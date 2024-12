X (Twitter) con problemas en España: la web lleva caída durante más de 12 horas para miles de usuarios [Actualizado]

Actualización: tras más de 14 horas, X vuelve a funcionar correctamente.

Desde algo antes de las 20.00h del domingo, la red social X está dando problemas en España para miles de usuarios. Y no se trata de un fallo puntual. La antigua Twitter lleva más de 12 horas caída para muchos usuarios, según se refleja en el portal Downdetector.

Durante la madrugada, miles de usuarios han informado que no podían acceder a la red social, ni desde la web para escritorio ni desde la web móvil. Directamente la página web no carga. Algunos usuarios sí están pudiendo entrar a través de la aplicación para móvil.

Al entrar en la web de X.com desde el ordenador sí carga la interfaz, pero no los mensajes. Si probamos con Twitter.com, directamente no aparece ni la web. Algunos navegadores marcan la dirección web como conexión no segura, indicando que podría tratarse de un problema con DNS.

En la mañana del lunes y tras más de medio día, los problemas se mantienen. Por el momento X no ha informado de ninguna caída concreta.

Aunque Downdetector informa que estos problemas afectan a miles de usuarios, también hay muchos otros usuarios en España que pueden acceder de manera habitual. Con una VPN también es posible acceder a la web para los usuarios con problemas.

Según apuntan múltiples usuarios, los problemas de acceso a X se concretan en la red de Telefónica/O2, aunque no afectan de manera generalizada a todos los usuarios de Movistar. Desde Xataka hemos consultado con la operadora para conocer más detalles al respecto.

