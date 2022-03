Un nuevo botón de WhatsApp para Android te permitirá pausar la grabación de las notas de voz: así funciona

Si eres usuario de WhatsApp en Android pronto recibirás una nueva función que te dará más control sobre las notas de voz. Se trata de la posibilidad de pausar o reanudar la grabación de un audio.

Actualmente, WhatsApp para Android solo permite grabar notas de voz de una vez, por lo que si ocurre algo en medio del proceso debes comenzar desde cero. Sin embargo, esto será cosa del pasado.

Una nueva función está en camino

Según recoge WABetaInfo, en la última beta de WhatsApp (2.22.6.7) está apareciendo gradualmente un nuevo botón que permite pausar y reanudar la grabación de un mensaje de voz en cualquier momento.

Para utilizar el nuevo botón simplemente debes tocar el icono del micrófono y deslizar hacia arriba (si no deslizas hacia arriba no aparece). Del lado izquierdo verás el nuevo botón de pausa.

Al presionarlo la grabación del mensaje de voz se detendrá y podrás reanudarla en cualquier momento al tocar sobre el micrófono rojo. También podrás descartarla o escucharla antes de enviarla.

No es la primera vez que vemos esta función. De hecho está disponible desde hace tiempo en las aplicaciones de WhatsApp para Windows, macOS y iOS, pero ahora sabemos que llegará a Android.

Eso sí, el despliegue de la función es limitado. De momento está llegando a los usuarios que utilizan la versión beta de WhatsApp. Si no eres uno de ellos, en cualquier momento puedes apuntarte al programa de probadores.

No obstante, el programa beta no es para todos. La aplicación puede contener errores y funcionar de manera inestable. Por lo que si no quieres arriesgarte, solo debes esperar un tiempo más hasta su despliegue general.

Esta nueva función se suma a otras que también han ido mejorando la experiencia de los mensajes de voz como la posibilidad de reproducirlos a diferentes velocidades y seguir escuchando al salir del chat.

