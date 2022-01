OnePlus Buds Z2, análisis: la cancelación de ruido como arma para competir en el segmento de los 100 euros

OnePlus lo ha hecho bastante bien en lo que a auriculares se refiere. La compañía china, ahora parte de OPPO (aunque como marca independiente), tiene algunos grandes exponentes en el mercado de los True Wireless como son los OnePlus Buds Pro y, recientemente, ha vuelto a la carga con los OnePlus Buds Z2, unos auriculares algo más asequibles y que apuestan fuerte por la cancelación de ruido activa.

Desde Xataka ya hemos tenido ocasión de echarles el guante y probarlos largo y tendido para traeros este, su análisis. Los auriculares no lo tienen fácil, desde luego. Cuestan 99 euros y en ese rango de precios hay opciones realmente competentes, como los Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro. ¿Qué tal rinden? ¿Cómo se comportan? Vamos a salir de dudas.

Ficha técnica de los OnePlus Buds Z2



oneplus buds z2 dimensiones y peso Auriculares: 33 x 22,4 x 21,8 mm - 4,6 gramos Estuche: 73,15 x 36,8 x 29,1 mm - 42 gramos unidad de diafragma 11 milímetros sonido Sensibilidad: 98 dB ± 3 dB @ 1 kHz Frecuencia: 20 Hz - 20,000 Hz conexión Bluetooth 5.2 SBC, AAC compatibilidad iOS, Android batería Auriculares: 40 mAh Estuche: 520 mAh autonomía Auriculares: hasta 5 horas con ANC Estuche: hasta 27 horas con ANC carga del estuche USB tipo C Carga rápida extras Resistencia IP55 (auriculares) Resistencia IPX4 (estuche) Cancelación de ruido activa Modo transparencia Google Fast Pair Dolby Atmos Control gestual precio 99 euros

Diseño: cómodos y ligeros

Comenzamos, con siempre, hablando del diseño. Los OnePlus Buds Z2 no ofrecen nada realmente nuevo en estos términos, en tanto que mantienen el diseño que hemos visto en otros tantos auriculares TWS. Es más, son realmente parecidos a los OnePlus Buds Z originales y beben de los Bullets Wireless Z. Eso no es necesariamente malo, porque como se suele decir, si algo funciona, no lo toques.

Los auriculares constan de un mástil más bien corto en el que encontramos dos de los tres micrófonos. El inferior es un micrófono al uso y el que está en la zona superior es un micrófono de prealimentación (cuyo objetivo es escuchar el ruido antes que nosotros para cancelarlo). En el cabezal, por su parte, encontramos el micrófono de retroalimentación. Juntos se encargan de la cancelación de ruido. Los pines de carga también se han colocado en el cabezal ya que, como veremos enseguida, los auriculares se guardan en horizontal.

En el cabezal también tenemos la superficie táctil, que en este caso es realmente intuitiva ya que es la parte lisa. Esta la usaremos para interactuar con los auriculares mediante gestos, ya sea para parar la música o cambiar de canción. En apartados posteriores veremos qué tal rinden. El cabezal encaja bien en nuestra oreja y, tras haberlos usado, podemos concluir que son unos auriculares cómodos.

Cada auricular pesa 4,6 gramos, en la media de este tipo de dispositivos, y eso se nota. Son ligeros y se quedan bien fijados a nuestro canal auditivo. Como la inmensa mayoría de auriculares TWS con ANC, los Buds Z2 usan unas gomillas de silicona para sellar el canal auditivo y favorecer la cancelación pasiva. Es importante que probemos todas las gomillas incluidas en la caja para encontrar la que mejor se adapte a nosotros, no solo para no escuchar ruido intruso, sino para evitar caídas o problemas de ergonomía.

En resumidas cuentas, son unos auriculares que sientan bien. Su acabado en plástico negro brillante es llamativo, pero no es que llamen demasiado la atención. El problema de este tipo de acabados es que se llenan de huellas con solo mirarlos, y sí, es así en los Buds Z2. Si sois un poquito maniáticos con esto, estad prevenidos: los auriculares se ensucian bastante.

