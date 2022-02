WhatsApp cuando mueres: qué pasa y cómo se desactiva una cuenta

Vamos a explicarte qué pasa con tu cuenta de WhatsApp cuando mueres, cuánto tarda en desactivarse sola y cómo se puede borrar manualmente. Hoy en día, tenemos muchas aplicaciones sociales a las que conectarnos, pero no todas están preparadas para lidiar con el caso de que el propietario fallezca.

WhatsApp tiene un sistema de desactivación de cuentas que no están siendo utilizadas desde hace determinado tiempo, y vamos a empezar explicándote bien sus detalles. Luego, terminaremos diciéndote cómo borrar una cuenta de WhatsApp definitivamente, ya que es otra opción que tus familiares tendrán para desactivar tu cuenta en el caso de que fallezcas.

Qué pasa con una cuenta si la persona fallece

Nada. No pasa nada en WhatsApp, porque la aplicación no tiene un mecanismo especial para estos casos. Son muy pocas las que los tienen. Sin embargo, WhatsApp sí tiene un sistema por el que desactiva las cuentas que llevan tiempo inactivas, por lo que si se deja de utilizar tu número cuando falleces, entonces con el tiempo WhatsApp desactivará el perfil.

Concretamente, WhatsApp desactiva las cuentas que no se han utilizado durante 120 días, cuatro meses. Si no se entra a una cuenta de WhatsApp durante ese tiempo, la cuenta simplemente se desactiva. No se borra, pero se desactiva.

Y con lo de que no se borra, me refiero a que todos los mensajes, fotos y todo quedan en una copia de seguridad local del móvil. Esto quiere decir que si luego se vuelve a registrar la cuenta desde el mismo número en un móvil con esta copia de seguridad, se podrían recuperar los datos, aunque es poco probable si se borra todo del teléfono.

Además de esto, lo normal es que se dé de baja el número de teléfono de una persona fallecida. Al hacer esto, las operadoras van a esperar alrededor de seis meses para volver a asignarle ese número de teléfono a alguien. Esta ya será otra persona, y en ese tiempo la cuenta original se habrá desactivado, por lo que al registrarse con el mismo número desde otro teléfono y por otra persona, no habrá copia de seguridad para recuperar los datos, y se sobreescribirán todos.

Eliminar una cuenta de WhatsApp

Aunque si mueres van a ser muy malos momentos para tus familiares más cercanos, si no quieren preocuparse por estos plazos también tienen la opción de usar tu móvil y proceder a eliminar tu cuenta definitivamente con el proceso interno que tiene WhatsApp. Eliminar una cuenta manualmente es irreversible, por lo que una vez hecho ya no se van a poder recuperar los datos.

Lo único que hay que hacer es entrar a la sección de Cuenta de la configuración de WhatsApp. Aquí dentro, pulsar en la opción de Eliminar mi cuenta que aparecerá, y seguir los pasos para solicitar el borrado total de la cuenta de WhatsApp.