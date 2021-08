WhatsApp llegará al iPad y tablets Android con el modo multidispositivo, según WaBetainfo

En el mes de junio conocíamos que WhatsApp acabaría llegando a iPad muy pronto, sin demasiadas noticias respecto a WhatsApp para tablets Android. Dos meses después, filtraciones de WaBetaInfo, como leemos en XatakaMóvil, parecen confirmar que con el modo multidispositivo 2.0 llegará WhatsApp para todo tipo de tablets.

Gracias al modo multidispositivo de WhatsApp, tras años y años de espera, podremos vincular nuestra cuenta en varios dispositivos. No se llegará al nivel de rivales como Telegram, que funcionan en la nube y permiten múltiples inicios de sesión con el número de teléfono, pero sí que podremos vincular dispositivos a nuestra cuenta para usar WhatsApp en distintos aparatos.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!



It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj