejor decisión posible. El coche eléctrico no es para todos ni para nadie, no vale para el 100% de las personas ni para ninguna de ellas. Depende de cada tipo de conductor y de sus hábitos. Puedes dejar asesorarte, puedes leer aquí y allá, pero la decisión final siempre dependerá de ti.

