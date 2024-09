WhatsApp va a dejar de funcionar en ciertos iPhone dentro de poco. Seguramente no se entere (casi) nadie

No es ningún secreto que las aplicaciones evolucionan. Ganan funciones, requieren de más potencia y eso obliga a que, poco a poco, tengan que dejar móviles atrás. Lo hacen, eso sí, con cierta ternura. No abandonan las versiones del año pasado, ni del anterior, sino que dejan de ofrecer soporte para versiones mucho, pero mucho más antiguas, lo suficiente para que la medida afecte a la menor cantidad posibles de usuarios. WhatsApp no es una excepción y, como en otras tantas ocasiones, es probable que apenas un puñado de usuarios se vean afectados.

Qué ha pasado. Que WhatsApp ha actualizado sus requisitos mínimos, concretamente los relacionados con iOS y los iPhone. Según expone la compañía en su página web, a partir del 24 de febrero de 2025 (no ahora, no la semana próxima, sino el año que viene) WhatsApp solo será compatible con dispositivos que incorporen iOS 14.1 o superior. En lo que concierne a Android, Android 5.0 o superior sigue siendo el requisito mínimo.

¿Eso qué quiere decir? Que hay varios modelos de iPhone que se quedarán sin soporte y no podrán seguir usando la aplicación. Como exponen desde Applesfera, los móviles que se quedan fuera son el iPhone 5s, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, modelos que se lanzaron el 20 de septiembre de 2013 y el 19 de octubre de 2014, respectivamente. Estamos hablando de móviles con unos diez años de vida.

¿Y me afectará? Lo más probable es que no. Salvo que tengas uno de esos tres modelos, WhatsApp seguirá funcionando como hasta ahora. Es más, es probable que la cantidad de personas que se vean afectadas por el final del soporte sea mínimo.

¿Por qué? Porque según los datos oficiales de Apple (que no tienen en cuenta iOS 18), el 86% de todos los dispositivos lanzados en los últimos cuatro años usan iOS 17. Solo el 11% usa iOS 16 y solo un 3% usa una versión anterior. iOS 14.1, que se lanzó en octubre de 2020, se encuentra en ese 3% junto a iOS 15 y las demás versiones.

En pocas palabras, no es algo preocupante.

¿Podré seguir usando WhatsApp? Seguramente sí. Si tienes un iPhone 6S en adelante, la respuesta es que sí. No obstante, eso no quiere decir que tengas el móvil actualizado. Apple abandona dispositivos conforme pasa el tiempo y, aunque las aplicaciones siguen ofreciendo soporte durante un tiempo, tardo o temprano todo llega a su fin. Sin ir más lejos, iOS 18 ha dejado caer a los iPhone 8 / 8 Plus y al iPhone X.