En lo que al estuche de carga se refiere, es un estuche realmente grande que abulta en el bolsillo. ¿Por qué? Porque OnePlus ha decidido que sus auriculares se guarden en horizontal y no en vertical, como suele ser más frecuente. Eso supone que el estuche tiene que ser lo suficientemente ancho para alojar dos auriculares y claro, repercute en el tamaño del mismo. Que no es ningún problema, desde luego, pero nunca está de más comentarlo.

El acabado de la caja es del mismo negro brillante que los auriculares y bueno, yo reconozco que lo muchísimo que se quedan marcadas las huellas me ha llegado a sacar un poquito de quicio. Además, el estuche me da la sensación de que no termina de ofrecer ese aroma a robustez que se puede buscar, algo que achaco a su peso de tan solo 42 gramos.

En cualquier caso, cumple su función. El imán de la tapa evita que esta se abra de forma involuntaria y no hemos tenido problemas de ningún tipo en este sentido. Como aspectos a destacar, el estuche tiene un LED que nos indica el estado de carga y vinculación, un puerto USB tipo C para la carga y un botón para resetear y revincular los auriculares. Lo que no tiene es carga inalámbrica, algo común en estos rangos de precios.

Experiencia: directa y al pie

Pasamos así a hablar de la experiencia de uso y eso pasa por abordar primero la compatibilidad. Los auriculares son compatibles con iOS y Android a través de la aplicación HeyMelody (la misma que la que usamos para auriculares OPPO). Se puede descargar gratis a través de Google Play y App Store. Nosotros, para el caso, hemos usado los auriculares conectados a un iPhone 12 Pro.

La aplicación es extremadamente sencilla. En la parte superior nos muestra la carga de los auriculares y el estuche, aunque para conocer este último dato tenemos que tener al menos uno de los auriculares dentro del estuche, algo un poco absurdo. Más abajo tenemos el acceso para actualizar el firmware y, un poquito más abajo, los controles de los auriculares.

La app nos permite personalizar los controles de cada auricular por separado, es decir, que hace cada gesto en cada auricular. Los gestos que tenemos disponibles son los siguientes:



acción un toque izquierdo y derecho Nada Siguiente Anterior Reproducir/pausar dos toques IZQUIERDO Y DERECHO Nada Siguiente Anterior Reproducir/pausar Asistente de voz Triple toque IZQUIERDO Y DERECHO Nada Siguiente Anterior Reproducir/pausar Asistente de voz Mantener pulsado Alternar modos de sonido toque largo y mantener pulsado Cambiar de dispositivos

Los auriculares detectan sin problema los gestos que hacemos. Además, gracias a que es una superficie plana la que tenemos que tocar se evita que demos toques fantasmas o en una posición incorrecta. Tampoco hemos sufrido problemas de latencia. Hemos podido ver vídeos y jugar sin notar un retardo más evidente de la cuenta. En ese sentido, OnePlus promete 94 ms de latencia, pero eso es solo en algunos móviles OnePlus con el modo juego activado. No obstante, nosotros no hemos tenido problema alguno en un iPhone.

Seguimos repasando la app. En la parte inferior tenemos los modos de control del ruido, que nos ofrece cancelación de ruido desactivada, transparencia, cancelación de ruido (25 dB) y cancelación de ruido máxima (40 dB). Más adelante veremos qué tal se comporta la cancelación de ruido, pero ya os adelantamos que su rendimiento es realmente bueno.

La app, como podemos comprobar, es extremadamente sencilla, quizá demasiado. Yo, personalmente, echo en falta un ecualizador que permita ajustar las frecuencias para adaptar el sonido a mis preferencias. Como veremos más adelante, los auriculares están diseñados para potenciar los bajos y eso puede que no sea de recibo para todos los usuarios.

Otro un aspecto interesante a destacar es que los OnePlus Buds Z2 soportan Dual Connection. Es decir, que los auriculares se pueden conectar a dos dispositivos y alternar entre ellos rápidamente. Esto es particularmente útil si los tenemos vinculados a un móvil y una tablet, por ejemplo. No es una opción particularmente frecuente y es de agradecer que los auriculares la incorporen.

