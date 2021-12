Cómo previsualizar los mensajes de voz de WhatsApp antes de enviarlos

Vamos a explicarte cómo enviar mensajes de voz con el modo manos libres de WhatsApp, que te permite poder hablar sin mantener pulsada la pantalla y también puedes escuchar el mensaje antes de mandarlo. Hasta hace poco, hacer esto requería algunas complicaciones, pero en la última versión ya está disponible el nuevo sistema de mensajes de voz.

Para poder hacer esto, vas a necesitar tener la aplicación de Android o iOS actualizada a la última versión. Luego, solo tienes que seguir estos sencillos pasos para poder lanzar las notas de voz con manos libres.

Notas de voz con manos libres en WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el chat o el grupo en el que quieras enviar el mensaje de voz. Ahora, mantén pulsado el botón de mensaje de voz y deslízalo ligeramente hacia arriba en vez de mantener el dedo pulsado en el mismo sitio.

Verás que se despliega el icono del micrófono, y en la parte de arriba aparece un candado. Desliza el dedo hacia el candado, que es con el que activarás el modo de manos libres para enviar mensajes de voz en WhatsApp.

Ahora entrarás en el modo de manos libres, que verás en la parte de abajo de la pantalla. Simplemente, ya puedes hablar sin mantener presionado el botón de mensaje de voz, y cuando termines de hacerlo pulsa en el botón rojo para detener la grabación. También tienes un botón para borrarlo a la izquierda, o para enviarlo directamente a la derecha. Pero lo mejor es detener la grabación.

Cuando detengas la grabación, podrás escuchar tu mensaje de voz antes de enviarlo. Si has quedado satisfecho con el resultado, en la parte derecha tienes el botón para enviar el mensaje. Y si no, a la izquierda tienes el icono de la papelera para borrarlo. Por lo menos, ya no lo enviarás a ciegas como hasta ahora.