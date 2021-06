Windows 11 ya está disponible como Insider Preview para desarrolladores: de momento nada de apps Android

Durante la presentación de Windows 11 la semana pasada Microsoft prometió que en pocos días llegaría la primera versión preliminar, y ha cumplido su promesa con la Build 22000.51, que está disponible en el canal de desarrollo del Insider Program.

Los miembros de este canal, normalmente desarrolladores y usuarios técnicos, ya pueden actualizar su instalación actual de Windows 10 para convertirla en Windows 11, pero cuidado, esto está aún lejos de la versión final, y por ejemplo no dispondremos de soporte para aplicaciones Android y tampoco de la integración de Teams de momento.

Muchos cambios, pero no todos los prometidos (de momento)

Con esta primera versión preliminar los usuarios podrán comenzar a utilizar parte de las novedades del sistema operativo de Microsoft. Entre ellas destacan las novedades visuales que afectan al menú de inicio, la barra de tareas, el centro de notificaciones e incluso en nuevo explorador de ficheros, que se deshace de la Cinta (Ribbon).

También se pueden probar ya los widgets en esta versión pinchando en el icono de la barra de tareas o usando la combinación de teclas Windows + W, mientras que otro de los elementos destacados es el de la nueva gestión de la multitarea con los Snap Layouts que permiten organizar las ventanas en distintos tipos de "rejilla" y guardar grupos de ventanas con los llamados Snap Groups.

La nueva tienda Microsoft Store está también disponible con su nuevo diseño, aunque de momento no está disponible el soporte de aplicaciones de Android, que llegará más adelante. Lo mismo ocurre con la integración de Microsoft Teams, que por ahora no forma parte de esta versión.

Hay muchas más novedades, como la personalización del teclado táctil, un lanzador para poder teclear con la voz en distintos campos de texto o mejores gestos táctiles. Sin embargo es aún más llamativa la nueva herramienta de Configuración, con un diseño más claro y elegante yque llega con mejoras en áreas como la configuración de las opciones de energía y batería o la de los dispositivos Bluetooth.

Una versión preliminar que alivia los requisitos (solo por ahora)

Como indican los propios responsables de Microsoft, es importante tener en cuenta que esta es una versión preliminar de Windows 11 y como tal hay cosas que no funcionan o lo hacen de forma incorrecta. Hay una buena lista de conflictos —como que la barra de tareas no se muestra en configuraciones con varios monitores—, y desde luego no es una versión recomendable para entornos de producción y para el día a día.

Sea como fuere, cualquiera puede registrarse en el Insider Program de Windows 11 y elegir el canal de desarrollo, lo que tras un reinicio dará acceso a esas actualizaciones que acabarán permitiéndole usar desde hoy el nuevo sistema operativo de Microsoft.

Es importante señalar que descargar esta versión preliminar en un PC no garantiza que ese mismo PC será capaz de ejecutar la versión final de Windows 11 que llegará en el último trimestre del año.

Según los comentarios del debate en Reddit, parece que esta versión se puede instalar en equipos que teóricamente no cumplen los requisitos impuestos por Microsoft, y eso podría indicar que Microsoft ha aliviado esos requisitos —aunque TPM parece que será necesario sí o sí— para tener más detalles sobre los posibles conflictos que pueden aparecer con hardware algo más antiguo.