Calidad de sonido: a tope de bajos

Pero vayamos al grano, ¿cómo se escuchan estos auriculares? Es una pregunta algo subjetiva, realmente. Cada persona es un mundo y escucha música de una forma diferente. Es cierto que se puede escuchar música de forma analítica, pero la realidad es que hay usuarios que disfrutan más de un sonido más neutro y fiel y otros que prefieren que los auriculares estén preparados para potenciar los bajos y los agudos. Esto es lo que ocurre en los Buds Z2.

Los auriculares incorporan un driver de 11 milímetros, que no es precisamente pequeño, y son compatibles con los códecs AAC y SBC. ¿Qué quiere decir eso? Que no están preparados para reproducir música en alta definición. Eso no es un problema si los vamos a usar para escuchar música en Spotify, pero sí si buscamos una experiencia sonora rica, en cuyo caso es mejor apostar por otras opciones más preparadas y sensiblemente más caras.

Nosotros, para el caso, los hemos usado con nuestra biblioteca de canciones de Spotify con un bitrate de 320 Kbps, que es lo máximo que despacha la app por ahora. La batería de canciones está compuesta por algunos títulos estándar y nuestras canciones favoritas, que son las mejor conocemos.

Los OnePlus Buds Z2 se comportan bastante bien, pero aquellos que sean más sibaritas seguramente apreciarán que los bajos y los agudos están bastante potenciados. Eso hace que las frecuencias medias tiendan a pasar desapercibidas, algo que notaremos en las canciones más melódica. En ‘Bloody valentine’, de Machine Gun Kelly, se puede notar cuando empieza el estribillo cómo los graves sobrepotenciados camuflan las frecuencias medias.

En canciones más urbanas, como puede ser el trap, el rap o el EDM ganan enteros con esta configuración, ya que son géneros que destacan por los bajos. Si os gusta esa sensación de “brrrmmmm” en el oído, seguramente os encanten estos auriculares. Siempre pongo los mismos ejemplos: ‘Por mi nombre’, de Duki o ‘Monster (under my bed)’ de Call Me Karizma. Los temas que ya tienen pegada tienen todavía más en los Buds Z2 y, al final, que no guste más o menos dependerá de nuestras preferencias personales.

Si no somos usuarios sibaritas y simplemente queremos unos auriculares que se escuchen bien y con los que escuchar nuestra música, es más que probable que los OnePlus Buds Z2 den la talla. Si queremos un sonido más fiel, seguramente nos toque tirar del ecualizador de la app que usemos para reproducir música para ajustar las frecuencias graves y agudas.

Un aspecto que conviene destacar es que los auriculares son compatibles con Dolby Atmos, pero esta función solo está disponible cuando los vinculamos con algunos móviles OnePlus de gama alta (del OnePlus 7 en adelante). Durante el análisis no he tenido acceso a uno de estos terminales, por lo que no puedo valorar su rendimiento.

En cuanto al rendimiento del micrófono, que está colocado en la zona inferior del mástil, podemos decir que suficiente para hacer llamadas. No es la mejor experiencia del mundo, pero es suficiente. También se comporta bien a la hora de reducir el ruido ambiente.

Cancelación de ruido: ni tan mal

“Jugar con silencio”. Ese es el eslogan de estos auriculares de OnePlus, una clara referencia a su capacidad para cancelación el ruido de forma activa. La ANC de los OnePlus Buds Z2 es sorprendentemente buena, a la altura de otros exponentes de su mismo rango de precios como los ya mencionados Anker o los Nothing Ear (1), que visto lo visto podrían considerarse su competencia más directa en todos los aspectos.

Los auriculares nos permiten cancelar hasta 25 dB en el modo estándar y hasta 40 dB en el modo máximo. La diferencia es apreciable, pero yo, personalmente, recomiendo usar la máxima. El rendimiento es bueno, más que suficiente para cancelar el sonido de mi teclado mecánico o el típico sonido de la calle.

