Se acabó esperar: Netflix ya permite ver una peli aunque no haya terminado de descargarse

Netflix permite desde hace mucho tiempo descargar contenido de la plataforma para verlo sin conexión, una función idónea para cuando viajamos y no tenemos conexión a Internet (en un avión, por ejemplo). La función es útil, sin duda, pero tenía un pequeño gran problema: si la peli no se terminaba de descargar no se podía ver, ni siquiera el fragmento que se había descargado.

Pero si hablamos en pasado es porque la compañía acaba de actualizar la aplicación para permitirlo. Desde ahora, podremos ver una peli o capítulo de una serie aunque no haya terminado de descargarse. De esa forma, si la peli se ha descargado al 50% antes de subirnos al avión o quedarnos sin conexión, podremos ver la peli hasta la mitad.

No se ha descargado del todo, pero al menos se ve un poco

Que el contenido se descargue a medias es algo que nos puede pasar si la red WiFi que estamos usando es muy lenta (algo propio de los espacios concurridos como aeropuertos o estaciones de tren) o si nos quedamos sin datos móviles (al subirnos a un avión o pasar por ciertas zonas en el tren, por ejemplo).

La idea de Netflix es sencilla: si el usuario ha descargado un fragmento del contenido es mejor que pueda ver dicho fragmento a que no pueda ver nada en absoluto. De ahí surge esta función (descarga parcial) que, además, no viene sola.

Si hemos descargado una peli al 50% y nos hemos quedado sin conexión podremos ver ese 50% offline. Cuando volvamos a estar en línea, la app de Netflix descargará la parte restante y podremos ver la parte que nos faltaba mientras termina de descargarse.

De acuerdo a Netflix, la descarga parcial está disponible desde ya en los teléfonos y tablets Android y van a empezar a probarla en iOS. No es la única mejora que Netflix ha hecho recientemente a su app, ya que hace algunas semanas desplegó la función "Reproducir algo" que, básicamente, pone cualquier cosa que, según nuestro historial y gustos, Netflix cree que nos puede gustar.