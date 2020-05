Vamos a explicarte cómo poner música en los Estados de WhatsApp, la versión de la aplicación de mensajería de las Historias de Instagram. Aunque a efectos prácticos ambas cosas son las mismas, los estados de WhatsApp carecen de muchas de las opciones y de la versatilidad de Instagram, por lo que hay que recurrir al ingenio o las alternativas.

Desafortunadamente, lo estados de WhatsApp no tienen una opción de subir imágenes con música. Pero esto no quiere decir que no se pueda hacer, y de hecho hay un método extremadamente sencillo para el que no vas a necesitar descargar aplicaciones de terceros. Lo que vamos a hacer es poner música de fondo en el móvil con alguna aplicación, ya que cuando grabes algún vídeo para los estados se captará lo que suene en los altavoces externos del móvil.

Aquí, por lo tanto, el requisito va a ser tener descargada música en el móvil o tener algún servicio de streaming como Spotify. Lo tendrás sonando mientras grabas el vídeo y listo. El resultado no va a ser tan visual como Instagram, y será muy complicado incluir el fragmento exacto de la canción que quieras. Además, la calidad de sonido será peor, aunque por lo menos no dependes de un catálogo interno de canciones.

Pon música en los estados de WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es poner a sonar en tu móvil tu canción favorita. Esto lo puedes hacer con aplicaciones como Spotify, o mediante el reproductor nativo en el caso de que tengas música descargada.

A continuación debes abrir WhatsApp, y sin detener la reproducción de música pulsa en la opción de crear un nuevo estado. Para ello, tanto en Android como en iOS tendrás que buscar la pestaña de Estados en el menú de la aplicación.

Ahora viene la parte complicada y delicada del proceso. Vas a tener que hacer un vídeo, o sea que debes decidir entre hacerlo enfocando a algo con la cámara trasera o la de selfie, o poner el móvil sobre una superficie plana para conseguir un fondo negro en la cámara trasera. Una vez decidas esto, debes empezar a mantener pulsado el dedo en el botón de grabación cuando la canción que escuches llegue a la parte que quieres grabar. Es posible que necesites algo de práctica para conseguirlo.

Ahora, graba un máximo de 15 segundos y suelta el dedo cuando quieras. Irás a la pantalla de publicación donde podrás reproducir el vídeo para escuchar el resultado antes de publicarlo, y recortarlo si hiciera falta. También puedes cancelar la publicación y volver a intentarlo si no has captado el momento exacto. Cuando termines, publicas y listo.

También se puede hacer con aplicaciones de terceros

Como pasa siempre, ante las carencia de que exista esta función oficial y que el método que te hemos enseñado es un poco rudimentario, han nacido varias aplicaciones de terceros para ayudarte a hacerlo mejor. Con ellas, tendrás un proceso mucho más limpio y eficaz para crear tus estados musicales. Una de las más populares es Audio Status Maker para Android, aunque con los términos Audio Status tienes muchas alternativas para Android e iOS.

Sin embargo, recuerda que debes tener mucho cuidado al instalar estas aplicaciones, ya que algunas pueden ser una trampa que te pidan más permisos de los que necesitan para extraer tus datos. Aquí, lo mejor es que no instales nada a no ser que realmente lo necesitas, y que si te pidiera demasiados permisos después de utilizarla la desinstales por si acaso.