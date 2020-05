Singapur exigirá a las tiendas que se registre el nombre, DNI, teléfono y hora de todos los visitantes cuando entren y salgan

Singapur es uno de los países que más soluciones tecnológicas está aplicando para el desconfinamiento. Además de su pionera aplicación de 'contact-tracing', ahora el gobierno ha anunciado que a partir del 12 de mayo todos los negocios y comercios deberán adoptar el sistema SafeEntry, obligando a que los visitantes registren sus entradas y salidas a través del móvil.

Estamos ante un sistema diseñado para potenciar el rastreo por proximidad y donde se requiere que los visitantes y empleados escaneen un código QR o un código de barras. Según explica el comunicado del Ministro de Sanidad, el servicio registra datos personales como el nombre, el número de identidad nacional y el número de teléfono, además de la hora en la que la persona entró y salió del comercio.

El uso obligatorio de SafeEntry se enmarca dentro de las iniciativas para volver a recuperar la actividad. Todas las empresas deberán utilizar la aplicación, también en lugares concurridos como los centros comerciales. Adicionalmente, se recomienda su uso en estaciones de tren y parques.

Pese a haber sido desarrollada por GovTech, la misma agencia que creó TraceTogether, hay algunas diferencias. Por el momento no se ha liberado el código y SafeEntry sí es de uso obligatorio. En el caso de la aplicación de rastreo, los creadores se encuentran trabajando para implementar el protocolo de Apple y Google y así ampliar su compatibilidad.

A finales de la semana pasada, justo antes del momento del anuncio de su obligatoriedad por parte del gobierno de Singapur, la aplicación de SafeEntry ya era utilizada en más de 2.100 negocios, según indica StraitsTimes.

El funcionamiento de SafeEntry es sencillo. La aplicación se puso en marcha el pasado 23 de abril de 2020 y en la pantalla principal aparece un escáner de códigos QR. El segundo paso es elegir si estamos entrando o saliendo del comercio, el tercer paso es donde el sistema solicita el nombre completo, el número de pasaporte o NRIC y el teléfono móvil. Estos datos pueden ser introducidos manualmente o a través de la aplicación SingPass Mobile.

Did my first SafeEntry Pass check in with #singpass... smooth 👍

Not sure why I need to consent to give my info to Foodie market and not the gov, but ok 🤷‍♂️ pic.twitter.com/9rb01XmP3k