Estas son las medidas extremas de vigilancia tecnológica que están aplicando los países para frenar la epidemia

La lucha contra el coronavirus ha abierto la polémica sobre si es necesario que las autoridades sigan nuestros movimientos para intentar frenar la expansión de la pandemia. La cuarentena es la opción principal, pero los distintos países además están apostando por herramientas de control basadas en los datos de localización de los smartphones para asegurar que se está cumpliendo. Un mecanismo que está ayudando a combatir la transmisión del virus pero también ha provocado que organizaciones en defensa de las libertades digitales como EFF alerten de sus riesgos. Una dicotomía entre salud y privacidad que, junto con la economía, es uno de los grandes debates secundarios de esta pandemia.

Más allá de China y sus agresivas medidas, países como Corea del Sur, Singapur o Israel han implementado completos sistemas de vigilancia a través de los smartphones de los ciudadanos para intentar tener un mejor control sobre las zonas de contagio y quienes entran en contacto con otros infectados. Estas son las aplicaciones oficiales y las herramientas digitales que están aplicando los distintos países para frenar con éxito el COVID-19.

Es uno de los países que mejor ha gestionado el COVID-19. Ya que además de realizar numerosos tests, la gran obsesión del gobierno coreano ha sido localizar la mayor cantidad de casos y aislarlos. Y para ello, las agencias gubernamentales han venido "recolectando las grabaciones de las cámaras de vigilancia, los datos de localización de los smartphones y los registros de las compras con tarjetas de crédito para que ayuden a trazar los movimientos de los pacientes de coronavirus y establecer las cadenas de transmisión del virus".

En Corea del Sur proliferaron varias aplicaciones para obtener información como CoronaNow o Corona100, pero el gobierno además dispone de la potestad, a raíz de la anterior crisis con el MERS, de solicitar a los ciudadanos sus datos de localización. De hecho, estos datos se publican y se muestran en distintas aplicaciones, a través de una API dedicada.

Esta información se focaliza en su aplicación 'Self-quarantine app'. Una app para móviles que permite al gobierno monitorizar la localización de afectados por el COVID-19, de posibles contagiados y de personas extranjeras. Para que funcione, el usuario debe descargarla y activar los permisos. Esta app envía alertas, permite monitorizar la localización y es una forma más práctica que no tener que llamar por teléfono a la persona afectada para saber si cumple las recomendaciones, explican las autoridades.

Taiwán es otro de los lugares en los que se ha aplicado un sistema de monitorización para garantizar que los ciudadanos se mantienen en casa. Según describen las autoridades, el sistema avisa a la policía en caso que una persona salga de casa o apague el móvil, movilizando a los agentes en 15 minutos. De manera adicional, los agentes llaman dos veces al día a aquellas personas infectadas para asegurarse que simplemente no han dejado el móvil en casa.

My phone, which is satellite-tracked by the Taiwan gov to enforce quarantine, ran out of battery at 7:30 AM. By 8:15, four different units called me. By 8:20, the police were knocking at my door.