Ni las videollamadas ni los stickers: mi función favorita de WhatsApp se llama "mensajes destacados" y no puedo vivir sin ella

WhatsApp tiene un puñado de funciones interesantes, como las videollamadas, los stickers o silenciar el grupo de la familia que solo se usa para enviar imágenes de buenos días. Poquito a poco, WhatsApp va evolucionando para añadir nuevas cosas, como los stickers animados o las videollamadas de hasta ocho personas, pero ninguna de estas funciones se compara con mi favorita: los mensajes destacados.

Los mensajes destacados llevan en WhatsApp tanto tiempo que, francamente, no recuerdo cuándo empecé a usarlos. Los descubrí de casualidad, de esto que dejas pulsado un mensaje para reenviarlo a otra persona y te das cuenta de que en las opciones que se despliegan hay una estrellita que no sabes para qué sirve. Eran tiempos más sencillos, cuando WhatsApp no tenía estados y tal. Desde ese momento, que ocurrió hace ya bastantes años, los mensajes destacados se han hecho imprescindibles en mi día a día.

No preguntes, destaca el mensaje (por favor)

Típico mensaje que está bien tener en "Mensajes destacados" para saber cuánta comida hay que comprar para el perol del sábado.

Para bien o para mal, WhatsApp es la herramienta que uso a diario para comunicarme con mis amigos y familiares. Como tal, en WhatsApp tienen lugar la mayor parte de las interacciones online con mi círculo cercano y, por lo tanto, es la app en la que hablo todo: dónde vamos a quedar, qué vamos a hacer, qué tengo que comprar para el perol del sábado o dónde esta la casa de tal o cual persona.

El problema está en que tenemos esa fea costumbre de hablar las cosas importantes en grupos con 20 o 30 personas, y claro, las cosas importantes acaban ahogadas en un mar de mensajes lleno de "jajaja", "entonces a qué hora quedamos", "alguien resume" y los stickers del típico amigo que siempre está mandando memes y que aporta poco o nada a la conversación.

Y claro, si resulta que el amigo a cuya casa vais a ir el sábado ha mandado la ubicación de su casa al principio del chat, pues buena suerte encontrando el mensaje. Y a ver, yo lo entiendo, es más fácil preguntar "Oye, ¿tenéis la ubicación de la casa de Paquito que ya habéis mandado 30 veces y que no deja de perderse en lo más profundo de este grupo ?" que hacer scroll por 3.876 mensajes no leídos. ¿Solución a este problema? Los mensajes destacados (y no hacer capturas de pantalla, por favor, que no somos animales).

¿Y qué son los mensajes destacados? Una bóveda del conocimiento, un lugar donde almacenar todo lo importante y separar el grano de la paja, ese sitio lleno de calma y orden donde puedes encontrar rápidamente el mensaje que contiene la información que necesitas. La auténtica salud, la tranquilidad. Simplemente hay que dejar pulsado el mensaje que quieras guardar, pulsar la estrellita y ¡voilá!, el mensaje pasará a guardarse en la sección "Mensajes destacados" y estará a salvo (salvo que bores el chat o el grupo, claro).

Yo lo uso para guardar ubicaciones (pro tip: guardadlas luego en una lista de Google Maps), las contraseñas del WiFi de las casas que voy visitando, recomendaciones de sitios a los que ir a comer o que visitar, enlaces de artículos o webs que comparten mis amigos y, en definitiva, todo lo que siempre esté bien tener a mano. Cuando necesito recordar algo rápido, es más fácil ir a los mensajes destacados que navegar por todo el historial.

Dos clis, no se necesita más.

En Telegram, por si alguno lo usa más que WhatsApp, uso los "Mensajes guardados" y los canales privados, que son ideales para almacenar fotos sin perder calidad o cosas más pesadas que un simple mensaje de texto, una foto o una nota de audio. Y una cosa os digo: mi reino por tener canales y carpetas en WhatsApp como en las que hay en Telegram, suelto la idea ahí al aire.

En definitiva, dadle una oportunidad a los mensajes destacados. Son una forma fabulosa de no perder mensajes importantes y de tenerlos todos siempre a mano. Y son gratis. Y evitan tener que preguntar 30 veces la misma cosa por un grupo de WhatsApp.