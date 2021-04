"Reproducir algo": la nueva función de Netflix está pensada para indecisos y reproducirá una peli o serie (casi) aleatoria

Sentarse en el sofá, abrir Netflix, navegar por el contenido, seguir navegando, esto me gusta pero ya lo he visto, esto no tengo ganas, no sé si me apetece algo de acción o algo de misterio, seguir navegando... Seguramente esa rutina nos resulte familiar. Ante un catálogo tan extenso, algunas veces es complicado elegir qué película o serie nos vamos a poner. Para todos esos indecisos llega "Reproducir algo", la nueva función de Netflix.

¿Para qué sirve? En pocas palabras, para que Netflix nos ponga algo aleatorio que nos guste. O casi aleatorio, ya que Netflix se valdrá de todo lo que hayamos visto anteriormente para tomar la decisión. Así pues, si somos consumidores de pelis de ciencia ficción, es probable que Netflix nos ponga una peli o serie del género.

Algunas veces la mejor elección es no elegir

Llevamos meses oyendo hablar de esta función. De hecho, allá por agosto de 2020 Netflix comenzó a probarla con algunos usuarios y, ya por aquellos entonces, pudimos ver que la función se llamaría "Reproducir algo". Hoy, finalmente, es oficial y cabe esperar que comience a aparecer en la aplicación para televisores en algún momento y, próximamente, en las apps para smartphones.

El funcionamiento del sistema es relativamente sencillo. En los momentos de indecisión, el usuario podrá pulsar el botón "Reproducir algo" y Netflix se encargará del proceso de elegir la peli o serie. No será algo aleatorio, ya que Netflix sabe cuáles son nuestros gustos. Ya usa ese dato para recomendarnos contenido en la pantalla principal, pero ahora lo usará para poner algo aleatorio que, ciñéndonos a nuestro historial seguramente nos guste.

Según explicó la compañía hace algunos meses, el algoritmo nos mostrará una nueva peli o serie que pueda interesarnos, una peli que hayamos dejado a medias, una que tengamos en la lista de pendientes o algo que hayamos empezado a ver y no hayamos terminado. Es un sistema que tiene doble fin: por un lado, reducir el tiempo que tardamos en elegir una peli o serie; por otro lado, ayudar al usuario a descubrir el catálogo de Netflix.