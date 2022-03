La nueva actualización de los mensajes de voz de WhatsApp soluciona, al fin, dos de sus grandes problemas

La aplicación de WhatsApp para Android recibe un conjunto de mejoras que desde hace tiempo estaban disponibles para los usuarios de iPhone. Se trata de nuevas características que mejoran la experiencia general de la función de notas de voz, una de las más utilizadas de la aplicación de mensajería de Meta.

Según la propia compañía, cada día se envían aproximadamente 7000 millones de mensajes de voz. La elevada adopción de esta característica podría deberse a que para muchos es más práctico hacer una grabación lo que quieren decir que escribirlo. Veamos en detalle las nuevas funciones y cómo podrían beneficiarnos.

Your favorite way to chat just got better. With voice messages, you can now:



⏸️ Pause while recording - take your time when you think in Hindi but speak in English



💬 Listen while responding to other chats because when Mom needs an answer, you answer!



Time to hit 🎙️ pic.twitter.com/tlKgVpRMTG