No hemos tenido ocasión de probarlos en un tren o un avión, que son las pruebas de fuego para la cancelación de ruido, pero sí los hemos llevado por la calle y han conseguido aislarnos. A título personal, considero que tienen un rendimiento algo por debajo de los OnePlus Buds Pro, equivalente a los Anker y superior a los Nothing Ear (1). Si los ponemos al lado de otros modelos más caros y capaces, como unos Jabra Elite 85t o unos Technics EAH-AZ60, notaremos la diferencia, pero en líneas generales podemos decir que el rendimiento es bueno.

Lo que no nos ha terminado de convencer es el modo transparencia que, si bien es cierto que potencia ligeramente la voz de nuestro interlocutor, no es tan “mágico” como cabría esperar. Podemos mantener una conversación a duras penas, pero a mí me ha resultado más cómodo quitármelos y ya. No obstante, el rendimiento es suficiente si vamos a usar este modo para estar al loro de lo que pasa a nuestro alrededor mientras paseamos o salimos a correr.

Batería: pasando las cuatro horas sin problema

Cerramos este análisis hablando de la autonomía. Cada auricular tiene 40 mAh que nos ofrece, según OnePlus, hasta cinco horas con la cancelación de ruido activa. Nuestras pruebas reflejan que la autonomía es más cercana a las cuatro horas y media, aunque dependerá del volumen al que escuchemos la música. Nosotros, normalmente, lo hacemos entre el 60% y el 75%, dependiendo del contexto.

Desactivando la cancelación de ruido estiraremos la autonomía un poco más, alrededor de una hora y media, pero yo soy de los que prefieren exprimir los auriculares al máximo, aunque eso suponga cargarlos más a menudo. No obstante, cuando hablamos de auriculares TWS tenemos que tener en cuenta también la carga del estuche.

En ese sentido, el estuche incorpora 520 mAh que nos permiten cargar los auriculares entre tres y cuatro veces. Se cargan por completo en algo menos de una hora, aunque el sistema de carga rápida permite conseguir dos horas de reproducción en diez minutos. La carga del estuche se lleva a cabo mediante USB tipo C. Desgraciadamente, no tenemos carga inalámbrica.

OnePlus Buds Z2, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, podemos concluir que los OnePlus Buds Z2 son unos auriculares que, sin ser los mejores, son solventes. Son cómodos, tienen una autonomía correcta y se escuchan bien, aunque eso es matizable. Como decíamos anteriormente, los OnePlus Buds Z2 destacarán entre los usuarios que busquen graves y agudos pronunciados y más pegada que fidelidad.

La cancelación de ruido también es notable y más que capaz de desenvolverse en condiciones. El problema es que otros tantos auriculares de 100 euros también pueden hacerlo, y ahí entramos en la tesitura de cuál elegir. Destacar en estos rangos de precios no es sencillo y, al final, depende de lo que le pidamos a los auriculares. En este caso, y dejando de lado que por 50 euros más tenemos los OnePlus Buds Pro (que son superiores en calidad de sonido), la condición que nos puede orientar es qué móvil tenemos.

Si tenemos un terminal de OnePlus y, particularmente, un gama alta, estos auriculares nos irán bien ya que podremos acceder al modo de latencia reducida y a Dolby Atmos. Si no lo tenemos, otras opciones como los Nothing Ear (1) o los Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro nos vendrán igual de bien. Sea como fuere, los OnePlus Buds Z2 son unos auriculares capaces y, por su precio, una buena opción.

7,5 Diseño 7,5 Calidad de sonido 7,25 Cancelación de ruido 8,25 Ergonomía 8,5 Experiencia de uso 6,5 Autonomía 7 A favor La cancelación de ruido no está nada mal.

Batería suficiente para echar el día.

Son cómodos y ligeros. En contra Los graves y los agudos pueden resultar demasiado exagerados.

La aplicación es demasiado, demasiado sencilla.

El modo transparencia no termina de brillar.



