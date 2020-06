Signal permite ahora desenfocar las caras automáticamente: según ellos "2020 es un año bastante bueno para cubrirse la cara

Signal es una app de mensajería instantánea que vela por la privacidad. Sus mensajes están cifrados de extremo a extremo y ahora quiere ocultar de ojos ajenos las caras de las fotos, desenfocándolas automáticamente para proteger la identidad de las personas que aparecen en ellas. Porque en palabras de la organización, "2020 es un año bastante bueno para taparse la cara".

Con las recientes manifestaciones y protestas por la muerte de George Floyd y Breonna Taylor, Signal ha experimentado un aumento en el número de descargas debido a que la gente parece estar usándola para organizarse, tal y como muestran los datos de Sensor Tower y Apptopia. Ahora la compañía quiere poner de su parte y afirma haber "estado trabajando para encontrar formas adicionales para apoyar a todos en la calle en este momento". Una de las primeras medidas ha sido la opción "Blur faces", que funciona de la siguiente forma.

Desenfoque automático

Así funciona el desenfoque automático.

La función de desenfoque automático de caras ya está disponible en iOS y Android. Simplemente hay que actualizar la app, elegir un chat, mandar una foto y seleccionar la opción marcada en rojo en las capturas superiores. Al hacerlo, Signal analizará la imagen y detectará casi todas las caras que aparezcan, aplicando un desenfoque suficientemente grande para cubrir los rasgos faciales.

Este proceso se lleva a cabo en local gracias a las nuevas librerías de iOS y Android, es decir, que la imagen no se envía a la nube para su procesado. Precisamente por ello el sistema no es perfecto, así que es posible que algunas caras no se detecten y queden visibles. En ese caso, la app permite "dibujar" con el dedo para aplicar el desenfoque manualmente u ocultar otros elementos distintivos, como el pelo o la ropa.

Una vez aplicado el desenfoque, la imagen se puede enviar por Signal o guardarse en la galería para enviarla por cualquier otra aplicación o subirse a redes sociales. Por otro lado, desde Signal afirman estar trabajando en cubiertas faciales que van a repartir de forma gratuita a la comunidad. Aseguran estar ultimando los detalles y darán más detalles pronto.

Esta nueva función llega en un momento propicio. Los ciudadanos estadounidenses llevan más de una semana manifestándose en las calles tras la muerte de George Floyd. Estas protestas se han movido a redes sociales bajo el hashtag #BlackLivesMatter y han generado casi seis veces más menciones que las protestas de Hong Kong, según Zignal Labs.

Más información | Signal