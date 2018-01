Cómo recuperar archivos borrados por error en Windows

Hoy veremos cómo puedes recuperar archivos borrados en Windows, muy útil si borraste un archivo por error o vaciaste la papelera de reciclaje cuando tenía archivos que ahora necesitas. Es un método que sirve para todo tipo de archivos como fotos, documentos de Word, canciones o cualquier otro.

Para recuperar archivos usaremos una de las aplicaciones más populares de recuperación: Recuva. Tiene la ventaja de ser eficaz, gratuita y de que no requiere instalacion. Si el archivo es recuperable, es muy probable que lo puedas recuperar con Recuva.

1. Hazte con Recuva

Lo primero que necesitas, claro está, es Recuva. Es una aplicación de los mismos creadores de CCleaner y se ofrece en versión normal, instalable, y portable, que no necesita instalación. Puedes descargar esta última yendo a esta dirección web y pulsando Download en Recuva - Portable.

Puesto que es una versión que no necesita instalación, se trata de un archivo ZIP en lugar de un instalador. Al abrir la descarga desde tu navegador, se mostrará el contenido del ZIP. Haz doble clic en Recuva.exe (o Recuva64.exe si tu Windows es de 64 bits) para abrir la aplicación.

2. Afina la búsqueda

Recuva te dará la bienvenida con un asistente paso a paso para facilitarte la búsqueda de archivos borrados. La primera pantalla es simplemente de bienvenida, así que lo único que tienes que hacer es pulsar Next, siguiente.

Mucho más importante es la siguiente ventana, pues en ella puedes afinar qué tipo de archivo estás intentando recuperar. Ten en cuenta que Recuva buceará entre todos los archivos que han sido borrados recientemente, por lo que la lista puede ser interminable. Este primer filtro te ayudará a encontrar lo que buscas más rápidamente.

All files : Todos los archivos. Es la opción predeterminada, que mostrará todos los archivos. Déjala seleccionada si no estás seguro.

: Todos los archivos. Es la opción predeterminada, que mostrará todos los archivos. Déjala seleccionada si no estás seguro. Pictures : Imágenes. Mostrará solo archivos en formatos comunes de imágenes como JPG, PNG, BMP, etc.

: Imágenes. Mostrará solo archivos en formatos comunes de imágenes como JPG, PNG, BMP, etc. Music : Música. Es el filtro para los formatos de audio populares como MP3, WAV, ACC, etc.

: Música. Es el filtro para los formatos de audio populares como MP3, WAV, ACC, etc. Documents : Documentos. Selecciona esta si estás buscando documentos de Word, Excel, PDF y similares.

: Documentos. Selecciona esta si estás buscando documentos de Word, Excel, PDF y similares. Video : Es el filtro para buscar archivos de vídeo borrados.

: Es el filtro para buscar archivos de vídeo borrados. Compressed : Archivos comprimidos. Buscará archivos comprimidos que han sido borrados, como ZIP, RAR y más.

: Archivos comprimidos. Buscará archivos comprimidos que han sido borrados, como ZIP, RAR y más. Emails: Selecciona esta opción si estás intentando recuperar un correo electrónico borrado de Thunderbird, Outlook Express, Windows Mail o Microsoft Outlook.

El siguiente paso del asistente es un segundo filtro muy útil si sabes exactamente dónde estaba el archivo borrado. Seleccionado la ubicación podrás desestimar otros archivos con el mismo nombre y encontrar lo que buscas más rápido. Además, si acotas la búsqueda a una región más pequeña, la búsqueda será más rápida.

I'm not sure : No estoy seguro. Selecciona esta opción si no estás muy seguro de dónde se encontraba el archivo que estás intentando recuperar. Es la opción predeterminada.

: No estoy seguro. Selecciona esta opción si no estás muy seguro de dónde se encontraba el archivo que estás intentando recuperar. Es la opción predeterminada. On my media card or iPod : En mi tarjeta de memoria o iPod. Esta opción buscará en almacenamiento externo, tarjetas de memoria o iPod, archivos borrados que se puedan recuperar.

: En mi tarjeta de memoria o iPod. Esta opción buscará en almacenamiento externo, tarjetas de memoria o iPod, archivos borrados que se puedan recuperar. In My Documents : En mis documentos. Selecciona esta opción si estás seguro de que el archivo se encontraba en "Mis documentos" de Windows.

: En mis documentos. Selecciona esta opción si estás seguro de que el archivo se encontraba en "Mis documentos" de Windows. In the Recycle Bin : En la papelera de reciclaje. Independientemente de dónde estuviera originalmente, si el archivo fue a la papelera y luego lo borraste, selecciona esta opción.

: En la papelera de reciclaje. Independientemente de dónde estuviera originalmente, si el archivo fue a la papelera y luego lo borraste, selecciona esta opción. In a specific location : Si estás segurísimo de dónde se encontraba, puedes elegir esta opción y luego pulsar Browse para elegir la carpeta concreta.

: Si estás segurísimo de dónde se encontraba, puedes elegir esta opción y luego pulsar Browse para elegir la carpeta concreta. On a CD / DVD: En un CD o DVD. Esta opción está generalmente desactivada, pero elígela en el poco común caso de que sea un CD o DVD, ya que generalmente no se pueden borrar archivos en ellos.

En la última ventana del asistente se te pregunta si quieres usar la búsqueda intensiva (Deep Scan). Generalmente no está recomendado a no ser que estés desesperado, pues tarda bastante más. Es mejor que pruebes una búsqueda normal y, si no hay suerte, vuelvas al asistente y pruebes a activarla. Pulsa Start.

3. Busca el archivo que quieres recuperar

La búsqueda tardará más o menos dependiendo de en cuántas ubicaciones esté buscando y de si activaste la búsqueda intensiva o no. Cuando termine, se te mostrará una lista con los resultados. Tu objetivo es encontrar el archivo que quieres recuperar y marcar la casilla a su izquierda. Si son varios, marca todas las casillas y luego pulsa Recover (Recuperar).

Es importante tener en cuenta el color al lado de cada archivo. El color verde significa que se encuentra en buen estado y probablemente lo puedas recuperar sin problemas, mientras que el color amarillo significa que parte de su contenido estará corrupto. El color rojo implica un estado todavía peor. De todos modos, no es nada que puedas solucionar a estas alturas.

4. Guarda el archivo

Solo te falta guardar el archivo recuperado. Lo ideal es que lo guardes en una unidad distinta a la que se encuentra, para evitar sobreescribir más parte de su contenido o de otros archivos que quisieras recuperar. Por ejemplo, puedes probar a guardarlo en una pendrive USB. Elige la carpeta y pulsa Aceptar.

Llegados a este punto, el archivo estará recuperado y guardado donde elegiste, y una ventana de Recuva te muestra un resumen de la operación. Si no has tenido suerte encontrando el archivo que buscabas, prueba a quitar todos los filtros y activar la búsqueda intensiva (Deep Scan). Si el archivo aparece, pero estaba en mal estado, me temo que no hay mucho que puedas hacer.

