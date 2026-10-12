WhatsApp quiere que podamos programar mensajes. La función parece sencilla, pero cambia una regla básica de la app

No siempre escribimos un mensaje porque queramos hablar con alguien en ese preciso momento. A veces recordamos algo de madrugada, pensamos en felicitar a alguien por su cumpleaños o preparamos una respuesta que preferiríamos enviar unas horas después. Sin embargo, en una conversación corriente de WhatsApp, pulsar el botón de envío significa pedirle a la aplicación que envíe el mensaje en ese instante. Nos hemos acostumbrado tanto a esa relación entre escribir y enviar que parece una característica inevitable de la mensajería, aunque no tiene por qué serlo.

Eso es precisamente lo que WhatsApp está empezando a poner a prueba. Según ha documentado WABetaInfo este 12 de octubre, algunos participantes del programa beta de Android ya tienen acceso a una función para dejar preparados mensajes y establecer cuándo deben enviarse, una posibilidad que hasta ahora no estaba integrada en las conversaciones habituales de la aplicación. La novedad aparece en la versión 2.26.40.7, después de varios meses de desarrollo, mientras la compañía también trabaja en llevarla al iPhone. Por ahora, no hay una fecha anunciada para su disponibilidad general.

Escribir ahora, enviar después

El funcionamiento que se está probando no exige salir de la conversación ni realizar demasiados pasos. Después de escribir el mensaje, basta con mantener pulsado el botón de envío para que aparezca una ventana en la que escoger la fecha y la hora. Los especialistas detallan que la beta permite programarlo con una antelación de entre diez minutos y dos semanas. Una vez configurado, el mensaje queda pendiente y puede consultarse o eliminarse desde un apartado específico de la información del chat. Llegado el momento, WhatsApp lo envía automáticamente, incluso si el dispositivo del remitente está desconectado.

Pero hay una consecuencia que va más allá de poder elegir una hora. Hasta ahora, podíamos interpretar la hora de envío de un mensaje como una referencia del momento en que alguien decidió enviárnoslo, aunque su entrega pudiera retrasarse por problemas de conexión. Con esta función, podríamos recibir a las diez de la mañana algo que otra persona dejó preparado la noche anterior. En febrero, cuando todavía estaba en desarrollo, WABetaInfo señaló que el destinatario no podría saber que el mensaje había sido programado. Por ahora, no está confirmado que ese comportamiento se mantenga en la versión definitiva.

Así se ve la función de mensajes programados en la aplicación beta para Android e WhatsApp | Imagen: WABetainfo

La programación tampoco se limita a los mensajes de texto. Las pruebas incluyen enlaces, fotografías y vídeos, tanto en conversaciones individuales como en grupos. Hay, sin embargo, algunas condiciones: por ahora, las imágenes y los vídeos solo pueden programarse de uno en uno. En los grupos, WABetaInfo señala que quienes se incorporen después de que se haya programado un mensaje no lo recibirán. La programación también es compatible con el cifrado de extremo a extremo, según la información publicada por el medio especializado.

La idea, en realidad, lleva años funcionando en otras aplicaciones. Telegram incorporó los mensajes programados en 2019 e Instagram, otra plataforma de Meta, también permite elegir cuándo enviar mensajes directos desde 2025. WhatsApp ya permite programar determinadas comunicaciones comerciales mediante herramientas para empresas, pero lo que ahora está probando es diferente: llevar esta posibilidad directamente a las conversaciones habituales de sus usuarios. Aunque todavía queda por conocer cuándo se incorporará a la versión general, las pruebas apuntan a un cambio interesante. No se trata solo de decidir qué queremos decir, sino también de elegir cuándo queremos enviarlo.

Imágenes | MIH8 (Pixabay) | WABetainfo

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