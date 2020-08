Netflix testea entre sus futuras opciones de visionado un botón para saltar a contenidos al azar

Una de las quejas más extendidas entre los usuarios de Netflix es que el catálogo es tan amplio y se incrementa a una velocidad tan disparatada que, sencillamente, a veces no sabes que ver. Ni siquiera, como espectador, tienes demasiado claro si estás de ánimo para otro episodio de esa serie que ya te empieza a cansar, para empezar una nuevao para ver una película guiándote solo por la sinopsis.

Netflix parece querer poner remedio al tema con una opción de 'Shuffle' (literalmente, "barajar") o "Play Something" ("ver algo") que aparece bajo el avatar de usuario en la pantalla de selección del mismo. Al pulsarlo, Netflix envía a un contenido completamente al azar que puede ser algo que tienes a medias, algo de tu lista de contenidos guardados para ver después o un título que el algoritmo decida que es similar a cosas que ya has visto, según afirma la compañía. La opción, de momento, no se está testeando en la versión web de Netflix, sino en smart-TVs con la app del servicio descargada. Recibimos comentarios de algún otro usuario de fuera de España a quien le aparece como "Reproducción aleatoria".

Ver cualquier cosa

Parece ser que en España aún no está esta nueva opción disponible, pero ya le aparece a nuestro compañero Iván Ramírez de Xataka Android, que vive en Tailandia pero tiene cuenta española. Suyas son las imágenes que acompañan a este artículo. Como se puede observar, el botón le aparece no solo en su pantalla de usuario, sino también en cualquier contenido que visite. En su caso, en el botón se lee "Play Something", lo que recuerda a una opción que algunos usuarios vieron incorporada a sus menús de la app hace unos meses.

Según Netflix, se trata de un paso más en la idea de Netflix de afinar las recomendaciones de contenidos según los gustos de sus usuarios. Antes de esto, Netflix ya lo ha intentado con salvapantallas para las apps de televisión o vídeos en modo pre-roll. Según la compañía, su deseo sería el de funcionar como una cadena de televisión tradicional: poner la tele y que inmediatamente haya algo en emisión. Una opción que todavía no es aceptada por muchos espectadores, a juzgar por la posibilidad de desactivar contenidos automáticos que Netflix incoporó en sus opciones de uso este mismo año.