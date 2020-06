Recuperar ficheros que has borrado es ahora (algo) más fácil con la nueva herramienta gratuita de Microsoft para Windows 10

Cuando borras un fichero en Windows en realidad no lo borras del todo, y el sistema operativo simplemente marca esos sectores del disco como libres para que otros datos puedan ocupar su lugar y sobreescribirlos.

Hay diversas herramientas —normalmente de pago— que permiten recuperar ficheros gracias a esa filosofía, pero lo curioso es que la propia Microsoft ha lanzado ahora casi sin hacer ruido una utilidad que permite recuperar ficheros borrados e incluso datos de discos duros que creías haber formateado y borrado por completo.

Si no lo has sobreescrito, puedes recuperarlo

La herramienta, llamada Windows File Recovery, funciona desde la consola de comandos de Windows con el comando "winfr" y permite escanear una partición o unidad de disco (incluidas unidades USB o tarjetas SD, por ejemplo) para detectar ficheros borrados que la utilidad puede recuperar.

Precisamente el hecho de que no disponga de una interfaz gráfica de usuario puede hacer que usuarios que no se sientan cómodos con el intérprete de comandos puedan no verla tan útil, pero lo cierto es que es una solución oficial de Microsoft —que conoce su sistema operativo y sus sistemas de ficheros mejor que nadie— que puede ser muy útil en esos casos en los que queremos recuperar información que ha desaparecido de uno u otro modo de nuestras unidades de disco.

La herramienta permite escanear y recuperar ficheros de unidades formateadas con los sistemas de fichero tradicionales de Windows NTFS, FAT, exFAT además del menos conocido ReFS ("Resilient File System), utilizado en Windows Server 2012.

No hay tampoco que esperar milagros: si los sectores que quedaron disponibles al borrar un fichero han sido sobreescritos con otros datos la opción de recuperar contenidos que estuviesen en esos sectores desaparece. Aún así, la utilidad es sin duda bienvenida y puede que nos libre de algún que otro susto cuando borramos accidentalmente un fichero y nos damos cuenta rápidamente.

Vía | Betanews